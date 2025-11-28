ภราดร ไหว้ขอโทษสื่อ ปมลุกหนีคำถาม ยันไม่ได้เลี่ยง แต่อยากให้โฟกัสเนื้อหารัฐ
เคลื่อนไหวแล้ว ‘ภราดร ปริศนานันทกุล’ ผอ.ศป.กฉ. ยกมือไหว้ขอโทษ หลังลุกหนีสื่อ ยันไม่มีเจตนาเลี่ยง แต่ต้องการให้โฟกัสมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลมากกว่าเรื่องการเมือง
จากกรณีที่ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นั่งตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) ดูแลสถานการณ์น้ำท่วมสงขลา ลุกเดินหนีผู้สื่อข่าว หลังถูกจี้ถามว่า “ถึงเวลาแล้วรึยังที่รัฐบาลต้องยอมรับว่าบริหารสถานการณ์น้ำท่วมผิดพลาด” วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2568) เจ้าตัวยกมือไหว้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แจงชัดไม่ได้มีเจตนาจะเลี่ยงตอบคำถาม แต่ต้องการให้โฟกัสที่สาระของรัฐบาลมากกว่าประเด็นทางการเมือง
ภราดร ปริศนานันทกุล โพสต์คลิปขออภัยผ่านเฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า “กราบขออภัยครับ” ซึ่งเนื้อหาในวิดีโอกล่าวว่า “ผมถือโอกาสตรงนี้นะครับ กราบขออภัยทุกคน เมื่อวานผมในฐานะผู้อำนวยการ ศป.กฉ. ได้ลุกหนีคำถามของพี่น้องสื่อมวลชน จึงถือโอกาสตรงนี้ขออภัย และขอชี้แจงกับพวกเราสั้น ๆ ว่า จริง ๆ ผมไม่มีเจตนาที่จะเลี่ยงหรือไม่ตอบในคำถามใด ๆ เพียงแต่เราประเมินสถานการณ์เมื่อวาน สิ่งที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ รับทราบ คือ มาตรการและเนื้อหาสาระที่ฝ่ายปฏิบัติได้ปฏิบัติหน้าที่กัน
ส่วนประเด็นทางการเมืองในช่วงนี้ พวกเรายังไม่อยากให้ออกไปเป็นประเด็นสำคัญ ประเด็นที่เป็นกระพี้หรือประเด็นที่ไม่มีความสำคัญมากนัก เช่นประเด็นการเมืองแบบนี้ เพียงแต่อยากให้ประเด็นหลักและประเด็นสาระสำคัญที่จะต้องสื่อสารไปยังประชาชนได้รับรู้รับทราบออกมาเป็นหลัก จึงไม่ตอบคำถามเมื่อวานนี้ เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ผมต้องขออภัย
สำหรับพี่น้องสื่อมวลชนผมเชื่อว่าท่านรู้จักผมมานานพอสมควร ผมไม่มีวิสัยที่จะหลบหนีหรือเลี่ยงตอบคำถาม เพียงแต่อยากให้สิ่งที่อยากจะให้สื่อออกไปสู่สาธารณะ คือ เนื้อหาสาระของรัฐบาลและทางศูนย์ศป.กฉ.มากกว่าประเด็นการเมือง เพราะฉะนั้นถือโอกาสตรงนี้ ขออภัยอีกครั้งนะครับ”
