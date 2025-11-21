หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 16:34 น.
138

ผลหวยลาวพัฒนา 21 พฤศจิกายน 2568 ออกทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ พร้อมสรุปโครงสร้างรางวัล วิธีเช็กผลออนไลน์ และสถิติเลขที่เพิ่งออกช่วงก่อนหน้า

ค่ำคืนวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เวียนมาบรรจบอีกครั้ง เป็นช่วงเวลาสำคัญที่นักเสี่ยงโชคหลายคนเฝ้ารอคอยผลการออกรางวัล หวยลาวพัฒนา หรือ สลากพัฒนา ประจำงวดที่ 136 ของปี ซึ่งมีกำหนดการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพตรงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย บรรยากาศในโลกออนไลน์เริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็น โดยสื่อหลักหลายสำนักต่างเตรียมหน้าเว็บไซต์เพื่อรายงานผลแบบเรียลไทม์ให้ผู้ติดตามได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด

สำหรับรูปแบบการออกรางวัลในค่ำคืนนี้ยังคงยึดตามโครงสร้างมาตรฐานของรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา สปป.ลาว โดยรางวัลใหญ่ที่สุดคือเลข 6 ตัว ซึ่งจะถูกนำมาแยกย่อยเป็นรางวัลเลขท้าย 5 ตัว 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว และ 1 ตัว ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีการออกรางวัลชุดสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งเป็นการสุ่มจับลูกบอลหมายเลข 5 ลูกจากทั้งหมด 45 หมายเลข รวมถึงการประกาศเลขนามสัตว์ที่ผูกโยงตัวเลขกับชนิดของสัตว์ตามตำราความเชื่อท้องถิ่น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คอหวยได้ร่วมลุ้น

ผลรางวัลหวยลาวพัฒนา งวดวันที่ 21/11/68

  • หวยลาวเลข 6 ตัว รอผล
  • หวยลาวเลข 5 ตัว รอผล
  • หวยลาวเลข 4 ตัว รอผล
  • หวยลาวเลข 3 ตัว รอผล
  • หวยลาวเลข 2 ตัว รอผล
  • หวยลาวเลข 1 ตัว รอผล

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • รอผล

ระหว่างที่รอผลรางวัลจริงจัง แฟนหวยลาวหลายคนนิยมย้อนกลับไปดูสถิติการออกรางวัลในงวดที่ผ่านมาเพื่อประกอบการวิเคราะห์ทิศทางตัวเลข โดยข้อมูลสถิติย้อนหลังช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2568 พบความน่าสนใจหลายจุด เริ่มจากงวดวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เลข 4 ตัวออก 4579 เลข 3 ตัวท้ายคือ 579 และ 2 ตัวท้ายคือ 79 ต่อมาในงวดวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เลข 4 ตัวออก 4322 เลข 3 ตัวท้ายคือ 322 และปิดท้ายด้วยเลขเบิ้ล 22 ซึ่งทำให้นักสังเกตการณ์จับตามองว่าในงวดวันศุกร์นี้ตัวเลขจะยังคงวนเวียนอยู่ในกลุ่มเลขคู่หรือจะฉีกแนวออกไป

ผู้ที่ต้องการตรวจสอบผลรางวัลประจำงวดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ หลังเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป โดยหน้าเว็บไซต์ตรวจหวยชั้นนำจะทำการอัปเดตตัวเลขทันทีที่กรรมการออกรางวัลประกาศผลอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ผู้เสี่ยงโชคควรตรวจสอบตัวเลขซ้ำอีกครั้งจากใบตรวจรางวัลฉบับจริงของทางลาวเพื่อความแม่นยำสูงสุด และควรระลึกเสมอว่าการเสี่ยงโชคมีความไม่แน่นอน ควรเล่นอย่างมีสติและอยู่ในขอบเขตที่ตนเองรับไหว

