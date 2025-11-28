ข่าวกีฬา

อาลัย “ตั้ม อรรคเดช” นักกีฬาบอคเซียคลาส BC3 ดีกรีทีมชาติไทย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 08:33 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 08:33 น.
52
ขอบคุณภาพจาก : Paralympic Thailand (Thai Para Athletes)

อาลัย ตั้ม อรรคเดช ชูชื่นกลิ่น นักกีฬาบอคเซียคลาส BC3 ดีกรีทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทอง เอเชียนพาราเกมส์ เสียชีวิตด้วยวัย 27 ปี

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นายอรรคเดช ชูชื่นกลิ่น หรือ ตั้ม นักกีฬาบอคเซียคลาส BC3 ทีมชาติไทย วัย 27 ปี เสียชีวิตด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงพยาบาลปทุมเวช จังหวัดปทุมธานี

สำหรับ ตั้ม อรรคเดช ชูชื่นกลิ่น นั้นเป็นนักกีฬาคนสำคัญของสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย ผู้รับใช้ชาติในนามทีมบอคเซียไทยมาอย่างยาวนานกว่า 12 ปี ตั้งแต่ปี 2556 เริ่มต้นเส้นทางในเวทีใหญ่ด้วยวัยเพียง 16 ปี ในการแข่งขัน 2013 Asian Youth Para Games ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พร้อมคว้าเหรียญเงินประเภทบุคคล BC4 ให้ประเทศไทยได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงสนาม

สำหรับผลงานเด่นๆของตั้มนั้น ประกอบไปด้วย เหรียญทอง ประเภทบุคคล BC3 ชายเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน, อันดับ 4 ประเภทคู่ BC3พาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ เหรียญทอง ประเภทบุคคล BC3 ชาย Pattaya 2025 World Boccia Asia-Oceania Regional Championships ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

 

