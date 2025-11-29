ผู้ว่าฯ ชัชชาติ รับมอบสัญลักษณ์แห่งวินัย จากมือ คิปโชเก้
กทม. รับมอบสัญลักษณ์แห่งวินัยจาก “อีลิอุด คิปโชเก้” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจในการเป็นอิสระในชีวิต
วันนี้ (29 พ.ย. 68) เมื่อเวลา 08.30 น.ที่ผ่านมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางสาวรุจิรา อารินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม-กีฬาและการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม “คิปโชเก้ Footprint Ceremony” ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย
สำหรับกิจกรรม “Footprint Ceremony” ที่สวนเบญจกิติ เป็นกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมตประเทศไทยของอีลิอุด คิปโชเก้ ในฐานะทูตด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรม โดย “คิปโชเก้” บนวัย 41 ปี ถือเป็นตํานานนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยา เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัย และผู้ทําสถิติโลก ซึ่งจะเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งระดับนานาชาติ “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก 2025 (AMAZING THAILAND MARATHON BANKOK 2025)” ในวันพรุ่งนี้ (30 พ.ย. 68) ด้วย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับคิปโชเก้ในการมาเยือนครั้งที่สองนี้ พร้อมระบุว่า เมื่อปีที่แล้วคิปโชเก้เคยมาทำ Handprint (รอยมือ) ไว้ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้นำรอยมือดังกล่าวไปใช้เป็นสัญลักษณ์ที่ลานยืดเหยียดภายในสวนเบญจกิติ การปรากฏตัวของคิปโชเก้เป็น “แรงบันดาลใจที่สำคัญมาก” สำหรับชาวกรุงเทพฯ โดยผลกระทบเชิงบวกที่เห็นได้ชัด คือ ชุมชนนักวิ่งในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะสวนเบญจกิติ ที่มีคนมาวิ่งมากถึง 10,000 คนทุกสุดสัปดาห์ จนลานจอดรถเต็ม
“ขอขอบคุณคิปโชเก้สำหรับแรงบันดาลใจ ผมยังจดจำคำพูดของคุณที่กล่าวไว้ว่า วินัยทำให้คุณเป็นอิสระในชีวิต (Discipline make you free in life) และการจะเป็นนักวิ่งได้ คุณต้องมีระเบียบวินัย เราจะเดินตามรอยเท้าของคุณ และครั้งนี้คุณก็ได้ฝาก รอยเท้าไว้ที่นี่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังอย่างยิ่ง ขอบคุณมาก” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว
ด้าน คิปโชเก้ กล่าวว่า ขอบคุณที่ต้อนรับผม แนวคิดของผมคือต้องการจะมอบ “รอยเท้า” ไว้ที่นี่ เพื่อให้ผู้คนสามารถรวมกันเป็นหนึ่ง สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สามารถฝึกฝนตนเองและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนต่อไป
ในส่วนของ “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ตั้งเป้ายกระดับรายการนี้ให้ติด 1 ใน 10 มาราธอนระดับโลกตามมาตรฐาน World Athletics พร้อมผลักดันกรุงเทพฯ ให้เป็น “เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา” โดยมั่นใจว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก และมอบประสบการณ์ระดับโลกให้กับนักวิ่งทุกคน
