หวยลาว 1 ธ.ค. 68 ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ งวดวันจันทร์ เลข 6 ตัว และ 5/45
ต้อนรับเดือนธันวาคมกับผลสลากพัฒนาประจำงวดวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค. 2568 ถ่ายทอดสดจาก สปป.ลาว 2 ทุ่มตรง เช็กเลขที่ออกและอัตราจ่ายเงินรางวัลได้ที่นี่
เริ่มต้นเดือนสุดท้ายของปีด้วยความหวังใหม่ คอหวยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับค่ำคืนวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว (Laolottery) ตามปกติ โดยในงวดนี้จะมีการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพการออกรางวัลส่งตรงจากอาคารสำนักงานใหญ่รัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา สปป.ลาว ตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาในประเทศไทย
สำหรับนักเสี่ยงโชคที่เฝ้ารอผลรางวัลในค่ำคืนนี้ ทีมงานเดอะไทยเกอร์พร้อมเกาะติดสถานการณ์และรายงานผลตัวเลขทุกรางวัลให้ทราบแบบเรียลไทม์ ทั้งรางวัลเลข 6 ตัว และผลสลากพัฒนา 5/45 (หวยตำราฝัน) ท่านสามารถตรวจสอบตัวเลขที่ออกได้จากข้อมูลด้านล่างนี้
ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ 1 ธันวาคม 2568 (1/12/68)
- หวยลาวเลข 6 ตัว รอผล
- หวยลาวเลข 5 ตัว รอผล
- หวยลาวเลข 4 ตัว รอผล
- หวยลาวเลข 3 ตัว รอผล
- หวยลาวเลข 2 ตัว รอผล
- หวยลาวเลข 1 ตัว รอผล
ผลสลากพัฒนา 5/45
- รอผล / รอผล / รอผล / รอผล / รอผล
สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลสลากพัฒนาอย่างถูกต้องตามกฎหมายของ สปป.ลาว จะได้รับเงินรางวัลตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ ดังนี้
- ถูกรางวัลเลข 4 ตัว : จะได้รับเงินรางวัลเท่ากับ จำนวนเงินที่ซื้อคูณด้วย 6,000
- ถูกรางวัลเลข 3 ตัว : จะได้รับเงินรางวัลเท่ากับ จำนวนเงินที่ซื้อคูณด้วย 500
- ถูกรางวัลเลข 2 ตัว : จะได้รับเงินรางวัลเท่ากับ จำนวนเงินที่ซื้อคูณด้วย 60
