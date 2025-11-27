มท.สั่งระดมกำลัง เร่งฟื้นฟูเมือง เยียวยาผู้ประสบภัย หลังน้ำท่วมหาดใหญ่ ลดลงแล้ว

ข่าว

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 10:17 น.
น้ำท่วมหาดใหญ่ ลดระดับลงแล้ว ปลัด มท. สั่งระดมทุกภาคส่วนเร่งฟื้นฟูเมือง ทำความสะอาดบ้านเรือน และเยียวยาผู้ประสบภัยให้กลับสู่ปกติโดยเร็วที่สุด

27 พฤศจิกายน 2568 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ล่าสุดว่าได้รับรายงานปริมาณน้ำในพื้นที่เริ่มลดระดับลงเรื่อยๆ แล้ว ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูเมืองให้กลับสู่สภาวะปกติ

นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า ทุกภาคส่วนได้น้อมนำพระราชกระแสห่วงใย และปฏิบัติตามข้อสั่งการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ระดมสรรพกำลังทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเน้นย้ำให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ทันทีที่น้ำลด

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ฝ่ายปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานทหารและทุกภาคส่วน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในการทำความสะอาดบ้านเรือน ถนนหนทาง และสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อให้เมืองหาดใหญ่กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังได้กำชับให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลอนุมัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทันที

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

