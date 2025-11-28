ชูวิทย์” ซัด รัฐบาลท่องคาถา “ไม่ผิด-ไม่ช้า” จี้ “อนุทิน” ปากไว เลิกโยนบาปท้องถิ่น ดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างรู้จักขอโทษ
ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ วิพากษ์เดือดการทำงานรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ ชี้ อนุทิน ปากไวกลับไปกลับมา มัวแต่สร้างภาพผัดข้าวโชว์ สวนทางความทุกข์ชาวบ้าน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ระบุว่า รัฐบาลพยายามสร้างภาพลักษณ์ว่าการทำงาน “ไม่ผิดพลาด ไม่ล่าช้า ไม่ติดขัด” ประสานงานเรียบร้อยดี
แต่ในทางปฏิบัติกลับโยนความผิดให้ประชาชนว่าแจ้งให้อพยพแล้วแต่ไม่ยอมทำตาม รวมถึงการโยนความรับผิดชอบไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอ้างว่าจัดสรรงบประมาณไปให้แล้ว ทั้งที่วิกฤตครั้งนี้รุนแรงเกินกว่าท้องถิ่นจะรับมือไหว
นายชูวิทย์ เจาะจงวิพากษ์วิจารณ์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่าขาดภาวะผู้นำ มีพฤติกรรม “ปากไว พูดก่อนคิด” ทำให้ท่าทีกลับไปกลับมา เช่น ประกาศว่าจะอยู่หาดใหญ่จนกว่าน้ำจะลด แต่อีกไม่กี่ชั่วโมงกลับบอกว่าจะเดินทางไปๆ มาๆ แทน
นอกจากนี้ ยังชี้ถึงปัญหาความสับสนในการสั่งการ มีการแต่งตั้งบุคลากรซ้อนทับกันทั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.), ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด แม้จะบอกว่าประสานงานกันตลอด แต่ในความเป็นจริงกลับไม่มีความชัดเจนว่าใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ตัวจริง ทั้งที่นายอนุทินควบตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยโดยตรง แต่กลับไม่ยอมบัญชาการด้วยตนเอง
“อย่างเดียวที่เห็นชัด คือ ภาพซ้ำซากโบร่ำโบราณ ลงพื้นที่แจกของ ทำท่าตรวจน้ำท่วม ผัดกับข้าวโชว์นักข่าว แล้วยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ผิดพลาด สวนทางกับความรู้สึกของประชาชน” นายชูวิทย์ ระบุในโพสต์
นายชูวิทย์ยังกล่าวถึงประเด็นดราม่าที่โฆษกรัฐบาลแถลงว่ามีผู้เสียชีวิตเพียง 6-7 ราย จนทำให้ “เปิ้ล นาคร” ดารานักแสดงและอาสาสมัครกู้ภัยที่ลงพื้นที่จริง ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง โดยนายชูวิทย์มองว่า หากรัฐบาลมีความจริงใจ ต้องกล้ายอมรับเสียงสะท้อนจากประชาชน รู้จักก้มหัวขอโทษเหมือนผู้นำประเทศญี่ปุ่น ไม่ใช่ทำตัวเหมือนผู้ถูกกระทำ เพราะประชาชนกำลังจับตามองว่าใครทำหน้าที่เพื่อบ้านเมืองจริงๆ
