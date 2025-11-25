ข่าว

“ธรรมนัส” นั่งบัญชาการแก้น้ำท่วม คาดใช้เวลา 3 วัน สถานการณ์คลี่คลาย

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 12:51 น.
ธรรมนัส นั่งบัญชาการแก้น้ำท่วม คาดใช้เวลา 3 วัน สถานการณ์คลี่คลาย ขอให้ประชาชนมั่นใจ วันนี้จะมีการช่วยเหลือจากทุกหน่วยงาน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดภาคใต้ ร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ VDO Conference ว่า ขณะนี้ได้มีการระดมความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าที่โรงพยาบาลถูกตัด และผู้ป่วยฉุกเฉินต้องใช้ออกซิเจน ดังนั้นขณะนี้ได้มีการตั้ง ศูนย์บัญชาการฯ โดยมีตนเองบัญชาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งจะติดตามสถานการณ์อยู่ที่หาดใหญ่ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า ตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการทุกเหล่าทัพ ระดมกำลังเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่นี้ทั้งหมด , ส่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย หรือ ปภ. นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีการแต่งตั้งศูนย์ของ ปภ. , ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่โรงแรมซิกเนเจอร์ และเป็นศูนย์อพยพด้วย

ณ เวลานี้การลำเลียงอาหารผู้ประสบภัย จะให้แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้ควบคุมควบคุมดูแลทั้งหมด ยืนยันว่า อาหารมีเพียงพอ แต่ขณะนี้จะต้องอพยพประชาชนที่เดือดร้อนออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดก่อน เพราะยังมีอีกหลายร้อยครอบครัวที่ออกจากพื้นที่ไม่ได้

ส่วนกรณีที่ชาวบ้านสะท้อนว่า ทางการสั่งอพยพ แต่ชาวบ้านไม่รู้ว่าจะอพยพด้วยวิธีการใด ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เนื่องจากตั้งแต่คืนวันอาทิตย์จนถึงเวลานี้ มีกระแสน้ำรุนแรง เรือเจ็ตสกีบางลำเข้าไปไม่ถึง พร้อมยกตัวอย่างกรณีของคุณเปิ้ล นาคร ก่อนจะมีคนเข้าไปช่วยมาได้ อีกทั้งเรือท้องแบนก็เข้าพื้นที่ไม่ได้ ดังนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กระแสน้ำแรง วันนี้จะมีการแก้ไขปัญหาใหม่ โดยจะใช้เรือเจ็ตสกีที่มีแรงม้าสูง เข้าไปช่วยเหลือประชาชน

ส่วนที่มีภาพของประชาชนตะโกนขอความช่วยเหลือบนหลังคาบ้าน จะเข้าดำเนินการช่วยเหลือได้เมื่อไหร่นั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า วันนี้จะมีการบัญชาการให้เป็นเรื่องเป็นราว และเป็นรูปธรรม ที่จะดำเนินการเพื่อเข้าช่วยเหลือ

พร้อมกับยอมรับว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้ ในห้วง 2 วันที่แล้วที่ลงพื้นที่ คาดว่าฝนจะเบาบางลง แต่ฝนกลับกระหน่ำลงมาอย่างหนัก รวมถึงมวลน้ำจากอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งเกิดฝนตกหนักมาสมทบกับน้ำในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ ที่มีจำนวนมากอยู่แล้ว และน้ำทุกมุมไหลลงมารวมกันทั้งหมด ทำให้เกิดปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นสูง และมีความเชี่ยว และลึก ส่งผลให้เรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ จึงได้มีการเพิ่มเรือหางยาวของชาวประมงเข้าไปช่วย และเรือจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ หรือ หน่วยซีล พร้อมกับส่งเรือเจ็ตสกีแรงม้าสูงเข้าไปช่วยเพิ่มเติม ซึ่งจะระดมช่วยเหลือในทุกจุด

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของฝน และวันพรุ่งนี้จะเบาลง ดังนั้นการระบายน้ำจึงเป็นหน้าที่ของกรมชลประทาน ก็จะมีการระบายน้ำให้เร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้บานประตูทุกบานของลำน้ำ เปิดไว้หมดแล้ว ซึ่งคาดการณ์ว่า จะใช้เวลาประมาณ 3 วัน สถานการณ์จะคลี่คลาย

ร.อ.ธรรมนัส ให้ความมั่นใจกับประชาชนที่ยังติดอยู่ในบ้านเรือนว่า วันนี้จะมีการช่วยเหลือจากทุกหน่วยงาน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซน โดยใช้เส้นทางรถไฟเป็นหลัก ก็คือ โซนตะวันออก กับ โซนตะวันตก และมีจุดที่จะนำรถทหาร และรถกรมชลประทาน รวมถึง ปภ. ไปตั้งในแต่ละจุด และใช้เจ็ตสกี หรือเรือที่สามารถผ่านกระแสน้ำแรงได้ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่แจ้งความช่วยเหลือเข้ามาทั้งหมด ขณะเดียวกันก็มีการสั่งอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งเฮลิคอปเตอร์จากทุกกองทัพภาค สแตนด์บายไว้จำนวน 10 ลำ

ร.อ.ธรรมนัส ยอมรับว่า มีปัญหาเรื่องของการสื่อสาร ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งได้มีการแก้ไขปัญหาแล้ว เนื่องจากก่อนหน้านี้ มีกระสอบทรายไปทับเสาส่งสัญญาณ ประกอบกับกระแสน้ำแรง และไฟฟ้าดับ ซึ่งวันนี้ก็จะเริ่มเร่งแก้ไข ดูน้อยลง

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์

