ตรวจหวย N3 วันนี้ 1 ธ.ค. 68 ผลสลากตัวเลข 3 หลัก เช็กรางวัล 3 ตัวตรง 2 ตัวตรง

เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 14:15 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 14:15 น.
เกาะติดผลการออกรางวัลสลาก N3 งวดประจำวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 ลุ้นรางวัลแจ็กพอตพิเศษ เช็กเลยเลขไหนเข้าวิน พร้อมวิธีขึ้นเงินง่าย ๆ ผ่านแอปเป๋าตัง

เกาะติดผลการออกรางวัลสลาก N3 งวดประจำวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 ลุ้นรางวัลแจ็กพอตพิเศษ เช็กเลยเลขไหนเข้าวิน พร้อมวิธีขึ้นเงินง่าย ๆ ผ่านแอปเป๋าตัง

บ่ายวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 บรรยากาศการลุ้นโชคของคนไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี นอกจากการลุ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบหกหลักปกติแล้ว อีกหนึ่งไฮไลต์ที่นักเสี่ยงโชคจับตามองคือการประกาศผล สลาก N3 หรือ หวย N3 (สลากตัวเลข 3 หลัก) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ลุ้นรางวัลหลากหลายประเภทในราคาที่เข้าถึงง่าย

สำหรับการออกรางวัลในงวดนี้ จะใช้วิธีอ้างอิงจากผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก โดยรางวัลสามตัวตรงและสามตัวสลับหลักจะอิงจากเลข 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ส่วนรางวัลสองตัวตรงจะอิงจากผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว และที่พิเศษสุดคือ รางวัลพิเศษ ที่จะทำการสุ่มแจกให้กับผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสามตัวตรงอีกต่อหนึ่ง

ทีมงานเดอะไทยเกอร์เกาะติดหน้าจอรอรายงานผลให้ทราบทันที ท่านสามารถตรวจสอบผลรางวัลสลาก N3 ทุกประเภทได้จากข้อมูลด้านล่างนี้

ผลสลาก N3 งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2568

  • รางวัล 3 ตัวตรง (อ้างอิงจากเลข 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1) รอผล
  • รางวัล 3 ตัวสลับหลัก (อ้างอิงจากเลข 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 นำมาสลับตำแหน่ง) รอผล
  • รางวัล 2 ตัวตรง (อ้างอิงจากผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว) รอผล
  • รางวัลพิเศษ (สุ่มจากผู้ถูกรางวัล 3 ตัวตรง) รอผล

เงื่อนไขการรับเงินรางวัลและวิธีเช็กผล

ผู้ที่ซื้อสลาก N3 สามารถตรวจสอบผลการถูกรางวัลได้โดยตรงผ่าน แอปพลิเคชันเป๋าตัง หากท่านเป็นผู้โชคดี ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนให้ทราบทันที โดยท่านสามารถกดรับเงินรางวัลผ่านแอปฯ ได้ง่าย ๆ

ในส่วนของค่าธรรมเนียม ผู้ถูกรางวัลจะต้องชำระค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ต่อเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท แต่ข่าวดีคือการเลือกรับเงินโดยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคาร จะไม่มีการหักค่าธรรมเนียมการโอนเพิ่มเติม ทำให้ได้รับเงินรางวัล (หลังหักค่าอากร) ไปใช้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่และผู้โชคดีทุกท่านในงวดนี้ สำหรับใครที่พลาดไปก็อย่าเพิ่งท้อใจ งวดหน้าฟ้าใหม่ยังรออยู่เสมอ

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

