กองทัพเรือ จ่อคุย ทนายเกิดผล โพสต์ข่าวปลอม “เขต 8 จับหน่วยซีลเป็นตัวประกัน”
โฆษกกองทัพเรือ เตรียมคุย ทนายเกิดผล แก้วเกิด โพสต์ เขต 8 จับหน่วยซีลเป็นตัวประกันเรียกค่าไถ่ 40,000 บ. อัปเดตล่าสุดยังไม่มีรยางานดังกล่าว ส่วนตัวโฆษกน่านน้ำเชื่อไม่น่าใช่ข้อเท็จจริง แต่คงไม่แจ้งดำเนินคดีนักกฎหมาย
วันนี้ (29 พ.ย.68) พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึงถึงกรณี ทนายความรายหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยอ้างว่า “เขต 8 จับหน่วยซีลเป็นตัวประกัน พร้อมเรียกค่าไถ่ 40,000 บาท”นั้น เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ แต่ส่วนตัว พลเรือตรี ปารัช ระบุในฐานะโฆษกกองทัพเรือ ตนเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นข้อเท็จจริงและทางกำลังพลยังปฏิบัติงานกันตามปกติเพราะทางกองทัพเรือตั้งใจจะมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่านั้น
โฆษกกองทัพเรือ ย้ำว่าหลังจากนี้การช่วยเหลือในเขต 8 อ.หาดใหญ่ จะค่อยๆ ดีขึ้นเพราะลำดับน้ำลดลงตามสถานการณ์
ทุกคนเข้าใจว่า ก่อนหน้านี้ชาวบ้านอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐด้วยความล่าช้าเพราะในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เข้าถึงยากและมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวจึงอาจทำให้ชาวบ้านไม่พอใจจนอาจเกิดข้อความที่คาดเคลื่อนได้
ยืนยันกองทัพอยู่ในเขตเมือง ไม่ใช่พื้นที่ชายแดน วันนี้ไม่ได้พกอาวุธเข้าไปหาชาวบ้าน แต่พกอาหารน้ำดื่มและอุปกรณ์ช่วยเหลือโดยมีจุดประสงค์ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาจากพื้นที่
ส่วนทนายความคนดังกล่าว ตนยืนยันว่ากองทัพเรือจะไม่มีการแจ้งความเอาผิดแต่อย่างใด แต่ถ้าหากมีโอกาส ตนก็อยากจะขอเข้าไปพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะแต่ละคนอาจจะได้รับการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนจนเกิดความเข้าใจผิดได้
อัปเดตล่าสุดบนเฟซบุ๊กของทนายเกิดผล ซึ่งโพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมาโดยระบุว่า “พลาดก็ยอมรับว่าพลาด ผิดก็ยอมรับว่าผิด แค่คำขอโทษ มันพูดยากมากหรือไง ไม่เหมือนตอนหาเสียง ไหว้ได้แม้กระทั้งหมาจร”
ต่อมา ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้ามาสอบทามใต้โพสต์นี้ทันทีด้วยการเสริมว่า “แล้วตอนไหนจะขอโทษครับ ที่ปั่นข่าวซีลถูกจับ”
“มารอด้วยคน”
“เฮ้อ ทำไมคุณทนายโพสต์แบบนั้น และยังไม่ออกมาขอโทษด้วยที่ปล่อยข่าว”.
