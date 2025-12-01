กรุงเทพจมฝุ่น ! ทั้งเมือง GISTDA เผยกลับมาเผาอีก จุดความร้อนพุ่ง 759 จุด
กรุงเทพมหานคร วันนี้ ยังไม่รอดฝุ่นพิษ ค่า PM 2.5 ตลบอบอวลทั้งเมือง อัปเดตสถานการณืล่าสุดกับ GISTDA ระบุต้นเหตุเพราะกลับมาเผากันใหม่ ไม่เลิก จุดความร้อนพุ่ง 759 จุด เร่งผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด
วันที่ 1 ธันวาคม 2568 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า (GISTDA) อัปเดตค่าฝุ่น PM2.5 จากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 06.00 น. ทั่วประเทศมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “เกินมาตรฐานระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจแล้ว 5 จังหวัด และระดับสีส้ม 41 จังหวัด ที่เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ
สำหรับ พื้นที่ กทม. เช้าวันนี้ มีค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานระดับสีแดง 48 เขต
ต่อมารายงานค่าฝุ่น PM 2.5 เมื่อเวลา 12.00 น.ที่ผ่านมา ปรากฏว่าเกินค่ามาตรฐานระดับสีส้ม 50 เขต ในขณะที่ทั่วประเทศพบระดับสีส้ม 19 จังหวัด
ข้อแนะนำสุขภาพ
คุณภาพอากาศระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารจำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมากควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM2.5 ระหว่างวันที่ 1 – 2 และ 7 ธ.ค. การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ “อ่อน/ไม่ดี” ขณะเกิดอินเวอร์ชันใกล้ผิวพื้น จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีค่าสูงขึ้น
ส่วนในวันที่ 3-6 ธ.ค. การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ “อ่อน/ไม่ดี” แต่มีลมแรงเนื่องจากความกดอากาศสูงแผ่ลงมา จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีค่าลดลง
จุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม NASA พบจุดความร้อนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 1 จุด เวลา 13.29 น. แขวงสีกัน เขตดอนเมือง (อยู่ระหว่างประสานตรวจสอบจุดความร้อน)
ขณะเดียวกัน รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า สถานการณ์ฝุ่นพิษได้สูงขึ้นทั้งค่าต่ำสุดและสูงสุดจากเมื่อวาน โดยได้รับผลกระทบจากการเผาในภาคเกษตรที่ เร่งตัวขึ้นอีกข้อมูลจุดความร้อนจาก GISDTA พบว่า จุดความร้อนพุ่งสูงขึ้นจาก 542 จุด เป็น 759 จุด โดยแหล่งกำเนิดหลักเกินครึ่งมาจาก นาข้าว สูงถึง 385 จุด ในแถบลุ่มเจ้าพระยา ซึ่งลมได้พัดพาฝุ่นพิษมาสมทบกับมลพิษในพื้นที่กรุงเทพฯ
ดร.วิษณุ ย้ำว่า ปัญหานี้เกิดขึ้นวนเวียนทุกปีเนื่องจากขาดการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง จึงต้องเร่งผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด ให้ทันก่อนยุบสภา และต้องจับตาไม่ให้กฎหมายถูกถอดเขี้ยวเล็บ โดยเฉพาะหลักการ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนกว่า 65 ล้านคน จะได้มีอากาศสะอาดหายใจ ขอให้ประชาชนงดกิจกรรมการเผาในช่วงนี้เพื่อลดความรุนแรงต่อสุขภาพ และขอเตือน กลุ่มเสี่ยง อาทิ เด็กเล็ก ผู้สูงวัย และสตรีมีครรภ์ ให้ งดกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาด อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นได้ก่อนออกจากบ้าน.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ฝุ่น PM 2.5 กลับมาแล้ว กทม. 48 เขต มีค่าฝุ่นระดับสีแดง เกินมาตรฐาน
- กรมควบคุมมลพิษ เริ่มใช้ Cell Broadcast แจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงฝุ่น PM 2.5
- ระทึก ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในเมืองโออิตะ เผาบ้านวอดกว่า 170 หลัง สูญหาย 1 คน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: