ข่าวการเมือง

กองทัพเรือ จ่อคุย ทนายเกิดผล โพสต์ข่าวปลอม “เขต 8 จับหน่วยซีลเป็นตัวประกัน”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 10:51 น.| อัปเดต: 29 พ.ย. 2568 10:53 น.
69
กองทัพเรือ ทนายเกิดผล
แฟ้มภาพ

โฆษกกองทัพเรือ เตรียมคุย ทนายเกิดผล แก้วเกิด โพสต์ เขต 8 จับหน่วยซีลเป็นตัวประกันเรียกค่าไถ่ 40,000 บ. อัปเดตล่าสุดยังไม่มีรยางานดังกล่าว ส่วนตัวโฆษกน่านน้ำเชื่อไม่น่าใช่ข้อเท็จจริง แต่คงไม่แจ้งดำเนินคดีนักกฎหมาย

วันนี้ (29 พ.ย.68) พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึงถึงกรณี ทนายความรายหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยอ้างว่า “เขต 8 จับหน่วยซีลเป็นตัวประกัน พร้อมเรียกค่าไถ่ 40,000 บาท”นั้น เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ แต่ส่วนตัว พลเรือตรี ปารัช ระบุในฐานะโฆษกกองทัพเรือ ตนเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นข้อเท็จจริงและทางกำลังพลยังปฏิบัติงานกันตามปกติเพราะทางกองทัพเรือตั้งใจจะมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่านั้น

โฆษกกองทัพเรือ ย้ำว่าหลังจากนี้การช่วยเหลือในเขต 8 อ.หาดใหญ่ จะค่อยๆ ดีขึ้นเพราะลำดับน้ำลดลงตามสถานการณ์

ทุกคนเข้าใจว่า ก่อนหน้านี้ชาวบ้านอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐด้วยความล่าช้าเพราะในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เข้าถึงยากและมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวจึงอาจทำให้ชาวบ้านไม่พอใจจนอาจเกิดข้อความที่คาดเคลื่อนได้

ยืนยันกองทัพอยู่ในเขตเมือง ไม่ใช่พื้นที่ชายแดน วันนี้ไม่ได้พกอาวุธเข้าไปหาชาวบ้าน แต่พกอาหารน้ำดื่มและอุปกรณ์ช่วยเหลือโดยมีจุดประสงค์ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาจากพื้นที่

ส่วนทนายความคนดังกล่าว ตนยืนยันว่ากองทัพเรือจะไม่มีการแจ้งความเอาผิดแต่อย่างใด แต่ถ้าหากมีโอกาส ตนก็อยากจะขอเข้าไปพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะแต่ละคนอาจจะได้รับการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนจนเกิดความเข้าใจผิดได้

อัปเดตล่าสุดบนเฟซบุ๊กของทนายเกิดผล ซึ่งโพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมาโดยระบุว่า “พลาดก็ยอมรับว่าพลาด ผิดก็ยอมรับว่าผิด แค่คำขอโทษ มันพูดยากมากหรือไง ไม่เหมือนตอนหาเสียง ไหว้ได้แม้กระทั้งหมาจร”

ต่อมา ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้ามาสอบทามใต้โพสต์นี้ทันทีด้วยการเสริมว่า “แล้วตอนไหนจะขอโทษครับ ที่ปั่นข่าวซีลถูกจับ”

“มารอด้วยคน”

“เฮ้อ ทำไมคุณทนายโพสต์แบบนั้น และยังไม่ออกมาขอโทษด้วยที่ปล่อยข่าว”.

ทนายเกิดผล แก้วเกิด โพสต์ Fake news
ภาพ @Facebook
ทนายเกิดผลวันนี้ 29 พฤศจิกายน 2568
แฟ้มภาพ Facebook @thnay.keid.phl.k.w.keid
ข่าวเด็ดวันนี้
ภาพ Facebook @Facebook YouLike-คลิปเด็ด

อ่านข่าว

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ต๊อด ปิติ ไม่ปล่อยไว้! โผล่คลิปชาวบ้านบุกปล้นคลังเบียร์บุญรอดฯ หาดใหญ่ ช่วงน้ำลด

12 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ชาวจีนเหยียบกับระเบิด ระหว่างลักลอบข้ามมาฝั่งไทย

17 นาที ที่แล้ว
กองทัพเรือ ทนายเกิดผล ข่าวการเมือง

กองทัพเรือ จ่อคุย ทนายเกิดผล โพสต์ข่าวปลอม “เขต 8 จับหน่วยซีลเป็นตัวประกัน”

37 นาที ที่แล้ว
หนุ่มเจอข้าวกล่องถูกทิ้ง ในศูนย์พักพิงน้ำท่วมจ.สตูล ทั้งที่ยังไม่ได้แกะกิน ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น ข่าว

หนุ่มเจอข้าวกล่องถูกทิ้ง ในศูนย์พักพิงน้ำท่วมจ.สตูล ทั้งที่ยังไม่ได้แกะกิน ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น

56 นาที ที่แล้ว
หมอสมนึก อายุ 60 ข่าว

จบตำนาน 18 ปี คลินิกนพ.สมนึก กำลังใจส่งไม่ขาดสาย นึกไม่ถึงหมออายุ 60 แล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอปอล สุชาตา มิสเวิลด์ 2025 เฉิดฉายพรมแดงฮอลลีวูด ตัวแทนคนไทย ร่วมงานเปิดตัวหนังฟอร์มยักษ์ Avatar Fire and Ash อวตาร อัคนีและธุลีดิน บันเทิง

โอปอล สุชาตา เฉิดฉายพรมแดงฮอลลีวูด ร่วมงานเปิดตัวหนัง Avatar Fire and Ash

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขเด็ด อาจารย์หนู งวด 1/12/68 เต็งบน 2 ล่าง 9 ให้โชคส่งท้ายปี Line News

ส่องเลขเด็ด อาจารย์หนู งวด 1/12/68 เต็งบน 2 ล่าง 9 ให้โชคส่งท้ายปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 รูทขับรถเที่ยวเหนือ ธันวาคม รับลมหนาว วิวสวย ขับง่าย ปลอดภัยสำหรับครอบครัว ท่องเที่ยว

5 รูทขับรถเที่ยวเหนือ ธันวาคม รับลมหนาว วิวสวย ขับง่าย ปลอดภัยสำหรับครอบครัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 29 11 68 ดูดวง

2 ราศี ดวงดีที่สุด รุ่งโรจน์ส่งท้ายเดือน พลิกจากร้ายกลายเป็นดี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานดับเพลิงฮ่องกง เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ วางแผนแต่งงานธันวาคมนี้ ข่าวต่างประเทศ

หัวใจสลาย นักดับเพลิงฮ่องกงถูกไฟคลอกดับ ก่อนแต่งงานเดือนหน้า ปิดฉากรัก 10 ปี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินจีน 1/12/68 ลายแทงแดนมังกร ชุดเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว รวม 5 ฉบับ เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 1/12/68 ลายแทงแดนมังกร ชุดเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว รวม 5 ฉบับ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัลน้ำท่วม แห่แชร์ &#039;วัยรุ่นเขต 8&#039; ลากไมโครเวฟ 7-11 ลุยน้ำ อึ้งราคาสูงลิ่วเกือบ 5 หมื่น ข่าว

ไวรัลน้ำท่วม แห่แชร์ ‘วัยรุ่นเขต 8’ ลากไมโครเวฟ 7-11 ลุยน้ำ อึ้งราคาสูงลิ่วเกือบ 5 หมื่น

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวพัฒนาวันนี้ 28/11/68 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 28/11/68 เช็กผลทุกรางวัลก่อนใคร พร้อมอัตราจ่ายเงิน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภราดร ปริศนานันทกุลยกมือไหว้ขอโทษสื่อ หลังลุกหนีคำถามปมบริหารน้ำท่วม ข่าว

ภราดร ไหว้ขอโทษสื่อ ปมลุกหนีคำถาม ยันไม่ได้เลี่ยง แต่อยากให้โฟกัสเนื้อหารัฐ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 อันดับ เลขเด็ดงวดนี้ หวยแม่จำเนียร งวด 1 ธันวาคม 2568 รับสลากสัญจรกำแพงเพชร เลขเด็ด

10 อันดับ เลขเด็ดงวดนี้ หวยแม่จำเนียร 1 ธันวาคม 2568 รับสลากสัญจรกำแพงเพชร

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านของเล่นสะสมหาดใหญ่ เขต 8 โดนปล้นทรัพย์สินเกือบ 3 ล้านบาท ข่าว

แดนเถื่อน! ร้านของเล่นเขต 8 หาดใหญ่ ถูกทุบกระจก-กวาดของเรียบ ปล้นเกลี้ยง 3 ล้าน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอภาคย์ ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ เคสวิกฤตเคลียร์เกือบ 100% เผยน้ำเริ่มลด แต่ห้ามประมาท ข่าว

หมอภาคย์ ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ เคสวิกฤตเคลียร์เกือบ 100% เผยน้ำเริ่มลด แต่ห้ามประมาท

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เซ็นตั้ง “ภราดร” นั่ง ผอ.ศป.กฉ. ดูแลสถานการณ์น้ำท่วมสงขลา

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคน ภูภูมิ อัปเดตสภาพร้านเคนภูปัง สาขาหาดใหญ่หลังน้ำลด ข่าวดารา

เคน ภูภูมิ ช็อกหนัก ร้านที่หาดใหญ่ เพดานถล่ม-เครื่องครัวพัง ลั่น ไม่เหลืออะไรเลย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก็อต อิทธิพัทธ์ พูดแล้วสาเหตุเลิก ริชชี่ เผยเป็นเรื่องส่วนตัว หยุดโยงมั่วข่าวมือที่ 3 บันเทิง

ก็อต อิทธิพัทธ์ พูดแล้วสาเหตุเลิก ริชชี่ เผยเป็นเรื่องส่วนตัว หยุดโยงมั่วข่าวมือที่ 3

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. ย้ำถือเป็นการลักทรัพย์ หยิบของกินช่วงน้ำท่วม วอนเห็นใจผู้ประสบภัย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผศ.ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ เสียชีวิต ข่าว

สิ้น ผศ.ดร.สิงโต คณะวิทย์ ม.อ. หาดใหญ่ ผู้อุทิศตนเพื่องานชีววิทยา

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวง

ดูดวงเดือนธันวาคม 2568 เจาะลึก 12 ราศี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนาน 18 ปี &#039;คลินิกหมอสมนึก&#039; มือหนึ่งสำหรับผู้มีบุตรยาก ประกาศปิดกิจการถาวร ข่าว

ปิดตำนาน 18 ปี ‘คลินิกหมอสมนึก’ มือหนึ่งสำหรับผู้มีบุตรยาก ประกาศปิดกิจการถาวร

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน ตอบสถานการณ์น้ำท่วมแนวโน้มดีขึ้น ปิดปากเงียบปมมาเฟียเขต 8

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 10:51 น.| อัปเดต: 29 พ.ย. 2568 10:53 น.
69
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ต๊อด ปิติ ไม่ปล่อยไว้! โผล่คลิปชาวบ้านบุกปล้นคลังเบียร์บุญรอดฯ หาดใหญ่ ช่วงน้ำลด

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568

ด่วน! ชาวจีนเหยียบกับระเบิด ระหว่างลักลอบข้ามมาฝั่งไทย

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568
หนุ่มเจอข้าวกล่องถูกทิ้ง ในศูนย์พักพิงน้ำท่วมจ.สตูล ทั้งที่ยังไม่ได้แกะกิน ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น

หนุ่มเจอข้าวกล่องถูกทิ้ง ในศูนย์พักพิงน้ำท่วมจ.สตูล ทั้งที่ยังไม่ได้แกะกิน ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568
หมอสมนึก อายุ 60

จบตำนาน 18 ปี คลินิกนพ.สมนึก กำลังใจส่งไม่ขาดสาย นึกไม่ถึงหมออายุ 60 แล้ว

เผยแพร่: 29 พฤศจิกายน 2568
Back to top button