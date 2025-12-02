ข่าว

“สุชาติ” ลั่นเทียบปีก่อน ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพลดลงอย่างแน่นอน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 13:27 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 13:27 น.
62

สุชาติ ลั่นเทียบปีก่อน ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพลดลงอย่างแน่นอน โดยปีที่แล้วลดลงไปได้ 30% ในปีนี้ตั้งเป้าสูงกว่าเดิมอีก

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการจัดการฝุ่น PM2.5 ว่า กรมควบคุมมลพิษเฝ้าติดตามและดูทิศทางของฝุ่น PM2.5 ที่จะเข้ามามายังกรุงเทพมหานคร ส่วนหนึ่งต้องขอขอบคุณรัฐบาล โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ลดการเผาลง เพราะกระทรวงเกษตรมีมาตรการที่ให้แลกซังข้าวเป็นปุ๋ยได้หากไม่เผา

ปีที่แล้วเราลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ได้ประมาณ 30% และในปีนี้เราตั้งเป้าให้สูงกว่าเดิม เหตุผลคือได้ทำโครงการร่วมกับกรุงเทพมหานคร และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้นำรถเก่ามาเปลี่ยนไส้กรอง โดยมีส่วนลดให้ด้วย นอกจากนั้น ในวันนี้เวลาประมาณ 14.00 น. จะมีการไปตรวจจับค่าฝุ่นบริเวณท่าเรือคลองเตย

ต้องเปลี่ยนว่าเราทำงานแบบบูรณาการกันทั้งภาครัฐบาล นำโดยนายกรัฐมนตรี ทั้งกระทรวง ทส.ของตน และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ ดูเรื่องการรับซื้อข้าวโพดที่ไม่เผาจากเพื่อนบ้าน หรือเรื่องอ้อย ที่ยังมีปัญหาอยู่บ้าง เนื่องจากแรงงานขาดแคลนจากการปิดชายแดนกัมพูชา รัฐบาลก็แก้ปัญหาด้วยการสนับสนุนรถตัดอ้อยอะไรต่างๆ แต่เราเชื่อว่าปริมาณฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯลดลงแน่นอน โดยหลักๆ ฝุ่นในกรุงเทพฯเกิดจากท่อไอเสียรถยนต์ ซึ่งลดไปได้มากจากโครงการที่กระทรวง ทส.ร่วมกับ กทม.

และอีกเรื่องหนึ่งคือ ตนดูไฟป่าอยู่ ฮอตสปอตต่างๆ เป็น 0 เกือบหมดแล้ว เหลือแค่จุดสองจุดที่ยังมีจำนวนน้อยมาก เรามีชุมชนที่อยู่รอบอุทยาน รอบป่าไม้ทั้งหมดมาช่วยเฝ้าระวัง และได้เอกชนสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์ดับไฟป่า ต้องเรียนกับประชาชนว่ากรมควบคุมมลพิษเองดูแลอย่างดีที่สุด และเรามีการใช้ดาวเทียมในการตรวจฮอตสปอต ดูด้วยว่าลมมาทางไหนและจะไปทิศทางไหน และมีระบบเตือนภัยทางโทรศัพท์มือถือด้วยว่าจะมีพื้นที่โซนไหนเป็นสีส้มหรือสีแดงอย่างไร

เมื่อถามว่า การที่ค่าฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯตอนนี้เป็นสีส้ม แปลว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ได้ผลหรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า ไม่ มันเป็นช่วงของหน้าลม ต้องยอมรับ 2 ประเด็นว่าการเตือนคือการเตือน ส่วนการแก้ปัญหาคือการแก้ปัญหา เรานับเข้าฤดูหนาวออกตั้งแต่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เราต่อสู้กับ PM2.5 มา 2-3 อาทิตย์แล้ว ซึ่งถ้าเทียบสถิติกลับไปกับปีก่อนๆ ของเราลดลงแล้วในปีนี้ ซึ่งเกิดจากการแก้ปัญหาร่วมกันหลายภาคส่วน

เมื่อถามต่อว่า ในกรุงเทพฯจะมีการขอให้การก่อสร้างต่างๆ ชะลอตัวลงหรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯมีมาตรการตรงนั้นอยู่แล้ว แต่หลักๆ ก็ต้องยอมรับว่า PM2.5 เกิดจากท่อไอเสียเป็นหลัก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
น้ำท่วมอินโดนีเซียคร่า 631 ชีวิต ชาวบ้านโอดสภาพเหมือนสึนามิ ข่าวต่างประเทศ

ตายพุ่ง 600 ศพ น้ำท่วมอินโดนีเซีย ไซโคลนถล่มหนัก ชาวบ้านซัดรัฐบาลล้มเหลว

11 นาที ที่แล้ว
เทศบาลนครหาดใหญ่วันนี้ ข่าว

คลิปนาที ผู้ประสบภัยโวยมาตั้งแต่ 7 โมง ขอเทศบาลใช้สมองทำงาน

16 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อัปเดตวิธียืนยันตัวตนเป๋าตัง รอรับสิทธิ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 เข้า ม.ค. 69

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ชายฝั่งจีน-ญี่ปุ่น เผชิญหน้ากัน ต่างฝ่ายอ้างถูกล้ำน่านน้ำ

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อนุวัต แฉ เจ้าของห้องเช่าหัวหมอ ขู่แบ่งเงินเยียวยาน้ำท่วมแลกเซ็นรับรอง

30 นาที ที่แล้ว
2 มกราคม 69 ยังเป็นวันหยุดพิเศษไหม หลัง ครม.สั่งถอด วันหยุดพิเศษเพิ่มปี 2569 ข่าว

2 มกราคม 69 ยังเป็นวันหยุดไหม หลัง ครม.สั่งถอด วันหยุดพิเศษ ปี 2569

35 นาที ที่แล้ว
มด อารยา ภรรยาเสนาลิง เผยน้องนกยูง ป่วยหนักที่จีน ข่าวดารา

ลูกสาวเสนาลิง ไข้สูงเป็นลม หามส่ง รพ. ด่วน แม่เผยนาทีรู้ข่าว ป่วยหนัก-ปอดติดเชื้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอซ์ รักชนก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกปฏิทินประกันสังคมปี 69 ข่าว

สส.ไอซ์ ฟาดเจ็บจี๊ด! ไม่มีปฏิทินก็ไม่ตาย หลังประกันสังคม ยกเลิกของปี 69 เซฟงบ 50 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพบีบหัวใจ บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ฟุบหลับคาบันได หลังลุยใต้ช่วยน้ำท่วม 10 วันไม่พัก ข่าว

ภาพบีบหัวใจ บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ฟุบหลับคาบันได หลังลุยใต้ช่วยน้ำท่วม 10 วันไม่พัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วม เทศบาลเมืองสิงหนคร ข่าวภูมิภาค

ไปดูคลิป นายกเทศบาลสิงหนคร โชว์ระบบล่มให้ดูของจริง-มีปัญหาอะไรบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กโจ๊ก” ยืนยันไม่หนี ไม่กังวลคดี มองเป็นการแจ้งความเพื่อปิดปาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน ครม.สั่งถอย เพิ่มวันหยุดพิเศษปี 69 หวั่นราชการหยุดเยอะ กระทบนายจ้าง เศรษฐกิจ

ด่วน ครม.สั่งถอย เพิ่มวันหยุดพิเศษปี 69 หวั่นราชการหยุดเยอะ กระทบนายจ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า Skyflyers ทำให้ชาวบ้านในย่านเจริญกรุงนอนไม่หลับจากเสียงกรี๊ดสนั่น ข่าว

สรุปดราม่า Skyflyers กรี๊ดดังทำพิษ ฝั่งคนเที่ยว สวนกลับ มีอะไรใหม่ก็ดราม่าตลอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัส แจ้งความ ข่าวการเมือง

เปิดเนื้อหา สาวถูก ธรรมนัส แจ้งหมิ่นฯ เหตุโพสต์ “อดีตติดคดียาเสพติดที่ออสเตรเลีย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็กสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ปภ.โอนรอบ 2 เข้าบัญชี 4 จังหวัดภาคใต้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
SM ยกทัพศิลปินบุกไทยใน SMTOWN LIVE 2026 ณ ราชมังฯ บันเทิง

วิธีกดบัตร SMTOWN LIVE ยกทัพศิลปินบุกราชมัง ฉลองวาเลนไทน์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงสาวโพสต์ด่าวัดฉื่อฉางเรื่องไม่ให้ที่พักพิงช่วงน้ำท่วม ข่าว

สาวโพสต์ด่า วัดฉื่อฉาง ยอมรับผิด ฟังความข้างเดียว ทัวร์ลงยับ ก่อนขอโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สุชาติ” ลั่นเทียบปีก่อน ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพลดลงอย่างแน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดี เลื่อนเก็บเงิน ค่าน้ำ-ค่าไฟ น้ำท่วมหาดใหญ่-ภาคใต้ วิธีลงทะเบียน ขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ปี 68 เศรษฐกิจ

ข่าวดี เลื่อนเก็บเงิน ค่าน้ำ-ค่าไฟ พื้นที่น้ำท่วม – วิธีรับเงินเยียวยา 9000 บาท ปี 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เว็บเยียวยาน้ำท่วมล่ม ทำให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถเช็กสถานะได้ ข่าว

เว็บไซต์ flood68 เยียวยาน้ำท่วม ล่มระนาว คีย์ข้อมูลไม่ได้ ระบบน็อกทั้งประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัย โพสต์เดือด สวน สธ. ยอดตายน้ำท่วมเป็นพันศพ ตอนนี้ตู้ไม่พอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งเลื่อนสอบ TGAT/TPAT2-5 พื้นที่ภาคใต้ สอบ 17-19 ม.ค. ปี 69 แทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;คนละครึ่งพลัส&#039; ธันวาคมได้เงินเพิ่มไหม? หลัง บัตรคนจน รับเงินก้อนโต 1,150 บาท เศรษฐกิจ

‘คนละครึ่งพลัส’ ธันวาคม ได้เงินกี่บาท? หลัง บัตรคนจน รับเงินก้อนโต 1,150 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ดิว วีรวัฒน์ ลูกชายรมว.พาณิชย์ ต่อยอดตัวเองจนรวยหุ้นพันล้าน ข่าว

ประวัติ ดิว วีรวัฒน์ ลูกชายรมว.พาณิชย์ ต่อยอดตัวเองจนรวยหุ้นพันล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขาฯ สปส. เคลียร์ชัด! ประมูล e-bidding เจอคนยื่นอุทธรณ์ทำเรื่องยืดเยื้อ กว่าจะเคลียร์จบก็ผลิตไม่ทันแจกปีใหม่ ยืนยันยุติโครงการดีกว่าได้ไม่คุ้มเสีย ข่าว

คนไทยเฮ ประกันสังคม ยกเลิกปฏิทิน 69 ประมูลสะดุด ตัดใจเซฟงบประมาณ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 13:27 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 13:27 น.
62
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้ำท่วมอินโดนีเซียคร่า 631 ชีวิต ชาวบ้านโอดสภาพเหมือนสึนามิ

ตายพุ่ง 600 ศพ น้ำท่วมอินโดนีเซีย ไซโคลนถล่มหนัก ชาวบ้านซัดรัฐบาลล้มเหลว

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

อัปเดตวิธียืนยันตัวตนเป๋าตัง รอรับสิทธิ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 เข้า ม.ค. 69

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

เจ้าหน้าที่ชายฝั่งจีน-ญี่ปุ่น เผชิญหน้ากัน ต่างฝ่ายอ้างถูกล้ำน่านน้ำ

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
มด อารยา ภรรยาเสนาลิง เผยน้องนกยูง ป่วยหนักที่จีน

ลูกสาวเสนาลิง ไข้สูงเป็นลม หามส่ง รพ. ด่วน แม่เผยนาทีรู้ข่าว ป่วยหนัก-ปอดติดเชื้อ

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
Back to top button