หวยลาว
หวยลาววันนี้ 28/11/68 เช็กผลทุกรางวัลก่อนใคร พร้อมอัตราจ่ายเงิน
คอหวยเตรียมเฮ วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2568 ลุ้นผลหวยลาวพัฒนาทุกรางวัล เลข 6 ตัว และผลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมเจาะอัตราจ่ายเงิน
วันนี้เป็นอีกครั้งที่นักเสี่ยงโชคจะได้ลุ้นรวยรับวันหยุดสุดสัปดาห์ กับการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว (Laolottery) ซึ่งจะออกรางวัลเป็นประจำทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ สำหรับงวดประจำวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568 จะมีการถ่ายทอดสดหวยลาวส่งตรงจาก สปป.ลาว ในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ 28 พฤศจิกายน 2568 (28/11/68)
- เลข 6 ตัว : xxx
- เลข 5 ตัว : xxx
- เลข 4 ตัว : xxx
- เลข 3 ตัว : xxx
- เลข 2 ตัว : xxx
สลากพัฒนา 5/45
- xxx
สำหรับอัตราการจ่ายเงินรางวัลของหวยลาวพัฒนามีดังนี้ ถ้าถูกจะได้เงินรางวัลเท่ากับ จำนวนที่ซื้อคูณด้วย 6,000 ถ้าถูกจะได้เงินรางวัลเท่ากับ จำนวนที่ซื้อคูณด้วย 500 และ ถ้าถูกจะได้เงินรางวัลเท่ากับ จำนวนที่ซื้อคูณด้วย 60
