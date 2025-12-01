ข่าวต่างประเทศ

เศร้า! อินฟลูฯ ไบค์เกอร์สาววัย 25 ลาโลก หลังโพสต์กังวลแว่นตาไม่กี่ชั่วโมง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 20:31 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 18:35 น.
59
ภาพ IG @sofia_quiroz10

อุบัติเหตุสลดในโคลอมเบีย สาวนักบิดวัย 25 ปี ประสบเหตุชนรถบรรทุกเสียชีวิตคาที่ ตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด ตั้งสมมติฐานขับแทรกกลางระหว่างรถสองคันจนเสียหลัก

คาเรน โซเฟีย เคยรอช รามิเรซ (Karen Sofía Quiroz Ramírez) หรือที่รู้จักในโลกออนไลน์ว่า “ไบค์เกิร์ล (BikeGirl)” อินฟลูเอนเซอร์สาวผู้รักการขี่มอเตอร์ไซค์ ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากรถบรรทุกพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของเธอ โดยสาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากปัญหาด้านสายตา เนื่องจากเธอทำแว่นตาหายก่อนออกเดินทาง

อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนทางหลวงในประเทศโคลอมเบีย สาววัย 25 ปี พยายามขี่รถแซงหน้ารถยนต์ 2 คัน แต่เกิดเหตุไม่คาดฝัน เธอสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต์

รถของเธอเฉี่ยวชนเข้ากับรถยนต์ยี่ห้อ “เชฟโรเลตสปาร์ค” ที่อยู่ด้านหนึ่งของถนน

คาเรน โซเฟีย เคยรอช


แรงกระแทกส่งผลให้ตัวเธอกระเด็นไปอยู่อีกฝั่ง และร่างของเธอเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถบรรทุก ทีมแพทย์ฉุกเฉินพยายามเข้าช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ แต่เธอทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ทั้งนี้ ไบค์เกิร์ล (BikeGirl) มีผู้ติดตามประมาณ 45,000 คน บนแพลตฟอร์มอินสตาแกรมและติ๊กต่อก (TikTok) สื่อต่างประเทศอย่าง เดลี เมล์ รายงานประเด็นที่น่าตกใจว่า เธอเหมือนจะมีลางสังหรณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้ เพราะไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุ เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความลงบนโซเชียลมีเดียระบุว่า เธอทำแว่นตาที่ใช้สวมใส่เวลาขี่รถมอเตอร์ไซค์หาย

ข้อความดังกล่าวเขียนไว้ว่า “หวังว่าฉันจะไม่รถชนนะ เพราะฉันกำลังขี่รถโดยไม่ได้ใส่แว่น”

ยาเฮียร์ อองเดรส์ (Jahir Andres) เจ้าหน้าที่กรมการขนส่ง อธิบายถึงเหตุการณ์นี้ว่า สมมติฐานที่เป็นไปได้มากที่สุดของอุบัติเหตุ คือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พยายามขับแทรกกลางระหว่างรถ 2 คัน แต่สถานการณ์นี้ยังต้องรอการสืบสวนอย่างละเอียด

ด้าน สำนักงานอัยการ จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อระบุสาเหตุที่ชัดเจนและแม่นยำของอุบัติเหตุจราจรที่มีผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ โดยจะมีการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์และวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อประกอบสำนวนคดีต่อไป.



นางฟ้าบิ๊กไบค์ โคลอมเบีย

Karen Sofía


