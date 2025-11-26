บุ๋ม ปนัดดา ของขึ้น! ไม่พอใจ นายกฯ อนุทิน ยืนผัดข้าว แต่ไร้คำสั่งจัดการปัญหาน้ำท่วมภาคใต้
บุ๋ม ปนัดดา ของขึ้น! สับรัฐบาลเละ ลั่นไม่พอใจมาก หลังรู้ว่า นายกฯ อนุทิน แค่ไปยืนผัดกับข้าว ชี้ รู้อย่างนี้คงจัดการเองไปแล้ว
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 30 ปี ทำให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักชนิดที่ไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลย ทางด้านเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าไปให้การช่วยเหลือก็เป็นไปได้ยากลำบากเช่นกัน ทว่าความเสียหายและสูญเสียที่เกิดขึ้นหลายพันครัวเรือน หลายหมื่นชีวิตกลับมีเสียงของความสงสัยว่าคนของรัฐบาล รวมถึงองค์กรของรัฐทั้งในพื้นที่และระดับประเทศทำอะไรกันอยู่ ถึงได้เห็นแต่ประชาชนด้วยกันเอง และอาสาสมัครกู้ภัยช่วยกันเองเท่านั้น
ล่าสุดในรายการ ทันข่าวเย็น มีการสัมภาษณ์สดผ่านโทรศัพท์กับ บุ๋ม ปนัดดา ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี และเป็นหนึ่งในคนดังอาสากู้ภัยที่ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันด้วยตัวเอง โดยทางผู้ประกาศข่าวถาม บุ๋ม ปนัดดา ว่า อยากฝากอะไรถึงนายกฯ หรือไม่ เพราะรัฐบาลยืนยันว่าไม่ได้ช้า แต่ทุกอย่างต้องดำเนินการตามขั้นตอน
บุ๋ม ปนัดดา ตอบกลับอย่างไม่รอช้าว่า “บุ๋มก็เห็นทหารทำงานเต็มที่นะ แต่จริง ๆ แล้วด้วยระบบนี้เราน่าจะเรียนรู้กันได้แล้วไง ว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น หน่วยงานทางภาครัฐต้องขยับอะไรบ้าง ในส่วนของกู้ภัยเราต้องฟังคำสั่งจากใคร มันควรจะจัดการตั้งแต่วันที่พี่หนูลงไปผัดกับข้าวแล้วค่ะ บอกเลยว่าไม่พอใจอย่างมากค่ะ ถ้ารู้ว่าจัดการด้วยการไปยืนผัดกับข้าวอย่างเดียว แล้วไม่มีอะไรสั่งการมาแบบนี้ ต้องมานั่งประชุมสั่งการกันใหม่ ดิฉันคงจัดการตั้งแต่วันนั้นเองแล้ว”
