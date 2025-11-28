เศรษฐกิจ

มาตรการ 3 ระยะ เยียวยาน้ำท่วม จ่ายชดเชยว่างงาน 50% – ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูกิจการ

เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 09:39 น.
55
ศป.กฉ. เผยมาตรการ 3 ระยะเยียวยาน้ำท่วม

ศป.กฉ. ผนึกแรงงาน คลอดมาตรการ 3 ระยะ เยียวยาน้ำท่วม จ่ายชดเชยว่างงาน 50% – ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูกิจการ

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (ศป.ช.) และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) เปิดเผยมาตรการเร่งด่วนจากกระทรวงแรงงาน เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยแบ่งความช่วยเหลือออกเป็น 3 ระยะ ครอบคลุมตั้งแต่วิธีการเยียวยาทางการเงิน การส่งเสริมอาชีพ ไปจนถึงการฟื้นฟูสถานที่ทำงาน

ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการฯ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ระบุรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้

ระยะที่ 1 ช่วยเหลือให้มีเงิน

มุ่งเน้นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ

สำหรับลูกจ้าง

  • กรณีต้องหยุดงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (น้ำท่วม) จะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 180 วัน
  • เปิดช่องทางกู้เงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน เพื่อนำไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือฟื้นฟูอาชีพ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการ

    • ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2568 – 2569) สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน สามารถกู้ได้ไม่เกิน 15 ล้านบาท

    • อัตราดอกเบี้ย: กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยไม่เกิน 2.35% ต่อปี หากไม่มีหลักทรัพย์ (ใช้บุคคลค้ำประกัน) ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี สูงสุดไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปี

ระยะที่ 2 เยียวยา ให้มีงานมีอาชีพ

เน้นการรักษาและสร้างอาชีพหลังน้ำลด ผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ, โครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้, การฝึกอบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุ, การส่งเสริมการประกอบอาชีพ และโครงการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบ (Gig Worker)

ระยะที่ 3 ฟื้นฟูที่ทำงาน – ที่อยู่อาศัย

มุ่งเน้นการกลับมาดำเนินธุรกิจ โดยให้ผู้ประกอบการกู้เงินเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหาย รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี นาน 12 งวดแรก

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เตรียม งบกลาง ประจำปี 2569 วงเงินรวม 2,419.2005 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อน 6 โครงการสำคัญในการฟื้นฟูระยะยาว ได้แก่

  1. โครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง

  2. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (จ้างงานเร่งด่วน)

  3. โครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้

  4. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูรายได้

  5. โครงการ “ซ่อม สร้าง สุข”

  6. โครงการรณรงค์ความปลอดภัยในการฟื้นฟูสถานประกอบกิจการ

ภาพจาก: ไทยคู่ฟ้า

