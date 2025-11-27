รอดตายแล้ว! ทีมกู้ภัยฯ ฝ่าน้ำท่วม ช่วยชาวหาดใหญ่ ส่งอาหารหลังติดค้างหลายวัน
มูลนิธิเพชรเกษม ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่กลางดึก ช่วยชาวบ้านและเด็กเล็ก ติดค้างอดข้าวอดน้ำนาน 5 วัน ชาวบ้านส่งเสียงเฮลั่น
27 พฤศจิกายน 2568 มูลนิธิเพชรเกษม ทีมตอบโต้ภัยพิบัติ โพสต์คลิปขณะทีมกู้ภัยกำลังนำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อคืนวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยระบุว่า
ทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษม ได้ลำเลียงอาหารและน้ำดื่มลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บริเวณหลังธนาคารกสิกรไทย และหลังธนาคารไทยพาณิชย์ ใจกลางตลาดหาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กหลายสิบชีวิตติดอยู่ภายในบ้านน้ำท่วมสูงต่อเนื่องกว่า 5 วัน ไม่มีอาหารกินมาหลายวัน ทันทีที่เห็นเรือกู้ภัย ทุกคนส่งเสียงเฮด้วยความดีใจ
นี่คือ “ความหวัง” ที่กำลังแล่นเข้าไปหาพวกเขา มูลนิธิเพชรเกษมจะไม่หยุด เราจะอยู่เคียงข้างพี่น้องสงขลา จนกว่าสถานการณ์จะผ่านพ้นไป
จากคลิป ทีมกู้ภัยได้มีการพูดกับผู้ประสบภัยว่า “มาแล้ว มาแล้ว รอดตายแล้ว” จากนั้นเต็มด้วยเสียงเฮและปรบมือดีใจจากผู้ประสบภัย ต่อมากู้ภัยได้กล่าวว่า “เด็กไม่กินข้าวมา 5 วัน มีแต่เด็กเล็กทั้งนั้นเลย ไม่มีใครเข้ามาถึงจุดนี้ ประชาชนผู้ประสบภัย ส่งเสียงโห่ร้องดีใจที่เรือเข้ามานำอาหารมาให้ ติดน้ำอยู่ 5 วันแล้ว” ก่อนจะพูดกับเด็ก ๆ ว่า “รอดแล้ว”
