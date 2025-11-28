ข่าว

แดนเถื่อน! ร้านของเล่นเขต 8 หาดใหญ่ ถูกทุบกระจก-กวาดของเรียบ ปล้นเกลี้ยง 3 ล้าน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 15:31 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 15:31 น.
54
ร้านของเล่นสะสมหาดใหญ่ เขต 8 โดนปล้นทรัพย์สินเกือบ 3 ล้านบาท

ร้านของเล่นสะสมเปิดใหม่ เขต 8 หาดใหญ่ ก่อนน้ำท่วมเพียง 10 วัน ถูกทุบกระจก-ปีนตึก กวาดของมีค่าเกือบ 3 ล้านบาท ล่าสุดรู้ตัวคนร้ายแล้วว่าเป็นคนในชุมชน

สุดช้ำ! วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2568) เพจ Army Military Force รายงานเหตุการณ์ใจสลาย เผยภาพความเสียหายจากวิกฤติอุทกภัยในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการบุกปล้นร้านของเล่นสะสมในเขต 8 หลังจากที่สร้างร้านเสร็จเพียงแค่ 10 วันก่อนน้ำท่วม

ล่าสุด ร้าน TOYS Gallery hatyai เปิดใจหลังจากร้านค้าได้รับความเสียหาย เผยว่า “ร้านเราโดนทุบกระจก ตัดประตู ปีนอาคาร และ เข้าไปขโมยของก่อนน้ำท่วม กวาดของมีค่าไปเรียบ ก่อนที่น้ำจะมา ร้านที่ตั้งใจเปิด ที่ #เขต8 เพิ่งทำร้านเสร็จก่อนน้ำมา แค่ 10 วัน เตรียมการเปิดเดือนธันวาคมนี้ เรามาจาก กทม. ตั้งใจมาเปิดที่หาดใหญ่ เพื่อให้ลูกค้าพื้นที่และลูกค้ามาเล สิงคโปร์ ได้ชมของและเลือกซื้อกัน

ของสะสมที่ตั้งใจไว้ขายรวมมูลค่า เกือบ 3 ล้านบาท ถ้าเสียหายกับน้ำถือว่าโชคร้าย แต่เราดันโดนขโมย ซึ่งตอนนี้รู้ตัวคนทำแล้ว ซึ่งอยู่ในชุมชนเขต 8 ต้องขอบคุณเพื่อนบ้านใกล้ ๆ ร้าน ที่ให้ข้อมูล และหลักฐานมาครับ”

ต่อมา ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์พฤติกรรมของบุคคลที่เข้ามาขโมยทรัพย์สินในร้านค้า เช่น “เนี่ยบางคนเค้าถึงไม่ยอมอพยพ เพราะรู้ว่าไม่มีใครปกป้องทรัพย์สินเค้าได้นอกจากตัวเค้าเอง”, “มันมีแผนชั่วกันทั้งซอย ถึงกีดขวางไม่อยากให้เข้าไปช่วยเหลือ”, “มันถึงไม่ให้เข้า เผลอ ๆ คนจมน้ำในนั้นมีพวกชั่วเข้าไปขโมยทรัพย์สินเขาแล้วตั้งใจให้จมน้ำรึเปล่า” และ “น้ำท่วมเขาก็หนักมากแล้ว จะซ้ำเติมเขาอีกทำไม”

ร้านของเล่นสะสมหาดใหญ่ โดนปล้นทรัพย์สินเกือบ 3 ล้านบาทหลังน้ำท่วม-5
ภาพจาก Facebook : Army Military Force
ชาวคอมเมนต์หลังร้านหาดใหญ่ถูกปล้น
ภาพจาก Facebook : Army Military Force
ร้านของเล่นสะสมหาดใหญ่ โดนปล้นทรัพย์สินเกือบ 3 ล้านบาทหลังน้ำท่วม-4
ภาพจาก Facebook : Army Military Force
ร้านของเล่นสะสมหาดใหญ่ โดนปล้นทรัพย์สินเกือบ 3 ล้านบาทหลังน้ำท่วม-3
ภาพจาก Facebook : Army Military Force
ร้านของเล่นสะสมหาดใหญ่ โดนปล้นทรัพย์สินเกือบ 3 ล้านบาทหลังน้ำท่วม-2
ภาพจาก Facebook : Army Military Force
ร้านของเล่นสะสมหาดใหญ่ โดนปล้นทรัพย์สินเกือบ 3 ล้านบาทหลังน้ำท่วม-1
ภาพจาก Facebook : Army Military Force

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger

