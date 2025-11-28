ข่าว

เพจดังแฉ หนุ่มหาดใหญ่เขต 8 ถ่ายโชว์โซเชียลขโมยเหล้า-บุหรี่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 09:03 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 09:03 น.
241

เพจดังแฉ หนุ่มหาดใหญ่เขต 8 ฉวยโอกาสช่วงน้ำท่วม ถ่ายโชว์โซเชียลขโมยเหล้า-บุหรี่ อวดประมาณแสนกว่าบาทอยู่ที่ผม

กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก CSI LA ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ในขณะที่คนเป็นพันกำลังรอความช่วยเหลือ ยังมีบางกลุ่มในเขต 8 ที่ทำตัวเป็นเหมือนอสรพิษในยามวิกฤติ—ขโมยของจากร้านสะดวกซื้อ แล้วยังโง่ถ่ายโชว์อีก”

พร้อมแนบอินสตาแกรมสตอรี่ที่มีข้อความระบุว่า “ประมาณแสนกว่าบาทอยู่ที่ผม เน้นเหล้า-เบียร์-ยาสูบ #ใครไม่เปิดผมเปิดเอง” พร้อมปักหมุดว่า เซเว่น เขต 8 จนทำให้เกิดกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำตัวไปลงโทษ

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าผู้ใช้อินสตาแกรมดังกล่าวได้ตั้งบัญชีของตนเองเป็นส่วนตัวแล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“ผอ.ติ่ง” ถาม “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ยอดเสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ หวั่นอาจถึงพัน

5 นาที ที่แล้ว
เจนี่ โพสต์ภาพวันคลอด และ อวยพรวันเกิดน้องโนล่า บันเทิง

สุดอบอุ่น เจนี่ โพสต์ซึ้งวันเกิด ‘น้องโนล่า’ ขอบคุณที่เกิดมาเป็นความสุขให้แม่

19 นาที ที่แล้ว
จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที ข่าว

จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สมศักดิ์” ป้องลูกชาย “ภราดร” ยืนยันไม่ได้ทำผิดอะไร ลุกหนีไม่ตอบคำถามสื่อ

31 นาที ที่แล้ว
Line News

วันหวยออก ธันวาคม 2568 พิเศษ เพิ่มงวดเฮงท้ายปี

42 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา โต้กลับดราม่าไม่ช่วยเขต 8 หาดใหญ่ ชี้ทีมงานทำเต็มที่ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ ข่าว

เปิดแชท บุ๋ม ปนัดดา ถูกชาวบ้านด่าไม่ช่วยเขต 8 ชี้งานล้นมือ บางจุดไม่ให้เข้าไปยุ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“นายกแป้น” ขอโทษประชาชนเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ บอกยอมแพ้ เราสู้ไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ราชทัณฑ์ แจงภาพถ่ายครอบครัว “ทักษิณ” เป็นกิจกรรมพิเศษในเรือนจำ ยันไม่ได้ถ่ายจากมือถือ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินโดนีเซียอ่วม ตายแล้ว 61 ศพ สูญหายอีก 100 น้ำท่วมเกาะสุมาตรา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชูวิทย์” ซัด รัฐบาลท่องคาถา “ไม่ผิด-ไม่ช้า” จี้ “อนุทิน” ปากไว เลิกโยนบาปท้องถิ่น ดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างรู้จักขอโทษ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ &#039;น้ำไม่ท่วม&#039; เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม. ข่าว

อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ ‘น้ำไม่ท่วม’ เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ลิซ่า” ฟาด “ภราดร” ลุกหนีนักข่าว จี้ยอมรับความจริง รับมือน้ำท่วมผิดพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศป.กฉ. เผยมาตรการ 3 ระยะเยียวยาน้ำท่วม เศรษฐกิจ

มาตรการ 3 ระยะ เยียวยาน้ำท่วม จ่ายชดเชยว่างงาน 50% – ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูกิจการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังยืนยัน 7 วันข้างหน้า ภาคใต้ปลอดฝนหนัก ข่าว

ข่าวดี ภาคใต้ปลอดฝนหนัก 7 วันเต็ม ไม่เกิดน้ำท่วมซ้ำ โอกาสทองฟื้นฟูพื้นที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกง ยอดตายพุ่งเกือบ 100 ศพ เร่งค้นหาผู้สูญหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภารดร โพสต์รูปนี้ หลังคนแห่ผิดหวัง ปิดไมค์-ลุกหนี ปมถูกถาม รัฐฯ ผิดพลาด ข่าว

ภารดร โพสต์รูปนี้ หลังคนแห่ผิดหวัง ปิดไมค์-ลุกหนี ปมถูกถาม รัฐฯ ผิดพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉ หนุ่มหาดใหญ่เขต 8 ถ่ายโชว์โซเชียลขโมยเหล้า-บุหรี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายอำเภอหาดใหญ่ โต้ ไม่เคยทิ้งประชาชน หลังถูกสั่งออกจากราชการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัย “ตั้ม อรรคเดช” นักกีฬาบอคเซียคลาส BC3 ดีกรีทีมชาติไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแห่งชาติ เผย ยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ อย่างน้อย 100 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบร่าง “น้องแพดเม่” เด็กหญิงอายุ 4 ขวบแล้ว ถูกกระแสน้ำซัดหลังเรือคว่ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ธันวาคม 2568 ลุยศึกสลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ธันวาคม 2568 ลุยศึกสลากสัญจร จ.กำแพงเพชร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แมวงอกของจริง! สาวญี่ปุ่นสุดงง พาแมวไปหาหมอ แต่ขากลับได้เพิ่มมาอีก 1 ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 28 11 68 ดูดวง

เตือน 6 ราศี กระเป๋ารั่ว มีเหตุให้เสียเงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่วิปริต จ้าง 3 ชาย ข่มขืน-ฆ่าหั่นศพลูกสาว ในงานวันเกิด 10 ขวบ อึ้ง ติดคุกแปปเดียวพ้นโทษแล้ว ข่าวต่างประเทศ

แม่วิปริต จ้าง 3 ชาย ข่มขืน-ฆ่าหั่นศพลูกสาว ในงานวันเกิด 10 ขวบ อึ้ง ติดคุกแปปเดียวพ้นโทษ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 09:03 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 09:03 น.
241
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจนี่ โพสต์ภาพวันคลอด และ อวยพรวันเกิดน้องโนล่า

สุดอบอุ่น เจนี่ โพสต์ซึ้งวันเกิด ‘น้องโนล่า’ ขอบคุณที่เกิดมาเป็นความสุขให้แม่

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568

วันหวยออก ธันวาคม 2568 พิเศษ เพิ่มงวดเฮงท้ายปี

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568

“นายกแป้น” ขอโทษประชาชนเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ บอกยอมแพ้ เราสู้ไม่ได้

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568

ราชทัณฑ์ แจงภาพถ่ายครอบครัว “ทักษิณ” เป็นกิจกรรมพิเศษในเรือนจำ ยันไม่ได้ถ่ายจากมือถือ

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568
Back to top button