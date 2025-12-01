Zootopia 2 เปิดตัวแรง กวาดรายได้ 556 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก คู่หูป่วน ‘จูดี้-นิค’ คืนจอ

ดีสนีย์ยิ้มรับ! Zootopia 2 กวาดรายได้เปิดตัวทั่วโลก 556 ล้านดอลลาร์ ครองแชมป์หนังทำเงินอันดับ 2 ตลอดกาลช่วงวันหยุด ทุบสถิติเปิดตัวในจีนสูงสุด
ช่วงวันหยุดวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving) ปีนี้ ฮอลลีวูดพิสูจน์ให้เห็นว่าหนังใหญ่ดูในโรงเท่านั้นถึงจะสะใจยังคงใช้ได้เสมอ เพราะเพียงสองเรื่องก็ช่วยอัดฉีดรายได้ให้โรงหนังแน่นเอี้ยด ทั้ง Zootopia 2 จากดีสนีย์ฝั่งแอนิเมชัน และ Wicked: For Good มิวสิคัลฟอร์มยักษ์จากยูนิเวอร์แซล
การกลับมาของสองคู่หู กระต่ายตำรวจกับหมาจิ้งจอกนักต้มตุ๋น อีกด้านคือโลกเวทมนตร์ของแม่มดเสียงทรงพลัง ผลลัพธ์คือบ็อกซ์ออฟฟิศสหรัฐที่คึกคักจนสตูดิโอยิ้มออก หลังผ่านช่วงโลว์ซีซันมาพักใหญ่
แค่ตัวเลขก็สะดุดตาแล้วสำหรับ Zootopia 2 ที่โกยรายได้ในสหรัฐฯ ตั้งแต่วันพุธถึงอาทิตย์รวม 156 ล้านดอลลาร์จากกว่า 4,000 โรง โดยแบ่งเป็นช่วงสุดสัปดาห์ปกติที่ 96.8 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3 พันล้านบาท)
ถ้าแยกภาพรวมช่วง 5 วันในช่วงวันหยุด Zootopia 2 ขึ้นเป็น การเปิดตัววัน Thanksgiving สูงสุดอันดับ 2 ตลอดกาล สำหรับ อันดับ 1 ยังเป็นของ Moana 2 (2024) ที่เคยทำไว้ 225 ล้านดอลลาร์ ต่อมาอันดับ 2 ตอนนี้คือ Zootopia 2 กับ 156 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 5.3 พันล้านบาท) ปิดท้ายด้วยอันดับ 3 ตกเป็นของ Frozen II (2019) ที่เคยทำไว้ 125 ล้านดอลลาร์
ผลงานภาคแรกอย่าง Zootopia ออกฉายในปี 2016 เปิดตัวในสหรัฐฯ ด้วยรายได้ 75 ล้านดอลลาร์ ก่อนจะไต่ไปถึง 341 ล้านดอลลาร์ในประเทศ และ 1.02 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลก การกลับมาครั้งนี้จึงถูกจับตาว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน
นอกจากในสหรัฐฯ แล้ว Zootopia 2 ยังกลายเป็นพลังหลักของบ็อกซ์ออฟฟิศฝั่งนานาชาติทันที รายได้ต่างประเทศรวม 400 ล้านดอลลาร์ เฉพาะประเทศจีนทำสถิติเปิดตัว 272 ล้านดอลลาร์ ถือว่าสูงเป็นประวัติการณ์สำหรับหนังฮอลลีวูดในตลาดจีนช่วงหลัง รวมทั่วโลกแล้วซูโทเปีย 2 ทำไป 556 ล้านดอลลาร์ นับเป็น การเปิดตัวทั่วโลกใหญ่สุดอันดับ 4 ในประวัติศาสตร์ ประมาณ 1.9 หมื่นล้านบาท
อลัน เบิร์กแมน ประธานร่วมของ Disney Entertainment ให้เครดิตกับทั้งทีมงานและความนิยมของแฟนทั่วโลกว่า “กระแสตอบรับที่ท่วมท้นของ Zootopia 2 แสดงให้เห็นทั้งเสน่ห์ของหนังที่เข้าถึงคนดูทั่วโลก และฝีมือของทีมผู้กำกับ-นักแสดง นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าภูมิใจของ Disney Animation และเป็นการเปิดฤดูกาลวันหยุดที่สวยงาม”
ด้านนักวิเคราะห์ เดวิด เอ. กรอส จาก Franchise Entertainment Research ก็ชี้ว่า จีนถือเป็นตลาดที่ยากสำหรับหนังฮอลลีวูดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แต่ Zootopia 2 กลับทำลายกำแพงนั้นจนมีแนวโน้มว่า รายได้ในจีนอาจแซงสหรัฐฯ ได้ด้วยซ้ำ
ปัจจัยที่ผลักให้หนังภาคต่อเรื่องนี้ทะยานแรง มีทั้งเรื่องคุณภาพและจังหวะเวลา รวมทั้งคะแนนรีวิวสูงจาก Rotten Tomatoes ให้คะแนนสด 91% คนดูให้เกรด A บน CinemaScore นอกจากนี้ตลาดขาดแคลนแอนิเมชันสายครอบครัว ก่อนหน้านี้ไม่มีหนังแอนิเมชันเด็กเต็มตัวเข้าฉายเลยนับตั้งแต่ The Bad Guys 2 เมื่อเดือนสิงหาคม ทำให้ความต้องการหนังดูได้ทั้งบ้านสะสมรออยู่
รวมทั้งการเปิดให้บริการ Zootopia Land ในสวนสนุก Shanghai Disneyland ทำให้แฟนชาวจีนผูกพันกับโลกของซูโทเปียมากขึ้น
ในภาคนี้ กำกับโดย จาเร็ด บุช และ ไบรอน ฮาวเวิร์ด เล่าเรื่องการกลับมาร่วมทีมของ จูดี้ ฮ็อปส์ กระต่ายตำรวจ (พากย์โดย Ginnifer Goodwin) กับ นิค ไวจ์ลด์ หมาจิ้งจอกนักต้มตุ๋น (Jason Bateman) ที่ต้องตามล่าผู้อาศัยรายใหม่สัตว์เลื้อยคลาน ปริศนา พากย์โดย Ke Huy Quan เติมสีสันให้แฟรนไชส์ยิ่งขึ้น
