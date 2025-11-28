ผบ.ตร. ย้ำถือเป็นการลักทรัพย์ หยิบของกินช่วงน้ำท่วม วอนเห็นใจผู้ประสบภัย
ผบ.ตร. ย้ำถือเป็นการลักทรัพย์ หยิบของกินช่วงน้ำท่วม แต่ขึ้นอยู่กับเจ้าของว่าจะแจ้งความไหม วอนเห็นใจผู้ประสบภัย ประเทศไทยเจอวิกฤติแบบนี้ตลอด
จากกรณีที่มีการถกเถียงในสื่อสังคมออนไลน์ สืบเนื่องจากประเด็นที่มีการโพสต์ภาพของประชาชนบุกรื้อค้นร้านสะดวกซื้อเพื่อหยิบอาหาร ในพื้นที่ประสบน้ำท่วมหาดใหญ่ ว่าสมควรหรือไม่นั้น
ล่าสุด พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ตอบถึงประเด็นดังกล่าวว่า ถือเป็นกรณีการลักทรัพย์ แต่จะต้องดูว่าเจ้าของจะแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษหรือไม่ หากแจ้งความร้องทุกข์เป็นกฎหมายอาญาแผ่นดิน จะต้องมีการเรียกมาสอบสวนด้วยเพราะถือเป็นความผิดตามกฎหมาย
แต่ขอให้เห็นใจซึ่งกันและกัน เราเป็นคนไทยจะเกิดในภาวะวิกฤตเช่นนี้ตลอด เมื่อน้ำลดแล้วหลายคนอาจมองว่าเราสูญเสียทรัพย์สินไปกับน้ำหรือถูกทำลายไปบ้างรถยนต์ถูกน้ำพัดไป จนได้รับความเสียหาย เพราะนั่นคือทรัพย์สิน
