หวยลาว
หวยลาววันนี้ งวด 26/11/68 รู้ผลทุกรางวัล เช็กสถิติย้อนหลัง 5 งวด
ตรวจหวยลาวพัฒนาวันนี้ งวด 26 พฤศจิกายน 2568 เช็กทุกรางวัล เลข 6 ตัว และ ผลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมสถิติการออกรางวัลย้อนหลัง 5 งวดล่าสุด
วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึงเวลานัดหมายของคอหวยและนักเสี่ยงโชคอีกครั้ง กับการออกรางวัล หวยลาวพัฒนา โดยจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เพื่อลุ้นผลรางวัลเลข 6 ตัว และรางวัลอื่น ๆ
หวยลาวพัฒนาวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2568 (26/11/68)
- เลข 6 ตัว : xxx
- เลข 5 ตัว : xxx
- เลข 4 ตัว : xxx
- เลข 3 ตัว : xxx
- เลข 2 ตัว : xxx
ผลสลากพัฒนา 5/45
- xx / xx / xx / xx / xx
สถิติหวยลาวย้อนหลัง 5 งวดล่าสุด
สำหรับคอหวยลาวที่ต้องการแนวทางในการพิจารณาเสี่ยงโชค วันนี้ได้รวบรวมสถิติการออกรางวัลหวยลาวพัฒนา 5 งวดล่าสุดมาให้คอหวยได้ส่องกัน
งวดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 133
- เลขท้าย 2 ตัว : 33
งวดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 238
- เลขท้าย 2 ตัว : 38
งวดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 322
- เลขท้าย 2 ตัว : 22
งวดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 579
- เลขท้าย 2 ตัว : 79
งวดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 877
- เลขท้าย 2 ตัว : 77
