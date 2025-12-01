รุนแรงเกินไป Campbell’s สั่งพักงานผู้บริหารระดับสูง หลังถูกฟ้องฐานเหยียดคนจน-ด่าพนักงานอินเดีย
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Campbell’s ถูกสั่งพักงาน หลังถูกอดีตพนักงานฟ้องร้อง หลังบอกว่าผลิตภัณฑ์เป็นอาหารของคนจน และด่าพนักงานชาวอินเดียว่างี่เง่า
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Campbell’s Co. ถูกสั่งพักงานชั่วคราว หลังจากอดีตพนักงานยื่นฟ้องร้องในคดีเลือกปฏิบัติ โดยกล่าวหาว่าผู้บริหารคนดังกล่าวได้ดูหมิ่นผลิตภัณฑ์ของบริษัท และใช้คำพูดเชิงเหยียดเชื้อชาติต่อ “คนจน” และเพื่อนร่วมงานชาวอินเดีย
มาร์ติน แบลลี (Martin Bally) รองประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (CISO) ของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอาหาร ถูกกล่าวหาในคำฟ้องของ โรเบิร์ต การ์ซา (Robert Garza) อดีตนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ว่า แบลลีกล่าวในการประชุมว่า ผลิตภัณฑ์ของ Campbell’s เป็น “อาหารที่แปรรูปสูงคนจน” และด่าพนักงานชาวอินเดียที่เขาไม่ชอบทำงานด้วยว่าเป็น “พวกงี่เง่า”
ทนายความของการ์ซาได้มอบ คลิปเสียงบทสนทนา ที่ยาวนานให้ The Washington Post ซึ่งระบุว่าเป็นเสียงของแบลลี ที่กำลังบ่นถึงเหตุการณ์ที่พนักงานไม่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินทางเทคนิค โดยเขาถูกกล่าวหาว่าพูดว่า “ไอ้อินเดียนเฮงซวย พวกมันคิดเองไม่เป็น” นอกจากนี้ ในคลิปเสียงเขายังถูกอ้างว่าพูดเป็นนัยว่า ซุปของบริษัทอาจใช้เนื้อที่ผ่านการวิศวกรรมชีวภาพ โดยเจ้าตัวพูดว่า “ผมไม่ซื้อ…ผลิตภัณฑ์ของ Campbell’s อีกต่อไปแล้ว ผมไม่อยากกิน…ไก่ที่มาจากเครื่องพิมพ์ 3D”
การ์ซา ซึ่งทำงานแบบรีโมตให้กับบริษัทที่ตั้งอยู่ในนิวเจอร์ซีย์ ยื่นฟ้องคดีเลือกปฏิบัติในการจ้างงานเมื่อวันพฤหัสบดี (27 พ.ย. 2025) โดยอ้างว่าเขาถูกยกเลิกสัญญาอย่างกะทันหัน หลังจากที่เขารายงานความกังวลเกี่ยวกับคำพูดของแบลลีต่อหัวหน้างาน (J.D. Aupperle)
การ์ซากล่าวว่า เขาพบกับแบลลีในร้านอาหารเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 โดยตั้งใจจะพูดคุยเรื่องเงินเดือน แต่กลับต้องฟังคำพูดที่ไม่เหมาะสมจากแบลลี ซึ่งเขาได้บันทึกเสียงไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากมี “สัญชาตญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติกับมาร์ติน” การ์ซากล่าวว่าเขาได้รายงานเรื่องนี้ให้หัวหน้าทราบ แต่กลับถูกไล่ออกในวันที่ 30 มกราคม
บริษัท Campbell’s ได้ออกแถลงการณ์ทางอีเมลว่า ได้สั่ง พักงานชั่วคราว มาร์ติน แบลลี เพื่อดำเนินการสอบสวน พร้อมยืนยันว่าข้อกล่าวหาใดๆ ที่ว่าบริษัทไม่ได้ใช้ “เนื้อไก่จริง” ในผลิตภัณฑ์นั้น เป็นเท็จ
“หากคำพูดที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นของแบลลีนั้นเป็นความจริง พวกมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่ง มันไม่ได้สะท้อนถึงค่านิยมและวัฒนธรรมของบริษัทเราเลย” แถลงการณ์ระบุ บริษัทเสริมว่า “เราใช้เนื้อไก่จริง 100% ในซุปของเรา” และเน้นย้ำว่า แบลลีทำงานในฝ่าย IT และไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารเลย
คดีนี้ยังทำให้ เจมส์ อูธเมียร์ อัยการสูงสุดของรัฐฟลอริดา ต้องประกาศเริ่มการสอบสวนเพื่อเรียกร้องคำชี้แจงจาก Campbell’s เนื่องจากรัฐฟลอริดามีข้อห้ามเกี่ยวกับเนื้อที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ
