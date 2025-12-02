หมอหัวใจ กาง 5 เหตุผล “ณัฐวุฒิ” นักข่าวเสียชีวิตขณะนอนหลับ แนะวิธีป้องกัน
หมอหัวใจ กาง 5 เหตุผล “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” นักข่าวเสียชีวิตขณะนอนหลับ แนะวิธีป้องกัน ย้ำถ้าทำงานหนัก นอนน้อยต่อเนื่อง เสี่ยงสูง
จากกรณีการเสียชีวิตของณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวภาคสนาม อายุ 35 ปี โดยจากรายงานระบุเหตุเศร้านั้นเกิดขณะที่พักผ่อนภายในบ้านพักย่านบางกรวย จ.นนทบุรี หลังจากเลิกงานที่ได้จัดรายการออนไลน์ร่วมกับพุทธ อภิวรรณ และไอซ์ สารวัตร ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นพ.ฆนัท ครุธกูล อายุรแพทย์โรคหัวใจ และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพ เปิดเผยว่า การเสียชีวิตกะทันหันขณะหลับในคนอายุ 25-45 ปี ที่ดูแข็งแรงดีแบบนี้ มากกว่า 90% เกิดจาก “หัวใจหยุดเต้นฉับพลันจากจังหวะห้องล่างผิดปกติรุนแรง”
โดยข้อมูลจากวารสารชั้นนำระดับโลก (Circulation, European Heart Journal, JACC 2023-2025) และ Thai SCD Registry ชี้ว่าสาเหตุหลักมี 5 ข้อดังนี้
1. ความผิดปกติระบบไฟฟ้าหัวใจแต่กำเนิดที่ซ่อนตัว (เช่น Brugada Syndrome) พบมากที่สุด 40-60% โดยเฉพาะในผู้ชายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแบบไม่มีอาการ 20-25% จากนอนน้อยเรื้อรัง เครียดจัด หรือไขมันสูงซ่อนอยู่
3. กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน 8-15% มักตามหลังการติดเชื้อไวรัส
4. SUNDS (เสียชีวิตกะทันหันตอนกลางคืนโดยไม่ทราบสาเหตุ) พบสูงในผู้ชายไทยและภูมิภาคนี้
5. หยุดหายใจขณะหลับรุนแรง 15-25% ในคนนอนกรนหนัก
คนทั่วไปที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงต่ำมาก เพียง 1 ใน 70,000-100,000 คนต่อปี แต่ถ้ามีงานหนัก นอนน้อยต่อเนื่อง ความเสี่ยงจะพุ่งสูงขึ้นหลายเท่า
วิธีป้องกันที่ทำได้จริง และสอดคล้องกับแนวทางสากลล่าสุด (AHA/ESC 2025) คือ ควรตรวจสุขภาพพื้นฐานทุกปี (ความดัน ไขมัน น้ำตาล) ตั้งแต่อายุ 30 ปี ถ้ามีญาติเสียชีวิตกะทันหัน หรือนอนกรนหนัก ให้รีบพบหมอหัวใจ ตรวจเพิ่มเติมตามความจำเป็น (ไม่ต้องตรวจทุกอย่างตั้งแต่แรก) นอนให้ครบ 7-8 ชั่วโมงทุกวัน คือวิธีลดความเสี่ยงที่มีหลักฐานชัดเจนที่สุด เลิกบุหรี่ ควบคุมความเครียด และอย่าหักโหมงานจนลืมพัก
