รัฐบาลช่วยพักหนี้ SME จากเหตุน้ำท่วมภาคใต้ ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คลอดมาตรการพักหนี้–เติมสภาพคล่อง ช่วย SME ภาคใต้ ฟื้นตัวหลังน้ำท่วม อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 6 เดือน
วันนี้ (30 พ.ย.68) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของ นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยออกมาตรการ “พักหนี้–ดีพร้อมช่วยฟื้น” เพื่อบรรเทาภาระการเงินและเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการกลับมายืนได้อีกครั้ง
มาตรการช่วยเหลือประกอบด้วย
- พักชำระหนี้ต้น–ดอก สูงสุด 4 เดือน สำหรับลูกหนี้เดิม
- ปรับลดค่างวด – ขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้นานขึ้น (ไม่เกิน 2 ปี)
- ลูกหนี้รายใหม่ขอสินเชื่อ “เงินง่าย ฟื้นได้ ช่วยภัยพิบัติ” วงเงินรายละไม่เกิน 5 แสนบาท ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือนแรก
- พักชำระหนี้ดอกเบี้ยอีก 3 เดือน สำหรับรายที่ต้องการบรรเทาเร่งด่วน
- กรณีลูกหนี้เดิมที่ได้รับผลกระทบหนัก สามารถขอ รีไฟแนนซ์ (Refinance) ลดภาระดอกเบี้ยได้
ทั้งนี้ ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกฯ ระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยสั่งการให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม “DIPROM” ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเสียหาย ช่วยปรับปรุง ซ่อมแซม สร้างสภาพคล่อง และให้โอกาสผู้ประกอบการกลับมาดำเนินธุรกิจต่อ.
ที่มา : รัฐบาลไทย
อ่านข่าวเยียวยาน้ำท่วมภาคใต้เพิ่มเติม
- ปภ.สรุปเยียวยา 9000 บ. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ฟื้นฟูหาดใหญ่กำหนด 4 โซนงานเร่งด่วน
- มาตรการ 3 ระยะ เยียวยาน้ำท่วม จ่ายชดเชยว่างงาน 50% ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูกิจการ
- เช็ก 22 จังหวัด แจกเงินเยียวยาน้ำท่วม 68 สูงสุด 2 หมื่นบาท
ติดตาม The Thaiger บน Google News: