ผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ 1 พ.ย.68 เพจสรยุทธลงโพสต์เลขท้าย 2 ตัว 87 สั้นๆ แต่คนแห่คอมเมนต์สนั่น ไปดูเฉลยที่แท้เลขป้ายแดง อาจารย์คนนี้
ภายหลังผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
โดยเลขที่ออกในส่วนของรางวัลที่ 1 ได้แก่หมายเลข 345898 เลขหน้า 3 ตัว 449 328 เลขท้าย 3 ตัว 111 690 และเลขท้าย 2 ตัวคือ 87 โดยต่อมาเฟซบุ๊กแฟนเพจสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้ลงโพสต์พร้อมแคปชั่นเลขท้ายสองตัวงวดล่าสุดประจำเดือนที่สิบเอ็ด ซึ่งเวลาไม่นานบรรดาเซียนหวยที่มีทั้งผอดหวังและสมหวังต่างก็เข้ามาใส่ความเห็นและวิพากษ์วจารณ์ถึงเลยท้ายงวดนี้กันเอิกเกริก
“คิดถึงอาจารย์เบียร์ขึ้นมาเลย 8887”
“ใช่ค่ะ..มาจริง..อดเลย”
มาแน่ๆ แข่ง8แพ้7
“อ้าวววว…..รถใหม่จารย์เบียร์ มาเต็มๆ”
อาจารย์เบียร์ของจริง
“ทะเบียนรถ อาจารย์เบียร์ 8887”
ขณะเดียวกัน เสียงวิจารณ์นอกเหนือจากความปังของ อ.เบียร์ คนตื่นธรรมที่ไปถอย 4 ล้อคันใหม่คู่ใจให้โชคแบบสดๆ แล้ว อีกมุมพบว่าบนโลกออนไลน์ยังมีเสียงบ่นอุบเล็กๆ ด้วยว่า เลขท้ายสองตัว 87 หนนี้ออกซ้ำกับงวดที่เพิ่งออกไปไม่นานด้วย
“หวยวนไปวนมาน้อ มาออกเลขเดิม ออกอีกแล้ว 87 ใครถูกก็ดีใจด้วยนะคะ”
“ตอนแรกตั้งใจจะกินพิชซ่า พอหวยออกเท่านั้นละ มาม่า ก็อร่อยอยู่นะ… 87, 898 คือออกบ่อยแท้ #จบแล้วเศรษฐีหน้าใหม่ #mæwgk #ผลงานไม่เข้าเป้าอีกแล้ว”
อ่านข่าวหลังออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด วันนี้ (11 พ.ย.68) เช็กประเด็นเด็ด ข่าวด่วน เลขเด็ดใหม่เตรียมตัวไว้งวดหน้า
