ชูวิทย์” ซัด รัฐบาลท่องคาถา “ไม่ผิด-ไม่ช้า” จี้ “อนุทิน” ปากไว เลิกโยนบาปท้องถิ่น ดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างรู้จักขอโทษ

เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 09:48 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 09:48 น.
69

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ วิพากษ์เดือดการทำงานรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ ชี้ อนุทิน ปากไวกลับไปกลับมา มัวแต่สร้างภาพผัดข้าวโชว์ สวนทางความทุกข์ชาวบ้าน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ระบุว่า รัฐบาลพยายามสร้างภาพลักษณ์ว่าการทำงาน “ไม่ผิดพลาด ไม่ล่าช้า ไม่ติดขัด” ประสานงานเรียบร้อยดี

แต่ในทางปฏิบัติกลับโยนความผิดให้ประชาชนว่าแจ้งให้อพยพแล้วแต่ไม่ยอมทำตาม รวมถึงการโยนความรับผิดชอบไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอ้างว่าจัดสรรงบประมาณไปให้แล้ว ทั้งที่วิกฤตครั้งนี้รุนแรงเกินกว่าท้องถิ่นจะรับมือไหว

นายชูวิทย์ เจาะจงวิพากษ์วิจารณ์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่าขาดภาวะผู้นำ มีพฤติกรรม “ปากไว พูดก่อนคิด” ทำให้ท่าทีกลับไปกลับมา เช่น ประกาศว่าจะอยู่หาดใหญ่จนกว่าน้ำจะลด แต่อีกไม่กี่ชั่วโมงกลับบอกว่าจะเดินทางไปๆ มาๆ แทน

นอกจากนี้ ยังชี้ถึงปัญหาความสับสนในการสั่งการ มีการแต่งตั้งบุคลากรซ้อนทับกันทั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.), ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด แม้จะบอกว่าประสานงานกันตลอด แต่ในความเป็นจริงกลับไม่มีความชัดเจนว่าใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ตัวจริง ทั้งที่นายอนุทินควบตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยโดยตรง แต่กลับไม่ยอมบัญชาการด้วยตนเอง

“อย่างเดียวที่เห็นชัด คือ ภาพซ้ำซากโบร่ำโบราณ ลงพื้นที่แจกของ ทำท่าตรวจน้ำท่วม ผัดกับข้าวโชว์นักข่าว แล้วยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ผิดพลาด สวนทางกับความรู้สึกของประชาชน” นายชูวิทย์ ระบุในโพสต์

นายชูวิทย์ยังกล่าวถึงประเด็นดราม่าที่โฆษกรัฐบาลแถลงว่ามีผู้เสียชีวิตเพียง 6-7 ราย จนทำให้ “เปิ้ล นาคร” ดารานักแสดงและอาสาสมัครกู้ภัยที่ลงพื้นที่จริง ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง โดยนายชูวิทย์มองว่า หากรัฐบาลมีความจริงใจ ต้องกล้ายอมรับเสียงสะท้อนจากประชาชน รู้จักก้มหัวขอโทษเหมือนผู้นำประเทศญี่ปุ่น ไม่ใช่ทำตัวเหมือนผู้ถูกกระทำ เพราะประชาชนกำลังจับตามองว่าใครทำหน้าที่เพื่อบ้านเมืองจริงๆ

ชูวิทย์&quot; ซัด รัฐบาลท่องคาถา &quot;ไม่ผิด-ไม่ช้า&quot; จี้ &quot;อนุทิน&quot; ปากไว เลิกโยนบาปท้องถิ่น แนะดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างรู้จักขอโทษ

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

