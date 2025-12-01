ข่าวการเมือง

สส.ชนนพัฒฐ์ ขอมาดูหน้างาน ชาวบ้านจมน้ำ 10 วัน สวนไปไง! บ้านท่วมถึงเอว

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 11:18 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 11:18 น.
57
แฟ้มภาพ

ดราม่าอีก สส.ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว เขต 4 สงขลา โผล่ตอบโต้ชาวบ้านอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ลั่นแรงผ่านโซเชียลอย่านั่งแต่บ้านแล้วพิมพ์โทรศัพท์ ก่อนผู้ประสบภัยฟังแล้วสุดทน พิมพ์ฟาดกันเดือดใต้โพสต์

กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หนัก หลังจากนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม เข้าไปคอมเมนต์ ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ อ.สิงหนคร ในเชิงตำหนิ จนเกิดการโต้ตอบดุเดือด จากกรณีวานนี้ (30 พ.ย.68) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเขียนแสดงความคิดเห็นว่า “เรียนท่านผู้มีอำนาจใหญ่โต ตอนนี้ชาวสิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ์ ระโนด อยู่กับน้ำมา 10 วันแล้ว วานช่วยสั่งการเครื่องผลักดันน้ำลงทะเลที”

ต่อมานายชนนพัฒฐ์ เข้ามาตอบกลับว่า “วานช่วยลงมาดูทีเค้าทำไรกันอยู่ อย่านั่งแท่นแต่บ้าน แล้วได้แต่พิมพ์ทอสัพ…” และอีกข้อความระบุว่า “พันพรือๆ ผมวานป้าลงมาดูที่เขาทำงานกันบ้างนะครับ ป้าพักผ่อนบ้าง”

ด้วยเหตุนี้ทำให้ เจ้าของโพสต์สวนกลับทันทีว่า “ไม่ได้ออกไปดูค่ะ เพราะน้ำถึงเอวมาหลายวันแล้ว และในฐานะผู้แทนประชาชน ควรใช้คำที่เหมาะสมกว่านี้ คำแบบนี้ไม่น่ามาจากมือผู้แทนค่ะ”

“อยู่ดีดีก็กลายเป็นป้าเฉย การสื่อสารสะท้อนความคิดเป็นผู้นำนะคะ ไม่ใช่เกรียนคีย์บอร์ด หรือว่าทั่นเคยชิน!”

กรรมกรข่าว คุยนอกจอ เปิดแชตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว
ภาพ @กรรมกรข่าว คุยนอกจอ
ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว โพสต์สวนชาวบ้านจมน้ำ 10 วัน
แฟ้มภาพ @Facebook
Chonnaput Naksua
แฟ้มภาพ @Facebook

ล่าสุด นายชนนพัฒฐ์ โพสต์อัปเดตประเโ้นนี้ีอกครั้งในเฟซบุ๊กส่วนตัว “Chonnaput Naksua” ระบุว่า “ขอให้เชื่อเถอะว่าทุกหน่วยทำงานอย่างเต็มที่ครับ บางคนนั่งอยู่แต่บ้านที่น้ำท่วม แล้วไม่ออกมาดูข้างนอกว่าบ้านเมืองเค้าวุ่นวายกันทำงานกันเต็มที่ พวกนี้คือพวกเท่าแต่พูด งานไม่ทำ เสนอแนะกันดีกว่า มาด่าเบียดเบียนหน่วยงานต่างๆ ครับ”.

สส ชนนพัฒฐ์ ลงพื้นที่น้ำท่วมสทิงพระ สงขลา เมื่อวานนี้
ภาพ Facebook @Chonnaput Naksua
Chonnaput Naksua โปรไฟล์เฟซบุ๊ก สส สงขลา เขต 4
แฟ้มภาพ Facebook @Chonnaput Naksua
สสสงขลาปัจจุบัน
แฟ้มภาพ Facebook @Chonnaput Naksua 28 พ.ย. 2568

อ่านข่าวเพิ่มเติมประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2568

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

