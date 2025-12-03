มาเลเซีย รื้อฟื้นภารกิจค้นหา ‘MH370’ รอบใหม่ 30 ธ.ค. นี้ หวังไขปริศนากว่าทศวรรษ
มาเลเซีย ประกาศรื้อฟื้นภารกิจค้นหา ‘MH370’ รอบใหม่ เริ่ม 30 ธ.ค. นี้ มุ่งเป้าพื้นที่ความน่าจะเป็นสูง
สำนักข่าวออสเตรเลีย รายงาน กระทรวงคมนาคมมาเลเซียออกแถลงการณ์ ประกาศเริ่มปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์สอีกครั้ง ในวันที่ 30 ธันวาคมนี้ ผนึกกำลังกับบริษัทเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำรวจใต้ทะเลจากสหรัฐอเมริกา เพื่อไขปริศนาการหายสาบสูญที่ยาวนานกว่าทศวรรษ หวังนำความกระจ่างมาสู่ครอบครัวผู้โดยสาร
รัฐบาลจะเริ่มภารกิจค้นหาใต้ทะเลลึกร่วมกับบริษัท โอเชียน อินฟินิตี้ (Ocean Infinity) ดำเนินการค้นหาพื้นทะเลเป็นระยะเวลารวม 55 วัน ซึ่งจะแบ่งเป็นช่วงๆ ตามข้อตกลงการให้บริการที่ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2025
ปฏิบัติการครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เป้าหมาย ซึ่งผ่านการประเมินแล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงสุดที่จะพบซากเครื่องบิน โดยรัฐบาลมาเลเซียเน้นย้ำว่ามุ่งมั่นที่จะปิดคดีและเยียวยาจิตใจให้กับครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในวงการประวัติศาสตรืการบิน
ทางด้านรัฐบาลออสเตรเลีย โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศและการค้า ได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนการตัดสินใจของมาเลเซีย ระบุว่าออสเตรเลียยินดีที่มาเลเซียว่าจ้างโอเชียน อินฟินิตี้ ให้กลับมาค้นหาอีกครั้ง หวังว่าความพยายามนี้จะนำมาซึ่งบทสรุปให้แก่ครอบครัวที่ต้องทนทุกข์ทรมานมายาวนาน
สำนักงานความปลอดภัยด้านการขนส่งของออสเตรเลีย (ATSB) ยังได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือด้านเทคนิค โดยพร้อมที่จะตรวจสอบภาพถ่ายพื้นทะเลทันทีหากโอเชียน อินฟินิตี้ ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยที่อาจเป็นชิ้นส่วนเครื่องบิน
ย้อนรอยปริศนา MH370 เที่ยวบิน MH370 ซึ่งใช้เครื่องบินโบอิ้งรุ่น 777-2H6ER ได้ออกเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อมุ่งหน้าสู่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 พร้อมผู้โดยสาร 227 คน กับลูกเรือ 12 คน
เครื่องบินได้ขาดการติดต่อกับหอควบคุมการบินหลังจากขึ้นบินเพียง 38 นาที ก่อนหายไปจากจอเรดาร์ พบพิรุธ มีการเปลี่ยนเส้นทางบินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะปีนัง ก่อนจะสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย
จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบร่างของผู้โดยสารหรือลูกเรือแม้แต่รายเดียว ทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นหนึ่งในปริศนาที่ลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์การบินพาณิชย์
สำหรับการมีส่วนร่วมของประเทศไทย หลัง MH370 หายไปช่วง 8 มี.ค. 2014 ไทยส่งกำลังจากกองทัพเรือออกไปช่วยค้นหาในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน กองทัพเรือตั้งศูนย์บัญชาการค้นหาที่ฝั่งอันดามัน ส่งเรือรบกับเครื่องบินลาดตระเวนออกตรวจหาเศษซากหรือคราบน้ำมันในทะเลรอบ ๆ ไทย โดยประสานกับศูนย์ค้นหา-กู้ภัยของมาเลเซียและประเทศรอบข้าง
ต่อมาเมื่อแนวทางการสืบสวนชี้ว่าเครื่องอาจไม่ได้ตกแถวอ่าวไทยหรืออันดามัน กองทัพเรือไทยจึงยุติภารกิจค้นหาทางทะเลในพื้นที่ของตัวเองราววันที่ 15 มี.ค. 2014
อีกส่วนที่ไทยช่วยคือ ข้อมูลเรดาร์ทหาร ซึ่งสำคัญกับการไล่เส้นทางเครื่อง เรดาร์กองทัพอากาศที่สุราษฎร์ฯ ตรวจพบเครื่องบินไม่ทราบฝ่ายบินจากทางมาเลเซียเปลี่ยนทิศไปทางช่องแคบมะละกา หลังจากเวลาที่ MH370 หายจากจอพลเรือนเล็กน้อย
ไทยส่งข้อมูลเรดาร์ให้มาเลเซียหลังเกิดเหตุไปแล้วราว 9–10 วัน ทำให้สื่อต่างชาติวิจารณ์ว่าไทยเปิดเผยช้าเกินไป และตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสของกองทัพไทย
แต่ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว ในเชิงข้อเท็จจริงคือ เรดาร์ไทยก็เป็นหนึ่งในชิ้นข้อมูลที่ช่วยยืนยันว่าเครื่องบินหันกลับและบินไปทางช่องแคบมะละกา ก่อนที่การวิเคราะห์ดาวเทียมจะพาเรื่องไปจบตรงสมุทรอินเดียตอนใต้
