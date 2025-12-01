ผู้ประกาศดัง ยกเคส “ณัฐวุฒิ” อุทาหรณ์ คนพักผ่อนน้อย เคยหูดับ 7 วัน
เฮียบรรจง ผู้ประกาศดัง ยกเคสการเสียชีวิตของ ณัฐวุฒิ ปงลังกา คนพักผ่อนน้อย เล่าช่วงหนึ่งเคยหูดับ 7 วัน เพราะนอนน้อย เหนื่อสะสม
จากกรณีการเสียชีวิตของณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวภาคสนาม อายุ 35 ปี โดยจากรายงานระบุเหตุเศร้านั้นเกิดขณะที่พักผ่อนภายในบ้านพักย่านบางกรวย จ.นนทบุรี หลังจากเลิกงานที่ได้จัดรายการออนไลน์ร่วมกับพุทธ อภิวรรณ และไอซ์ สารวัตร เมื่อคืนที่ผ่านมาตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด เฮียบรรจง ผู้ประกาศดังเขียนข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ตกใจจริงๆ!! เฮียไม่ได้รู้จักกับน้อง”ณัฐวุฒิ ปงลังกา” เป็นการส่วนตัว แต่ในฐานะเพื่อนร่วมวิชาชีพ และได้เห็นผลงานน้องทางหน้าจอ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องกระทันหัน
ทราบว่าน้องจัดรายการเมื่อคืนนี้คืนสุดท้าย และกลับไปพักผ่อน จากนั้นก็นอนหลับไปไม่ตื่นอีกเลย สาเหตุจริงๆยังไม่ทราบ แต่มข้อมูลว่าน้องนอนพักผ่อนน้อย วันละ 4-5 ชั่วโมง อาจมีส่วนสำคัญต่อสภาพร่างกาย เรื่องนี้สำคัญจริงๆครับ
ช่วงที่เฮียเคยเจอกระทบร่างกายตัวเองหนักเมื่อหลายปีก่อนคือนอนน้อยสะสม เหนื่อยสะสม แต่เราคิดว่าเรายังอายุไม่มาก ร่างกายยังไหว สุดท้ายร่างกายไม่ทน เฮียต้องไปนอนรพ.7วัน พร้อมกับหูด้านขวาดับไม่ได้ยินเสียงมาจนถึงทุกวันนี้ มันคือสัญญาณเตือนดังๆว่าร่างกายเราไม่ไหวแล้ว แต่ยังดีว่าไม่ถึงกับชีวิต แต่ก็สูญเสียการได้ยินไปข้างหนึ่งตลอดไป
ยังไงขอให้ทุกคนใส่ใจกับสุขภาพ โดยเฉพาะการนอนหลับพักผ่อนแบบมีคุณภาพ(ไม่ใช่ว่ามีภาวะหยุดหายใจระหว่างหลับบ่อยๆ) สำคัญมากๆครับ”
