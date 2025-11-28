“นายกแป้น” ขอโทษประชาชนเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ บอกยอมแพ้ เราสู้ไม่ได้
นายกแป้น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ขอโทษประชาชนเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ บอกยอมแพ้ เราสู้ไม่ได้ ก่อนที่จะกลับคำบอกว่า ไม่ได้ยอม
ณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ นายกแป้น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้โฟนอินเข้ามาในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ซึ่งมีนาย สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้สื่อข่าวคนดังเป็นพิธีกร โดยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ว่า ยอมรับผิดพลาด เที่ยวนี้มีน้ำมากมาย การคำนวณชลประทาน กรมอุตุฯ ยืนยันแบบนั้น ขอกราบรับผิดชอบ ขอกราบขอโทษคนหาดใหญ่ทั้งหมด ในการประเมินสถานการณ์
ส่วนคลิปวิดีโอวันบอก “เอาอยู่” เราดูดน้ำกันทั้งคืนคือวันพฤหัสบดี รุ่งเช้าน้ำแห้งหมด วันศุกร์ฝนตกหนัก ได้มีการขึ้นธงแดงตอน 2 ทุ่มกว่า ส่วนที่มีคนบอกว่าเห็นปักธงเขียว ตนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะมีการประกาศธงแดงแล้ว เป็นอำนาจของผู้ว่าฯ ส่วนกรณีมวลน้ำนั้นชลประทานมั่นใจว่าน้ำจากสะเดาห่างจากตลิ่ง 3 เมตรกว่า รอบนี้เป็นพิษหาดใหญ่ เพราะน้ำจากเขาคอหงส์มาด้วย เมื่อน้ำลด น้ำจากสะเดาก็ซ้ำมาอีก
เมื่อนาย สรยุทธ ถามต่อว่า วันที่นายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่ผัดกับข้าว ทำไมนายกฯ บอกวันอังคารคลี่คลาย “นายกแป้น” ชี้แจงว่า “ผมเป็นคนบอก ถ้าน้ำจากสะเดาไม่เยอะก็จะคลี่คลาย ก็ต้องดูสถานการณ์เป็นวันๆ ผมบอกว่าถ้าฝนไม่ตกก็คลี่คลาย ถ้าฝนตกหนักก็ให้ระมัดระวัง ผมขึ้นเพจแล้วให้ระวังน้ำสะเดาคืนนั้น รุ่งเช้าผู้ว่าประกาศเหตุฉุกเฉิน อำนาจผู้ว่ามาควบคุมการป้องกันภัย
ธงแดงเริ่มก็เป็นอำนาจผู้ว่าฯ” เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ตลอด อพยพคนในเทศบาล 700-800 คน หลังจากนั้นก็ลงพื้นที่ต่อ หลังจากนี้ต้องแก้ปัญหาซื้อเรือเพิ่ม เพราะเรือมีน้อย มี 5 ลำ เข้ามา 4 เดือนกว่า ยังไม่ได้ใช้งบประมาณสักบาท
นายกแป้น กล่าวต่ออีกว่า “ยอมแพ้ครับ ให้ทุกภาคส่วนมาช่วยเรา เราไม่ไหวครับ เราสู้ไม่ได้” ก่อนที่นายสรยุทธ จะถามว่า “ใช้คำว่ายอมแพ้เลยหรอ” เลยกลับคำ “ไม่ได้ยอมครับ ขอความช่วยเหลือให้มาช่วยเรา ผมกราบขอโทษคนหาดใหญ่ที่ผมผิดพลาดการทำงานครั้งนี้ เสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์เป็นเหตุธรรมชาติที่รุนแรง กราบขอโทษคนหาดใหญ่ทั้งหมด ซึ่งมันเกินกำลังเราจริงๆ ต้องรีบพัฒนาบ้านเมืองเราให้เร็วที่สุด กู้เมืองขึ้นมาให้มันเหมือนเดิม ผมเสียใจมากจริงๆ เป็นภัยพิบัติที่ไม่เคยมีมาก่อนในหาดใหญ่ กราบขอโทษพี่น้องทุกคน ญาติพี่น้องทุกคนที่เสียชีวิต”
