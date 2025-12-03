ข่าวต่างประเทศ

มาเลเซีย รื้อฟื้นภารกิจค้นหา ‘MH370’ รอบใหม่ 30 ธ.ค. นี้ หวังไขปริศนากว่าทศวรรษ

เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 20:42 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 16:51 น.
51
มาเลเซีย รื้อฟื้นภารกิจค้นหา 'MH370' รอบใหม่ 30 ธ.ค. นี้ หวังไขปริศนากว่าทศวรรษ
(AP Photo/Rob Griffith, File)

มาเลเซีย ประกาศรื้อฟื้นภารกิจค้นหา ‘MH370’ รอบใหม่ เริ่ม 30 ธ.ค. นี้ มุ่งเป้าพื้นที่ความน่าจะเป็นสูง

สำนักข่าวออสเตรเลีย รายงาน กระทรวงคมนาคมมาเลเซียออกแถลงการณ์ ประกาศเริ่มปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์สอีกครั้ง ในวันที่ 30 ธันวาคมนี้ ผนึกกำลังกับบริษัทเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำรวจใต้ทะเลจากสหรัฐอเมริกา เพื่อไขปริศนาการหายสาบสูญที่ยาวนานกว่าทศวรรษ หวังนำความกระจ่างมาสู่ครอบครัวผู้โดยสาร

รัฐบาลจะเริ่มภารกิจค้นหาใต้ทะเลลึกร่วมกับบริษัท โอเชียน อินฟินิตี้ (Ocean Infinity) ดำเนินการค้นหาพื้นทะเลเป็นระยะเวลารวม 55 วัน ซึ่งจะแบ่งเป็นช่วงๆ ตามข้อตกลงการให้บริการที่ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2025

ปฏิบัติการครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เป้าหมาย ซึ่งผ่านการประเมินแล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงสุดที่จะพบซากเครื่องบิน โดยรัฐบาลมาเลเซียเน้นย้ำว่ามุ่งมั่นที่จะปิดคดีและเยียวยาจิตใจให้กับครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในวงการประวัติศาสตรืการบิน

FILE -Relatives of Chinese passengers on board the Malaysia Airlines Flight MH370 pray at a prayer room in Beijing, China, April 4, 2014. (AP Photo/Ng Han Guan, File)

ทางด้านรัฐบาลออสเตรเลีย โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศและการค้า ได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนการตัดสินใจของมาเลเซีย ระบุว่าออสเตรเลียยินดีที่มาเลเซียว่าจ้างโอเชียน อินฟินิตี้ ให้กลับมาค้นหาอีกครั้ง หวังว่าความพยายามนี้จะนำมาซึ่งบทสรุปให้แก่ครอบครัวที่ต้องทนทุกข์ทรมานมายาวนาน

สำนักงานความปลอดภัยด้านการขนส่งของออสเตรเลีย (ATSB) ยังได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือด้านเทคนิค โดยพร้อมที่จะตรวจสอบภาพถ่ายพื้นทะเลทันทีหากโอเชียน อินฟินิตี้ ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยที่อาจเป็นชิ้นส่วนเครื่องบิน

ย้อนรอยปริศนา MH370 เที่ยวบิน MH370 ซึ่งใช้เครื่องบินโบอิ้งรุ่น 777-2H6ER ได้ออกเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อมุ่งหน้าสู่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 พร้อมผู้โดยสาร 227 คน กับลูกเรือ 12 คน

FILE – Flight officer Rayan Gharazeddine scans the water in the southern Indian Ocean off Australia from a Royal Australian Air Force AP-3C Orion during a search for the missing Malaysia Airlines Flight MH370 on March 22, 2014. (AP Photo/Rob Griffith, File)wld

เครื่องบินได้ขาดการติดต่อกับหอควบคุมการบินหลังจากขึ้นบินเพียง 38 นาที ก่อนหายไปจากจอเรดาร์ พบพิรุธ มีการเปลี่ยนเส้นทางบินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะปีนัง ก่อนจะสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย

จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบร่างของผู้โดยสารหรือลูกเรือแม้แต่รายเดียว ทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นหนึ่งในปริศนาที่ลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์การบินพาณิชย์

FILE -Sarah Nor, the mother of Norliakmar Hamid, a passenger on missing Malaysia Airlines flight MH370, cries after she attended a briefing on the final investigation report on missing flight MH370 in Putrajaya, July 30, 2018.(AP Photo/Vincent Thian, File)

สำหรับการมีส่วนร่วมของประเทศไทย หลัง MH370 หายไปช่วง 8 มี.ค. 2014 ไทยส่งกำลังจากกองทัพเรือออกไปช่วยค้นหาในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน กองทัพเรือตั้งศูนย์บัญชาการค้นหาที่ฝั่งอันดามัน ส่งเรือรบกับเครื่องบินลาดตระเวนออกตรวจหาเศษซากหรือคราบน้ำมันในทะเลรอบ ๆ ไทย โดยประสานกับศูนย์ค้นหา-กู้ภัยของมาเลเซียและประเทศรอบข้าง

ต่อมาเมื่อแนวทางการสืบสวนชี้ว่าเครื่องอาจไม่ได้ตกแถวอ่าวไทยหรืออันดามัน กองทัพเรือไทยจึงยุติภารกิจค้นหาทางทะเลในพื้นที่ของตัวเองราววันที่ 15 มี.ค. 2014

อีกส่วนที่ไทยช่วยคือ ข้อมูลเรดาร์ทหาร ซึ่งสำคัญกับการไล่เส้นทางเครื่อง เรดาร์กองทัพอากาศที่สุราษฎร์ฯ ตรวจพบเครื่องบินไม่ทราบฝ่ายบินจากทางมาเลเซียเปลี่ยนทิศไปทางช่องแคบมะละกา หลังจากเวลาที่ MH370 หายจากจอพลเรือนเล็กน้อย

ไทยส่งข้อมูลเรดาร์ให้มาเลเซียหลังเกิดเหตุไปแล้วราว 9–10 วัน ทำให้สื่อต่างชาติวิจารณ์ว่าไทยเปิดเผยช้าเกินไป และตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสของกองทัพไทย

แต่ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว ในเชิงข้อเท็จจริงคือ เรดาร์ไทยก็เป็นหนึ่งในชิ้นข้อมูลที่ช่วยยืนยันว่าเครื่องบินหันกลับและบินไปทางช่องแคบมะละกา ก่อนที่การวิเคราะห์ดาวเทียมจะพาเรื่องไปจบตรงสมุทรอินเดียตอนใต้

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

