ข่าว
เพจดังแฉ หนุ่มหาดใหญ่เขต 8 ถ่ายโชว์โซเชียลขโมยเหล้า-บุหรี่
เพจดังแฉ หนุ่มหาดใหญ่เขต 8 ฉวยโอกาสช่วงน้ำท่วม ถ่ายโชว์โซเชียลขโมยเหล้า-บุหรี่ อวดประมาณแสนกว่าบาทอยู่ที่ผม
กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก CSI LA ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ในขณะที่คนเป็นพันกำลังรอความช่วยเหลือ ยังมีบางกลุ่มในเขต 8 ที่ทำตัวเป็นเหมือนอสรพิษในยามวิกฤติ—ขโมยของจากร้านสะดวกซื้อ แล้วยังโง่ถ่ายโชว์อีก”
พร้อมแนบอินสตาแกรมสตอรี่ที่มีข้อความระบุว่า “ประมาณแสนกว่าบาทอยู่ที่ผม เน้นเหล้า-เบียร์-ยาสูบ #ใครไม่เปิดผมเปิดเอง” พร้อมปักหมุดว่า เซเว่น เขต 8 จนทำให้เกิดกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำตัวไปลงโทษ
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าผู้ใช้อินสตาแกรมดังกล่าวได้ตั้งบัญชีของตนเองเป็นส่วนตัวแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เขต 8 หาดใหญ่” ไขดราม่าอุทกภัยหนัก! แต่ยิงปืนขู่กู้ภัย 20 นัด ชื่อนี้คนพื้นที่การันตี
- อย่าทิ้งหาดใหญ่ “เขต 8 ” เสียงคนในพื้นที่ขออย่าเหมารวม เหตุยิงจนท.กับคนทั้งย่าน
- “ตชด.437 สะเดา” โร่แจง ใช้ AI แต่งภาพจนท.อาวุธครบมือ เข้าเขต 8
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
บันเทิง
สุดอบอุ่น เจนี่ โพสต์ซึ้งวันเกิด ‘น้องโนล่า’ ขอบคุณที่เกิดมาเป็นความสุขให้แม่
19 นาที ที่แล้ว
ข่าว
จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที
29 นาที ที่แล้ว
ข่าว
เปิดแชท บุ๋ม ปนัดดา ถูกชาวบ้านด่าไม่ช่วยเขต 8 ชี้งานล้นมือ บางจุดไม่ให้เข้าไปยุ่ง
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ราชทัณฑ์ แจงภาพถ่ายครอบครัว “ทักษิณ” เป็นกิจกรรมพิเศษในเรือนจำ ยันไม่ได้ถ่ายจากมือถือ
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ชูวิทย์” ซัด รัฐบาลท่องคาถา “ไม่ผิด-ไม่ช้า” จี้ “อนุทิน” ปากไว เลิกโยนบาปท้องถิ่น ดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างรู้จักขอโทษ
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ ‘น้ำไม่ท่วม’ เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
มาตรการ 3 ระยะ เยียวยาน้ำท่วม จ่ายชดเชยว่างงาน 50% – ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูกิจการ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
แมวงอกของจริง! สาวญี่ปุ่นสุดงง พาแมวไปหาหมอ แต่ขากลับได้เพิ่มมาอีก 1 ตัว
4 ชั่วโมง ที่แล้ว