ผู้ว่าฯ ชัชชาติ รับมอบสัญลักษณ์แห่งวินัย จากมือ คิปโชเก้

เผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 13:28 น.
50
ชัชชาติ รอยเท้าคิปโชเก้
ภาพ @กรุงเทพมหานคร

กทม. รับมอบสัญลักษณ์แห่งวินัยจาก “อีลิอุด คิปโชเก้” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจในการเป็นอิสระในชีวิต

วันนี้ (29 พ.ย. 68) เมื่อเวลา 08.30 น.ที่ผ่านมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางสาวรุจิรา อารินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม-กีฬาและการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม “คิปโชเก้ Footprint Ceremony” ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย

สำหรับกิจกรรม “Footprint Ceremony” ที่สวนเบญจกิติ เป็นกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมตประเทศไทยของอีลิอุด คิปโชเก้ ในฐานะทูตด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรม โดย “คิปโชเก้” บนวัย 41 ปี ถือเป็นตํานานนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยา เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัย และผู้ทําสถิติโลก ซึ่งจะเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งระดับนานาชาติ “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก 2025 (AMAZING THAILAND MARATHON BANKOK 2025)” ในวันพรุ่งนี้ (30 พ.ย. 68) ด้วย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับคิปโชเก้ในการมาเยือนครั้งที่สองนี้ พร้อมระบุว่า เมื่อปีที่แล้วคิปโชเก้เคยมาทำ Handprint (รอยมือ) ไว้ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้นำรอยมือดังกล่าวไปใช้เป็นสัญลักษณ์ที่ลานยืดเหยียดภายในสวนเบญจกิติ การปรากฏตัวของคิปโชเก้เป็น “แรงบันดาลใจที่สำคัญมาก” สำหรับชาวกรุงเทพฯ โดยผลกระทบเชิงบวกที่เห็นได้ชัด คือ ชุมชนนักวิ่งในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะสวนเบญจกิติ ที่มีคนมาวิ่งมากถึง 10,000 คนทุกสุดสัปดาห์ จนลานจอดรถเต็ม

ชัชชาติ คิปโชเก
ภาพ @กรุงเทพมหานคร

“ขอขอบคุณคิปโชเก้สำหรับแรงบันดาลใจ ผมยังจดจำคำพูดของคุณที่กล่าวไว้ว่า วินัยทำให้คุณเป็นอิสระในชีวิต (Discipline make you free in life) และการจะเป็นนักวิ่งได้ คุณต้องมีระเบียบวินัย เราจะเดินตามรอยเท้าของคุณ และครั้งนี้คุณก็ได้ฝาก รอยเท้าไว้ที่นี่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังอย่างยิ่ง ขอบคุณมาก” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว

ด้าน คิปโชเก้ กล่าวว่า ขอบคุณที่ต้อนรับผม แนวคิดของผมคือต้องการจะมอบ “รอยเท้า” ไว้ที่นี่ เพื่อให้ผู้คนสามารถรวมกันเป็นหนึ่ง สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สามารถฝึกฝนตนเองและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนต่อไป

ในส่วนของ “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ตั้งเป้ายกระดับรายการนี้ให้ติด 1 ใน 10 มาราธอนระดับโลกตามมาตรฐาน World Athletics พร้อมผลักดันกรุงเทพฯ ให้เป็น “เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา” โดยมั่นใจว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก และมอบประสบการณ์ระดับโลกให้กับนักวิ่งทุกคน

บัวขาว คิปโชเก้
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
คิปโชเก้ Footprint Ceremony
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย วันที่ 29 พ.ย. 2568
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
สวนเบญจกิติวันนี้
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
รอยเท้า คิปโชเก้
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
รอยเท้าคิแโชเก้ กทม
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
คิปโชเก้ Footprint Ceremony
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
กิจกรรม คิปโชเก้ Footprint Ceremony
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
คิปโชเก้ แจกลายเซ็นบนรอยเท้าตัวอง
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
กทม รอยเท้าคิปโชเก้
ชัชชาติ คิปโชเก

เผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 13:28 น.
50
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

