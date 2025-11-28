น้ำท่วมศรีลังกา เจอฝนเทกระหน่ำ ยืนยันผู้เสียชีวิต 56 ศพ สูญหายหลายสิบ
น้ำท่วมศรีลังกา หลังเจอฝนเทกระหน่ำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ยืนยันผู้เสียชีวิต 56 ศพ สูญหายหลายสิบราย เจ้าหน้าที่ระดมช่วยผู้ประสบภัย
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน สำนักข่าว ยูโรนิวส์ รายงานว่า เกิดเหตุฝนตกและดินถล่มในประเทศศรีลังกา หลังจากที่ประเทศศรีลังกาต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนที่ฝนจะตกหนักขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 56 ศพ และบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายร้อยหลัง
เบื้องต้นทางการศรีลังกาได้ประกาศปิดทำการเรียนการสอนโรงเรียนหลายจุด เนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังสั่งปิดขนส่งมวลชนและถนน เนื่องจากเส้นทางถูกดินหรือต้นไม้ขวางเส้นทาง
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ในการตามหาผู้สูญหาย ที่ขณะนี้มีรายงานเบื้องต้นอยู่ที่ 21 ราย และใช้เรือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในอาคารบ้านเรือ เพื่อนำส่งศูนย์ลี้ภัยต่อไป
