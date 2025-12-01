ข่าว

กรุงเทพจมฝุ่น ! ทั้งเมือง GISTDA เผยกลับมาเผาอีก จุดความร้อนพุ่ง 759 จุด

เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 13:36 น.
53
pm 2 5 กลับมาเกินค่ามาตฐานเพราะเผา
แฟ้มภาพ

กรุงเทพมหานคร วันนี้ ยังไม่รอดฝุ่นพิษ ค่า PM 2.5 ตลบอบอวลทั้งเมือง อัปเดตสถานการณืล่าสุดกับ GISTDA ระบุต้นเหตุเพราะกลับมาเผากันใหม่ ไม่เลิก จุดความร้อนพุ่ง 759 จุด เร่งผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า (GISTDA) อัปเดตค่าฝุ่น PM2.5 จากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 06.00 น. ทั่วประเทศมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “เกินมาตรฐานระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจแล้ว 5 จังหวัด และระดับสีส้ม 41 จังหวัด ที่เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ

สำหรับ พื้นที่ กทม. เช้าวันนี้ มีค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานระดับสีแดง 48 เขต

ต่อมารายงานค่าฝุ่น PM 2.5 เมื่อเวลา 12.00 น.ที่ผ่านมา ปรากฏว่าเกินค่ามาตรฐานระดับสีส้ม 50 เขต ในขณะที่ทั่วประเทศพบระดับสีส้ม 19 จังหวัด

ข้อแนะนำสุขภาพ

คุณภาพอากาศระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารจำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมากควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM2.5 ระหว่างวันที่ 1 – 2 และ 7 ธ.ค. การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ “อ่อน/ไม่ดี” ขณะเกิดอินเวอร์ชันใกล้ผิวพื้น จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีค่าสูงขึ้น

ส่วนในวันที่ 3-6 ธ.ค. การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ “อ่อน/ไม่ดี” แต่มีลมแรงเนื่องจากความกดอากาศสูงแผ่ลงมา จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีค่าลดลง

จุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม NASA พบจุดความร้อนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 1 จุด เวลา 13.29 น. แขวงสีกัน เขตดอนเมือง (อยู่ระหว่างประสานตรวจสอบจุดความร้อน)

ขณะเดียวกัน รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า สถานการณ์ฝุ่นพิษได้สูงขึ้นทั้งค่าต่ำสุดและสูงสุดจากเมื่อวาน โดยได้รับผลกระทบจากการเผาในภาคเกษตรที่ เร่งตัวขึ้นอีกข้อมูลจุดความร้อนจาก GISDTA พบว่า จุดความร้อนพุ่งสูงขึ้นจาก 542 จุด เป็น 759 จุด โดยแหล่งกำเนิดหลักเกินครึ่งมาจาก นาข้าว สูงถึง 385 จุด ในแถบลุ่มเจ้าพระยา ซึ่งลมได้พัดพาฝุ่นพิษมาสมทบกับมลพิษในพื้นที่กรุงเทพฯ

ดร.วิษณุ ย้ำว่า ปัญหานี้เกิดขึ้นวนเวียนทุกปีเนื่องจากขาดการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง จึงต้องเร่งผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด ให้ทันก่อนยุบสภา และต้องจับตาไม่ให้กฎหมายถูกถอดเขี้ยวเล็บ โดยเฉพาะหลักการ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนกว่า 65 ล้านคน จะได้มีอากาศสะอาดหายใจ ขอให้ประชาชนงดกิจกรรมการเผาในช่วงนี้เพื่อลดความรุนแรงต่อสุขภาพ และขอเตือน กลุ่มเสี่ยง อาทิ เด็กเล็ก ผู้สูงวัย และสตรีมีครรภ์ ให้ งดกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาด อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นได้ก่อนออกจากบ้าน.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
MCOT News FM 100.5
แฟ้มภาพ MCOT News FM 100.5
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

