ไม่พลิก Prada ปิดดีลซื้อ Versace อย่างเป็นทางการ หลังเจรจาซื้อขายมาอย่างยาวนาน

เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 14:43 น.
58

สิ้นสุดมหากาพย์ เมื่อล่าสุด Prada (ปราดา) ปิดดีลซื้อกิจการ Versace (เวอร์ซาเช) แบรนด์คู่แข่งอย่างเป็นทางการ ด้วยมูลค่ากว่า 1.3 พันล้านยูโร

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (2 ธันวาคม) Prada (ปราดา) กลุ่มบริษัทสินค้าหรูสัญชาติอิตาลี ได้ประกาศบรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการของแบรนด์ Versace (เวอร์ซาเช) อย่างสมบูรณ์แล้ว

Prada ได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อ Versace จากบริษัท Capri Holdings ของสหรัฐฯ ด้วยมูลค่าประมาณ 1.3 พันล้านยูโร (ประมาณ 48,300 ล้านบาท) โดยการซื้อขายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่แผนการเดิมของ Capri ที่จะขายให้ Tapestry ถูกยกเลิกไป เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลการต่อต้านการผูกขาดได้คัดค้าน

A man walks with a Prada shopping bag in front of a Versace shop, at the Montenapoleone luxury fashion street, in Milan, Italy, Tuesday, Dec. 2, 2025. (AP Photo/Luca Bruno)

ลอเรนโซ แบร์เตลลี (Lorenzo Bertelli) ลูกชายของ มิวเซีย พราด้า (Miuccia Prada) และ แพทริซิโอ แบร์เตลลี (Patrizio Bertelli) เจ้าของ Prada เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนว่า ทันทีที่การรวมกิจการเสร็จสิ้น เขาจะเข้ารับตำแหน่งประธานบริหารของ Versace ทันที พร้อมกับยอมรับว่า Prada สนใจในดีลนี้มาหลายปีแล้ว

“เคยมีการติดต่อกันในช่วงโควิดอยู่แล้ว และมีการพูดคุยกันก่อนที่ Capri จะขายให้กับ Tapestry ด้วยซ้ำ เมื่อดีลนั้นล่มลงเนื่องจากปัญหาการผูกขาด พวกเราก็กลับมาอีกครั้งและพยายามเร่งรัดให้เร็วขึ้น”

FILE- Prada Group Chief Marketing Officer Lorenzo Bertelli attends the presentation of the Axiom and Prada-designed spacesuit that will be used by NASA from 2026, in Milan, Italy, Wednesday, Oct. 16, 2024. (AP Photo/Antonio Calanni, File)

แบร์เตลลี ผู้ผลักดันการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ได้กล่าวว่า Versace ตรงตามเงื่อนไขหลักสองข้อคือ ความเสี่ยงทางการเงินไม่สูงเกินไป และคุ้มค่าต่อการลงทุน เนื่องจาก Versace เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ติดอันดับผู้นำของโลกในด้านการเป็นที่รู้จัก

ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศข้อตกลงกับ Prada เพียงไม่กี่สัปดาห์ โดนาเตลลา เวอร์ซาเช่ (Donatella Versace) ได้ก้าวลงจากตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์ หลังจากอยู่ในบทบาทนี้มาเกือบสามทศวรรษ โดยมี ดาริโอ วิตาเล (Dario Vitale) อดีตผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของ Miu Miu เข้ารับตำแหน่งแทน

Leather good operators work at the Prada factory in Scandicci, Italy, Friday, Nov. 28, 2025. (AP Photo/Gregorio Borgia)

Versace ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 โดย จานนี เวอร์ซาเช่ (Gianni Versace) ในเมืองมิลาน โดยเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านสุนทรียภาพที่โดดเด่นและหรูหรา การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของ Prada ที่ปัจจุบันมีแบรนด์หลักคือ Prada และ Miu Miu ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 14:43 น.
58
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

