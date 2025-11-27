น้ำท่วมหาดใหญ่ซ้ำ 29-30 พ.ย.นี้ จริงไหม? ผู้เชี่ยวชาญตอบแล้ว
ผู้เชี่ยวชาญ ตอบชัด ข่าวน้ำท่วมหาดใหญ่อีกรอบ 29-30 พ.ย. นี้ จริงไหม? กรมอุตุฯ ยันสภาพอากาศใต้ฝนลดลง-พายุโคโตะไม่กระทบไทย
สถานการณ์อุทกภัยบริเวณภาคใต้เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ (27 พฤศจิกายน 2568) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเริ่มดีขึ้น ในจังหวัดสงขลามีปริมาณฝนลดลงอย่างชัดเจน ทำให้ระดับน้ำในหลายพื้นที่ของ อ.หาดใหญ่ เริ่มลดลง และสามารถเปิดเส้นทางคมนาคมบางสายให้ประชาชนกลับมาใช้งานได้แล้ว พร้อมยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นโคโตะ (Koto) ที่กำลังก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแน่นอน
จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก ทำให้หลายคนสงสัยว่าจะเกิดเหตุเช่นนี้อีกหรือไม่ มีข่าวลือออกมาว่า น้ำจะท่วมหาดใหญ่อีกรอบในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ล่าสุด เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศ ยืนยันว่าไม่เกิดขึ้นแน่นอน เนื่องจากในช่วงดังกล่าวยังมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางได้ แต่จะไม่มีฝนตกแช่ต่อเนื่อง
“มีการสอบถามเข้ามากันเยอะว่า น้ำจะท่วมหาดใหญ่ อีกรอบ วันที่ 29-30 พ.ย. นี้ จริงหรือไม่ (ยืนยันไม่มีแน่นอนครับ) โดยช่วงดังกล่าวยังมีฝนตกเล็กน้อย-ปานกลางได้ แต่ไม่มีฝนตกแช่ช่วงดังกล่าว”
เมื่อมีชาวเน็ตสอบถามว่า จะเกิดฝนตกหนักแบบนี้อีกหรือไม่ แอดมินเพจผู้เชี่ยวชาญตอบกลับว่า “ตอนนี้ใน 10 วันข้างหน้า ยังไม่เห็นสัญญาณการเกิดฝนตกหนัก”
แม้จะมีข่าวดีว่าฝนจะลดลง แต่ประชาชนควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและวางแผนการเดินทางอย่างระมัดระวังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์
