ไทยส่งตัว สแกมเมอร์จีน 1,208 ชีวิต ทำงานที่เคเคปาร์ค กลับประเทศ
ทางการไทย ส่งตัว สแกมเมอร์ชาวจีน 1,208 ชีวิต ทำงานที่เคเคปาร์ค กลับประเทศ โดยทางการจีนได้นำเครื่องบินเช่าเหมาลำ 6 ลำมารับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดตาก พร้อมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตากได้นำตัวชาวต่างชาติสัญชาติจีนชุดแรกจำนวน 300 คน ออกจากห้องควบคุมด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก หลังชาวจีนทั้งหมดนี้ได้หลบหนีออกจากเมืองสแกมเมอร์เคเคปาร์ค และเมืองอื่นๆในกลุ่มทุนจีนสีเทาทั่วจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา
หลังตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมากองทัพทหารเมียนมา นำกำลังบุกปราบปราบกลุ่มสแกมเมอร์จนหลายเมืองสแกมเมอร์แตกเมืองกระเจิงส่งผลทำให้มีชาวจีนถูกจับกุมและมีการส่งมอบตัวผ่านช่องทางการทูตจากประเทศเมียนมาผ่านประเทศไทย ที่ด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่ 2 โดยนับจำนวนชาวจีนได้ 1,208 คน ซึ่งชาวจีนทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายไทยเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมตัวชาวจีนชุดแรกในวันนี้จำนวน 300 คน ขึ้นรถบัส เดินทางออกจากตรวจคนเข้าเมืองตากไปส่งตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด
จากนั้นมีกระบวนการทางด้านเอกสารระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับเจ้าหน้าที่ประเทศจีนพร้อมนำตัวชาวจีนกลุ่มทำงานสแกมเมอร์ลงจากรถบัสทีละคน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนลงมาตรวจสอบเอกสารประจำตัวชาวจีน และตรวจค้นตัวอย่างละเอียดพร้อมทีมเจ้าหน้าที่เดินประกบตัวขึ้นเครื่องบินจีน โดยมีการรักษาความปลอดภัยรอบท่าอากาศยานนานชาติแม่สอดอย่างเข้มงวดและกระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้นเครื่องบินเช่าเหมาลำทุกลำของจีน ได้เดินทางออกจากท่าอากาศนานาชาติแม่สอดมุ่งหน้าไปประเทศจีน
สำหรับการส่งตัวชาวจีนจากชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตากเดินทางกลับประเทศจีนเป็นความร่วมมือการปราบปรามกลุ่มสแกมเมอร์ต่างชาติ ที่เป็นภัยการหลอกลวงระดับโลก โดยมีการการประสานงานระหว่างรัฐบาลเมียนมา-รัฐบาลไทย และรัฐบาลจีน โดยการส่งตัวชาวจีนกลับประเทศในครั้งนี้จะใช้เวลาดำเนินการขนส่งตั้งแต่วันที่ 1-4 ธ.ค.68 โดยใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำที่ทางการจีนจัดหามาวันละ 6 เที่ยวบิน รวมจำนวนชาวจีนกลุ่มสแกมเมอร์ รอบนี้มียอดรวมทั้งสิ้น 1,208 คน
