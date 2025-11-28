ข่าว

“นายกแป้น” ขอโทษประชาชนเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ บอกยอมแพ้ เราสู้ไม่ได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 10:13 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 10:13 น.
95

นายกแป้น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ขอโทษประชาชนเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ บอกยอมแพ้ เราสู้ไม่ได้ ก่อนที่จะกลับคำบอกว่า ไม่ได้ยอม

ณรงค์พร ณ พัทลุง หรือ นายกแป้น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้โฟนอินเข้ามาในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ซึ่งมีนาย สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้สื่อข่าวคนดังเป็นพิธีกร โดยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ว่า ยอมรับผิดพลาด เที่ยวนี้มีน้ำมากมาย การคำนวณชลประทาน กรมอุตุฯ ยืนยันแบบนั้น ขอกราบรับผิดชอบ ขอกราบขอโทษคนหาดใหญ่ทั้งหมด ในการประเมินสถานการณ์

ส่วนคลิปวิดีโอวันบอก “เอาอยู่” เราดูดน้ำกันทั้งคืนคือวันพฤหัสบดี รุ่งเช้าน้ำแห้งหมด วันศุกร์ฝนตกหนัก ได้มีการขึ้นธงแดงตอน 2 ทุ่มกว่า ส่วนที่มีคนบอกว่าเห็นปักธงเขียว ตนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะมีการประกาศธงแดงแล้ว เป็นอำนาจของผู้ว่าฯ ส่วนกรณีมวลน้ำนั้นชลประทานมั่นใจว่าน้ำจากสะเดาห่างจากตลิ่ง 3 เมตรกว่า รอบนี้เป็นพิษหาดใหญ่ เพราะน้ำจากเขาคอหงส์มาด้วย เมื่อน้ำลด น้ำจากสะเดาก็ซ้ำมาอีก

เมื่อนาย สรยุทธ ถามต่อว่า วันที่นายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่ผัดกับข้าว ทำไมนายกฯ บอกวันอังคารคลี่คลาย “นายกแป้น” ชี้แจงว่า “ผมเป็นคนบอก ถ้าน้ำจากสะเดาไม่เยอะก็จะคลี่คลาย ก็ต้องดูสถานการณ์เป็นวันๆ ผมบอกว่าถ้าฝนไม่ตกก็คลี่คลาย ถ้าฝนตกหนักก็ให้ระมัดระวัง ผมขึ้นเพจแล้วให้ระวังน้ำสะเดาคืนนั้น รุ่งเช้าผู้ว่าประกาศเหตุฉุกเฉิน อำนาจผู้ว่ามาควบคุมการป้องกันภัย
ธงแดงเริ่มก็เป็นอำนาจผู้ว่าฯ” เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ตลอด อพยพคนในเทศบาล 700-800 คน หลังจากนั้นก็ลงพื้นที่ต่อ หลังจากนี้ต้องแก้ปัญหาซื้อเรือเพิ่ม เพราะเรือมีน้อย มี 5 ลำ เข้ามา 4 เดือนกว่า ยังไม่ได้ใช้งบประมาณสักบาท

นายกแป้น กล่าวต่ออีกว่า “ยอมแพ้ครับ ให้ทุกภาคส่วนมาช่วยเรา เราไม่ไหวครับ เราสู้ไม่ได้” ก่อนที่นายสรยุทธ จะถามว่า “ใช้คำว่ายอมแพ้เลยหรอ” เลยกลับคำ “ไม่ได้ยอมครับ ขอความช่วยเหลือให้มาช่วยเรา ผมกราบขอโทษคนหาดใหญ่ที่ผมผิดพลาดการทำงานครั้งนี้ เสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์เป็นเหตุธรรมชาติที่รุนแรง กราบขอโทษคนหาดใหญ่ทั้งหมด ซึ่งมันเกินกำลังเราจริงๆ ต้องรีบพัฒนาบ้านเมืองเราให้เร็วที่สุด กู้เมืองขึ้นมาให้มันเหมือนเดิม ผมเสียใจมากจริงๆ เป็นภัยพิบัติที่ไม่เคยมีมาก่อนในหาดใหญ่ กราบขอโทษพี่น้องทุกคน ญาติพี่น้องทุกคนที่เสียชีวิต”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ฮอนด้า ซับน้ำตาผู้ประสบภัย น้ำท่วมใต้ ประกาศให้บริการตรวจเช็ก-ซ่อม จยย.ฟรี 10 รายการ ข่าว

ฮอนด้า ซับน้ำตาผู้ประสบภัย น้ำท่วมใต้ ประกาศให้บริการตรวจเช็ก-ซ่อม จยย.ฟรี 10 รายการ

10 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

“ผอ.ติ่ง” ถาม “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ยอดเสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ หวั่นอาจถึงพัน

10 นาที ที่แล้ว
เจนี่ โพสต์ภาพวันคลอด และ อวยพรวันเกิดน้องโนล่า บันเทิง

สุดอบอุ่น เจนี่ โพสต์ซึ้งวันเกิด ‘น้องโนล่า’ ขอบคุณที่เกิดมาเป็นความสุขให้แม่

24 นาที ที่แล้ว
จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที ข่าว

จบดราม่า เปิ้ล นาคร บุกเคลียร์ใจ ธรรมนัส สวมกอดโชว์หวาน ลั่นมีอะไรเรียกใช้ได้ทันที

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สมศักดิ์” ป้องลูกชาย “ภราดร” ยืนยันไม่ได้ทำผิดอะไร ลุกหนีไม่ตอบคำถามสื่อ

36 นาที ที่แล้ว
Line News

วันหวยออก ธันวาคม 2568 พิเศษ เพิ่มงวดเฮงท้ายปี

47 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา โต้กลับดราม่าไม่ช่วยเขต 8 หาดใหญ่ ชี้ทีมงานทำเต็มที่ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ ข่าว

เปิดแชท บุ๋ม ปนัดดา ถูกชาวบ้านด่าไม่ช่วยเขต 8 ชี้งานล้นมือ บางจุดไม่ให้เข้าไปยุ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“นายกแป้น” ขอโทษประชาชนเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ บอกยอมแพ้ เราสู้ไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ราชทัณฑ์ แจงภาพถ่ายครอบครัว “ทักษิณ” เป็นกิจกรรมพิเศษในเรือนจำ ยันไม่ได้ถ่ายจากมือถือ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินโดนีเซียอ่วม ตายแล้ว 61 ศพ สูญหายอีก 100 น้ำท่วมเกาะสุมาตรา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชูวิทย์” ซัด รัฐบาลท่องคาถา “ไม่ผิด-ไม่ช้า” จี้ “อนุทิน” ปากไว เลิกโยนบาปท้องถิ่น ดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างรู้จักขอโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ &#039;น้ำไม่ท่วม&#039; เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม. ข่าว

อึ้งทั้งจังหวัด! บ้านหลังเดียวในหาดใหญ่ ‘น้ำไม่ท่วม’ เจ้าของเผยสร้างแข่งกับน้ำใน 1 ชม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ลิซ่า” ฟาด “ภราดร” ลุกหนีนักข่าว จี้ยอมรับความจริง รับมือน้ำท่วมผิดพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศป.กฉ. เผยมาตรการ 3 ระยะเยียวยาน้ำท่วม เศรษฐกิจ

มาตรการ 3 ระยะ เยียวยาน้ำท่วม จ่ายชดเชยว่างงาน 50% – ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูกิจการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังยืนยัน 7 วันข้างหน้า ภาคใต้ปลอดฝนหนัก ข่าว

ข่าวดี ภาคใต้ปลอดฝนหนัก 7 วันเต็ม ไม่เกิดน้ำท่วมซ้ำ โอกาสทองฟื้นฟูพื้นที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกง ยอดตายพุ่งเกือบ 100 ศพ เร่งค้นหาผู้สูญหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภารดร โพสต์รูปนี้ หลังคนแห่ผิดหวัง ปิดไมค์-ลุกหนี ปมถูกถาม รัฐฯ ผิดพลาด ข่าว

ภารดร โพสต์รูปนี้ หลังคนแห่ผิดหวัง ปิดไมค์-ลุกหนี ปมถูกถาม รัฐฯ ผิดพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแฉ หนุ่มหาดใหญ่เขต 8 ถ่ายโชว์โซเชียลขโมยเหล้า-บุหรี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายอำเภอหาดใหญ่ โต้ ไม่เคยทิ้งประชาชน หลังถูกสั่งออกจากราชการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัย “ตั้ม อรรคเดช” นักกีฬาบอคเซียคลาส BC3 ดีกรีทีมชาติไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแห่งชาติ เผย ยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ อย่างน้อย 100 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบร่าง “น้องแพดเม่” เด็กหญิงอายุ 4 ขวบแล้ว ถูกกระแสน้ำซัดหลังเรือคว่ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ธันวาคม 2568 ลุยศึกสลากสัญจร จ.กำแพงเพชร เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1 ธันวาคม 2568 ลุยศึกสลากสัญจร จ.กำแพงเพชร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แมวงอกของจริง! สาวญี่ปุ่นสุดงง พาแมวไปหาหมอ แต่ขากลับได้เพิ่มมาอีก 1 ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 28 11 68 ดูดวง

เตือน 6 ราศี กระเป๋ารั่ว มีเหตุให้เสียเงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 10:13 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 10:13 น.
95
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจนี่ โพสต์ภาพวันคลอด และ อวยพรวันเกิดน้องโนล่า

สุดอบอุ่น เจนี่ โพสต์ซึ้งวันเกิด ‘น้องโนล่า’ ขอบคุณที่เกิดมาเป็นความสุขให้แม่

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568

วันหวยออก ธันวาคม 2568 พิเศษ เพิ่มงวดเฮงท้ายปี

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568
บุ๋ม ปนัดดา โต้กลับดราม่าไม่ช่วยเขต 8 หาดใหญ่ ชี้ทีมงานทำเต็มที่ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ

เปิดแชท บุ๋ม ปนัดดา ถูกชาวบ้านด่าไม่ช่วยเขต 8 ชี้งานล้นมือ บางจุดไม่ให้เข้าไปยุ่ง

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568

ราชทัณฑ์ แจงภาพถ่ายครอบครัว “ทักษิณ” เป็นกิจกรรมพิเศษในเรือนจำ ยันไม่ได้ถ่ายจากมือถือ

เผยแพร่: 28 พฤศจิกายน 2568
Back to top button