บัว นลินทิพย์ ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่า ขอแต่งงานที่ญี่ปุ่น เซอร์ไพรส์สุดโรแมนติก

โมเมนต์อบอุ่น ‘บัว นลินทิพย์’ ถูกแฟนหนุ่ม ‘วิน วีระพันธ์’ คุกเข่าขอแต่งงานที่ญี่ปุ่น ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก สวมแหวนเพชรเตรียมเป็นเจ้าสาว แฟนคลับและเพื่อนดาราแห่ยินดี
วงการบันเทิงมีเรื่องน่ายินดีส่งท้ายปีอีกครั้ง กรณีนางเอกสาวหน้าหวาน บัว นลินทิพย์ ประกาศข่าวดีเตรียมสละโสดอย่างเป็นทางการ หลังจากที่ซุ่มปลูกต้นรักกับแฟนหนุ่มนอกวงการ วิน วีระพันธ์ แต่ความรักมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย ท่ามกลางบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีที่แสนโรแมนติกของประเทศญี่ปุ่น ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ด้วยการคุกเข่าขอแต่งงาน
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มแห่งความสุข ทั้งคู่ยืนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม แสงแดดอ่อน ๆ สาดส่องลงมาเป็นพยานรัก สาวบัวเต็มเปี่ยมไปด้วยความดีใจและตื้นตันใจ พร้อมโชว์แหวนเพชรเม็ดสวยและช่อดอกไม้สีขาวสวงามสำหรับว่าที่เจ้าสาวคนต่อไป
ข่าวดีนี้เปิดเผยโดย แพร ผู้จัดการส่วนตัวของบัว ได้โพสต์ภาพโมเมนต์ประทับใจนี้พร้อมข้อความสุดซึ้งว่า “Seeing my girl glowing with the love she truly deserves makes my heart melt. This beautiful, warm love story is everything… her happiness is my happiness. Counting the days until they return so I can hug and congratulate the sweetest couple… รอวันที่ทั้งคู่กลับมาจากทริป จะได้กอดและยินดีกับคู่รักที่น่ารักที่สุดนะจ๊ะ”
ข้อความดังกล่าวแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “เห็นสาวน้อยของฉันเปล่งประกายด้วยความรักที่เธอสมควรได้รับ มันทำให้ใจฉันละลาย เรื่องราวความรักที่สวยงามและอบอุ่นนี้คือทุกสิ่ง… ความสุขของเธอคือความสุขของฉัน นับวันรอที่ทั้งคู่จะกลับมา เพื่อจะได้กอดและแสดงความยินดีกับคู่รักที่หวานที่สุด”
ทันทีที่ข่าวแพร่ออกไป เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงกันอย่างล้นหลาม
