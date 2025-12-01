นักการเมืองฝรั่งเศส ถูกปาไข่ใส่ หลังเพิ่งถูกเทแป้งในสัปดาห์เดียวกัน
จอร์แดน บาร์เดลลา นักการเมืองฝรั่งเศส จากพรรคฝ่ายขวา ถูกปาไข่ใส่ หลังเพิ่งถูกเทแป้งในสัปดาห์เดียวกัน จับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน สำนักข่าว Barron รายงานว่า นายจอร์แดน บาร์เดลลา นักการเมืองพรรคชุมนุมแห่งชาติของฝรั่งเศสถูกปาไข่ใส่ศีรษะ ขณะกำลังโปรโมตหนังสือเล่มใหม่ของตัวเองในเมืองมัวซัค
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้เป็นชายวัย 74 ปี และถูกตั้งข้อหาก่อเหตุความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่สาธารณะ
อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายบาร์เดลลา ถูกโจมตีในพื้นที่สาธารณะ หลังจากที่ในวันอังคารที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา เขาถูกวัยรุ่นอายุ 17 ปี ใช้แป้งเทใส่ ในระหว่างลงพื้นที่ ทำให้วัยรุ่นคนดังกล่าวถูกจับกุม ก่อนได้รับปล่อยตัวในเวลาต่อมา
ทั้งนี้นายบาร์เดลลา โพสต์ข้อความลงโซเชียลว่า “ยิ่งเราก้าวหน้ามากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งเข้าใกล้พลังมากขึ้นเท่านั้น ความรุนแรงจากฝ่ายซ้ายสุดโต่ง ความไม่ยอมรับ และความโง่เขลาล้วนๆ ก็ยิ่งถูกปลดปล่อยออกมามากขึ้นเท่านั้น”
ทั้งนี้นายบาร์เดลลา เป็นหนึ่งในตัวเต็งในการลงเลือกตั้งชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบหน้า และพรรคชุมนุมแห่งชาติ มองว่าการเลือกตั้งรอบหน้าเป็นโอกาสสำคัญที่ทางพรรคจะชนะ สืบเนื่องความเสื่อมความนิยมของนายเอ็มมานูว์เอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนปัจจุบัน
