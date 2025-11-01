ข่าว

เพจสรยุทธลงโพสต์เลขท้าย 2 ตัว 87 สั้นๆ แต่คนแห่คอมเมนต์สนั่น

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 16:55 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2568 17:13 น.
201
เลขท้าย 87 อ เบียร์
แฟ้มภาพ

ผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ 1 พ.ย.68 เพจสรยุทธลงโพสต์เลขท้าย 2 ตัว 87 สั้นๆ แต่คนแห่คอมเมนต์สนั่น ไปดูเฉลยที่แท้เลขป้ายแดง อาจารย์คนนี้

ภายหลังผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

โดยเลขที่ออกในส่วนของรางวัลที่ 1 ได้แก่หมายเลข 345898 เลขหน้า 3 ตัว 449 328 เลขท้าย 3 ตัว 111 690 และเลขท้าย 2 ตัวคือ 87 โดยต่อมาเฟซบุ๊กแฟนเพจสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้ลงโพสต์พร้อมแคปชั่นเลขท้ายสองตัวงวดล่าสุดประจำเดือนที่สิบเอ็ด ซึ่งเวลาไม่นานบรรดาเซียนหวยที่มีทั้งผอดหวังและสมหวังต่างก็เข้ามาใส่ความเห็นและวิพากษ์วจารณ์ถึงเลยท้ายงวดนี้กันเอิกเกริก

“คิดถึงอาจารย์เบียร์ขึ้นมาเลย 8887”

“ใช่ค่ะ..มาจริง..อดเลย”

มาแน่ๆ แข่ง8แพ้7

“อ้าวววว…..รถใหม่จารย์เบียร์ มาเต็มๆ”

อาจารย์เบียร์ของจริง

“ทะเบียนรถ อาจารย์เบียร์ 8887”

ขณะเดียวกัน เสียงวิจารณ์นอกเหนือจากความปังของ อ.เบียร์ คนตื่นธรรมที่ไปถอย 4 ล้อคันใหม่คู่ใจให้โชคแบบสดๆ แล้ว อีกมุมพบว่าบนโลกออนไลน์ยังมีเสียงบ่นอุบเล็กๆ ด้วยว่า เลขท้ายสองตัว 87 หนนี้ออกซ้ำกับงวดที่เพิ่งออกไปไม่นานด้วย

“หวยวนไปวนมาน้อ มาออกเลขเดิม ออกอีกแล้ว 87 ใครถูกก็ดีใจด้วยนะคะ”

“ตอนแรกตั้งใจจะกินพิชซ่า พอหวยออกเท่านั้นละ มาม่า ก็อร่อยอยู่นะ… 87, 898 คือออกบ่อยแท้ #จบแล้วเศรษฐีหน้าใหม่ #mæwgk #ผลงานไม่เข้าเป้าอีกแล้ว”

เลขทะเบียนรถอาจารย์เบียร์ 88887
แฟ้มภาพ
ผลสลากกินแบ่ง 1 พ.ย.2568
ภาพ @glo.or.th
หวยออก 87
ภาพ @Facebook
หวยออกวันนี้ 1 11 68
ภาพ @Facebook

อ่านข่าวหลังออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด วันนี้ (11 พ.ย.68) เช็กประเด็นเด็ด ข่าวด่วน เลขเด็ดใหม่เตรียมตัวไว้งวดหน้า

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

