รัฐบาลช่วยพักหนี้ SME จากเหตุน้ำท่วมภาคใต้ ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 พ.ย. 2568 11:41 น.| อัปเดต: 30 พ.ย. 2568 11:41 น.
52
ลลิดา เพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ภาพ เว็บไซต์รัฐบาล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คลอดมาตรการพักหนี้–เติมสภาพคล่อง ช่วย SME ภาคใต้ ฟื้นตัวหลังน้ำท่วม อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 6 เดือน

วันนี้ (30 พ.ย.68) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของ นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยออกมาตรการ “พักหนี้–ดีพร้อมช่วยฟื้น” เพื่อบรรเทาภาระการเงินและเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการกลับมายืนได้อีกครั้ง

มาตรการช่วยเหลือประกอบด้วย

  • พักชำระหนี้ต้น–ดอก สูงสุด 4 เดือน สำหรับลูกหนี้เดิม
  • ปรับลดค่างวด – ขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้นานขึ้น (ไม่เกิน 2 ปี)
  • ลูกหนี้รายใหม่ขอสินเชื่อ “เงินง่าย ฟื้นได้ ช่วยภัยพิบัติ” วงเงินรายละไม่เกิน 5 แสนบาท ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือนแรก
  • พักชำระหนี้ดอกเบี้ยอีก 3 เดือน สำหรับรายที่ต้องการบรรเทาเร่งด่วน
  • กรณีลูกหนี้เดิมที่ได้รับผลกระทบหนัก สามารถขอ รีไฟแนนซ์ (Refinance) ลดภาระดอกเบี้ยได้

ทั้งนี้ ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกฯ ระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยสั่งการให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม “DIPROM” ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเสียหาย ช่วยปรับปรุง ซ่อมแซม สร้างสภาพคล่อง และให้โอกาสผู้ประกอบการกลับมาดำเนินธุรกิจต่อ.

ที่มา : รัฐบาลไทย

อ่านข่าวเยียวยาน้ำท่วมภาคใต้เพิ่มเติม

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

