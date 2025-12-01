ตรวจหวย N3 วันนี้ 1 ธ.ค. 68 ผลสลากตัวเลข 3 หลัก เช็กรางวัล 3 ตัวตรง 2 ตัวตรง
เกาะติดผลการออกรางวัลสลาก N3 งวดประจำวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 ลุ้นรางวัลแจ็กพอตพิเศษ เช็กเลยเลขไหนเข้าวิน พร้อมวิธีขึ้นเงินง่าย ๆ ผ่านแอปเป๋าตัง
บ่ายวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 บรรยากาศการลุ้นโชคของคนไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี นอกจากการลุ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบหกหลักปกติแล้ว อีกหนึ่งไฮไลต์ที่นักเสี่ยงโชคจับตามองคือการประกาศผล สลาก N3 หรือ หวย N3 (สลากตัวเลข 3 หลัก) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ลุ้นรางวัลหลากหลายประเภทในราคาที่เข้าถึงง่าย
สำหรับการออกรางวัลในงวดนี้ จะใช้วิธีอ้างอิงจากผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก โดยรางวัลสามตัวตรงและสามตัวสลับหลักจะอิงจากเลข 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ส่วนรางวัลสองตัวตรงจะอิงจากผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว และที่พิเศษสุดคือ รางวัลพิเศษ ที่จะทำการสุ่มแจกให้กับผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสามตัวตรงอีกต่อหนึ่ง
ทีมงานเดอะไทยเกอร์เกาะติดหน้าจอรอรายงานผลให้ทราบทันที ท่านสามารถตรวจสอบผลรางวัลสลาก N3 ทุกประเภทได้จากข้อมูลด้านล่างนี้
ผลสลาก N3 งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2568
- รางวัล 3 ตัวตรง (อ้างอิงจากเลข 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1) รอผล
- รางวัล 3 ตัวสลับหลัก (อ้างอิงจากเลข 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 นำมาสลับตำแหน่ง) รอผล
- รางวัล 2 ตัวตรง (อ้างอิงจากผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว) รอผล
- รางวัลพิเศษ (สุ่มจากผู้ถูกรางวัล 3 ตัวตรง) รอผล
เงื่อนไขการรับเงินรางวัลและวิธีเช็กผล
ผู้ที่ซื้อสลาก N3 สามารถตรวจสอบผลการถูกรางวัลได้โดยตรงผ่าน แอปพลิเคชันเป๋าตัง หากท่านเป็นผู้โชคดี ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนให้ทราบทันที โดยท่านสามารถกดรับเงินรางวัลผ่านแอปฯ ได้ง่าย ๆ
ในส่วนของค่าธรรมเนียม ผู้ถูกรางวัลจะต้องชำระค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ต่อเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท แต่ข่าวดีคือการเลือกรับเงินโดยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคาร จะไม่มีการหักค่าธรรมเนียมการโอนเพิ่มเติม ทำให้ได้รับเงินรางวัล (หลังหักค่าอากร) ไปใช้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่และผู้โชคดีทุกท่านในงวดนี้ สำหรับใครที่พลาดไปก็อย่าเพิ่งท้อใจ งวดหน้าฟ้าใหม่ยังรออยู่เสมอ
