แผนรักฉบับร้าย” คึกคัก “มิกค์-พิ้งค์พลอย” นำทีม ชวนทัพนักแสดงเมาท์ฉ่ำ รับกระแสสุดปัง

ออกอากาศมาเพียง 2 EP ก็สร้างกระแส และได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟน ๆ สำหรับ “แผนรักฉบับร้าย” ละครโรแมนติก คอเมดี ดราม่า ครบรส ที่การันตีความสนุกโดยค่าย ปรากฏการณ์ดี
ล่าสุด ช่อง 7HD จัดงาน EXCLUSIVE PRESS INTERVIEW “แผนรักฉบับร้าย” ณ อาคาร 7 ช่อง 7HD เชิญสื่อมวลชนร่วมสัมภาษณ์นักแสดง นำทีมโดย พระนางคุณภาพ คู่เคมีใหม่ มิกค์ ทองระย้า และ พิ้งค์พลอย-ปภาวดี ชาญสมอน ร่วมด้วย ภูมิ–เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์, มิ้นชิ-เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ, ซัน-ก้องภพ บรรณทอง, ชาย-สมชาย เจริญสุข, บิ๊ก-กฤษฎา สุภาพพร้อม, กุ๊กกิ๊ก กชกร, ลูกน้ำ-พาเมล่า เบาว์เด้น และ มายด์-มาริสา มาเรีย โชลล์
มี นิวหนวด-ธนิศ แก้วนาค รับหน้าที่พิธีกรชวนเมาท์ฉ่ำ ทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลังการทำงาน ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่น เป็นกันเอง นอกจากมีสื่อมวลชนมาร่วมงาน ยังมีกลุ่มแฟนคลับนักแสดง จัดฟูดซัปพอร์ตมาอย่างคึกคัก ร่วมส่งเสียงกรี๊ดเป็นกำลังใจให้ทีมนักแสดงสนั่นงาน งานนี้เหล่านักแสดงต่างฝากผลงานให้ทุกคนติดตาม พร้อมบอกว่าความสนุกมีทุกอีพี ไม่มีแผ่วแน่นอน
ติดตามความสนุก ละคร “แผนรักฉบับร้าย” ทุกวันจันทร์ อังคาร เวลา 20.40 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และรับชมย้อนหลังทาง เน็ตฟลิกซ์ และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง Facebook, IG, X, TikTok, YouTube : Ch7HD
