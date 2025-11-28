ดูดวงเดือนธันวาคม 2568 เจาะลึก 12 ราศี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ดูดวงชะตาส่งท้ายปี 2568 ครบทุกมิติ เผยแนวโน้มกราฟชีวิต 12 ราศี ใครจะรุ่งโรจน์หรือต้องระวัง เตรียมวางแผนรับมือความท้าทาย คว้าโอกาสทองก่อนเริ่มศักราชใหม่
ราศีเมษ
ชาวราศีเมษจะรู้สึกถึงพลังงานที่พลุ่งพล่าน ช่วงเดือนนี้คุณมีความกระตือรือร้นสูงในการสะสางปัญหาค้างคา สิ่งที่เคยยืดเยื้อจะได้รับการตัดสินใจให้เด็ดขาด เป็นจังหวะที่ดีในการวางเป้าหมายระยะยาวสำหรับปีหน้า
ภาระงานหนักจะถาโถมเข้ามาในช่วงต้นเดือน คุณต้องรับมือกับความคาดหวังจากเจ้านาย หรือลูกค้าที่ต้องการงานด่วน การเจรจาต่อรองต้องใช้ความสุขุม หากใจร้อนอาจเกิดข้อพิพาทรุนแรง ช่วงปลายเดือนสถานการณ์จะคลี่คลาย คุณจะได้รับคำชมเชยจากผลงานที่ทุ่มเททำมาตลอด
สภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนจากโบนัส หรือค่านายหน้าจากการขายสินทรัพย์ รายจ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับการซื้อของรางวัลให้ตัวเอง การท่องเที่ยวพักผ่อน ควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งเก็บออมเพื่อรองรับภาษีสังคมช่วงปลายปี
ความรัก คนโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทาง หรือการร่วมงานสังสรรค์ แต่อาจเป็นความสัมพันธ์ที่มาไวไปไว ยังไม่ควรทุ่มเทใจเต็มร้อย คนมีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอาจมีความขัดแย้งเรื่องเวลา หรือทัศนคติที่ไม่ตรงกัน ควรหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์
สุขภาพ ระวังอาการปวดศีรษะไมเกรน ความดันโลหิตสูงจากการพักผ่อนน้อย ควรหาเวลาออกกำลังกายเบาๆ เพื่อคลายเครียด
ราศีพฤษภ
เดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะได้รับข่าวดีที่รอคอย ความอดทนที่คุณสะสมมาจะส่งผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น ทั้งทางด้านอารมณ์และวัตถุ
การงาน ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี หากคุณกำลังมองหาโอกาสเลื่อนตำแหน่ง หรือปรับเปลี่ยนสายงาน จังหวะนี้เหมาะสมที่สุด การทำงานเป็นทีมราบรื่น เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือดี
การเงิน การลงทุนระยะยาวเริ่มส่งผลกำไร มีเกณฑ์ได้รับมรดก หรือของมีค่าจากผู้ใหญ่ การบริหารจัดการหนี้สินทำได้ดีขึ้น รายรับเข้ามาสม่ำเสมอ แต่ไม่ควรประมาทกับการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
ความรัก คนโสด จะได้พบคนที่ถูกใจ มีวุฒิภาวะสูงกว่า เข้ามาให้คำปรึกษา เป็นความรักที่ค่อยเป็นค่อยไป แต่มั่นคง คนมีคู่ ความรักหวานชื่น มีเกณฑ์วางแผนอนาคตร่วมกัน เช่น การซื้อบ้าน การแต่งงาน หรือการมีลูก
สุขภาพ ระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หรือเจ็บคอ ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นควันเยอะ
ราศีเมถุน
ชาวราศีเมถุนต้องเตรียมรับมือกับความผันผวน มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจหลายอย่างพร้อมกัน การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้
การงาน งานเอกสาร สัญญา หรือข้อตกลงต่างๆ ต้องตรวจสอบให้รอบคอบ มีโอกาสเกิดความผิดพลาดเล็กน้อยแต่ส่งผลกระทบใหญ่หลวง การประสานงานอาจติดขัดบ้าง แต่ด้วยไหวพริบของคุณจะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีรายจ่ายจุกจิกเข้ามาตลอด ทั้งค่าซ่อมแซมยานพาหนะ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหาย ไม่ควรค้ำประกันให้ใคร หรือให้ใครหยิบยืมเงิน เพราะมีโอกาสได้คืนยาก
ความรัก คนโสด มีคนเข้ามาคุยหลายคน แต่ยังไม่ตกลงปลงใจกับใคร ระวังจะกลายเป็นคนจับปลาสองมือ คนมีคู่ ต้องระวังคำพูดที่อาจทำร้ายจิตใจกันโดยไม่ตั้งใจ ควรหาเวลาปรับความเข้าใจ เปิดใจคุยกันตรงๆ
สุขภาพ ระวังอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ จากความประมาท เช่น หกล้ม มีดบาด หรือเดินชนของแข็ง
ราศีกรกฎ
เดือนธันวาคมเป็นเดือนแห่งครอบครัวสำหรับชาวราศีกรกฎ คุณจะให้ความสำคัญกับคนในบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพ่อแม่ พี่น้อง จะแน่นแฟ้นขึ้น
บรรยากาศในที่ทำงานอาจมีความตึงเครียดบ้าง แต่คุณสามารถจัดการได้ ธุรกิจส่วนตัว หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว มีแนวโน้มเติบโตดี ลูกค้าเก่าจะกลับมาใช้บริการ
มีเกณฑ์ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เพื่อซ่อมแซมบ้าน หรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้าน แต่การเงินโดยรวมยังหมุนเวียนได้ดี ไม่ติดขัด
ความรัก คนโสด คนทางไกล หรือชาวต่างชาติ อาจเข้ามาทำให้หัวใจหวั่นไหว คนมีคู่ คนรักจะเอาอกเอาใจเป็นพิเศษ อาจมีของขวัญเซอร์ไพรส์ที่ทำให้คุณประทับใจ
สุขภาพ ระวังโรคกระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน หรืออาการปวดท้องจากการทานอาหารไม่ตรงเวลา
ราศีสิงห์
ชาวราศีสิงห์จะโดดเด่นในสังคม มีโอกาสได้แสดงความสามารถให้คนอื่นเห็น เป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จ ชื่อเสียง และการยอมรับ
การงาน โปรเจกต์ที่คุณรับผิดชอบจะประสบความสำเร็จงดงาม ได้รับคำชื่นชมจากผู้บังคับบัญชา หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ ยอดขายจะทะลุเป้า เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการ
การเงิน เงินทองไหลมาเทมา มีรายได้จากหลายช่องทาง โชคลาภเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว แต่ควรระวังการใช้จ่ายเพื่อรักษาหน้าตาทางสังคมที่มากเกินความจำเป็น
ความรัก คนโสด เสน่ห์แรง มีคนเข้ามาขายขนมจีบเพียบ คุณมีสิทธิ์เลือกคนที่ถูกใจที่สุด คนมีคู่ ความรักร้อนแรง แต่อาจมีความหึงหวงเข้ามาบ้าง ต้องเชื่อใจกันให้มาก
สุขภาพ ระวังปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ สายตา หรืออาการปวดหลังจากการนั่งทำงานนานๆ
ราศีกันย์
ชาวราศีกันย์จะหมกมุ่นอยู่กับการวางแผนชีวิต การจัดระเบียบสิ่งต่างๆ รอบตัว คุณจะรู้สึกอยากทำบ้านให้น่าอยู่ หรือจัดโต๊ะทำงานใหม่ เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆ ในปีหน้า
การงาน งานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบจะทำได้ดี มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานสำคัญที่ท้าทายความสามารถ เพื่อนร่วมงานอาจขอความช่วยเหลือจากคุณบ่อยครั้ง
การเงินมั่นคง รู้จักใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล มีเงินเหลือเก็บออม เหมาะแก่การวางแผนการเงินระยะยาว เช่น การซื้อกองทุน หรือประกันชีวิต
ความรัก คนโสด อาจพบรักในที่ทำงาน หรือจากการติดต่อประสานงาน เป็นความรักที่เริ่มจากการเป็นเพื่อน คนมีคู่ ความรักเรียบง่าย ไม่หวือหวา แต่ดูแลกันดีเหมือนเพื่อนคู่คิด
สุขภาพแข็งแรงดี แต่อาจมีอาการภูมิแพ้อากาศเล็กน้อย ควรดูแลร่างกายให้อบอุ่นเสมอ
ราศีตุลย์
เดือนนี้ชาวราศีตุลย์จะมีการเจรจาต่อรองเข้ามาเกี่ยวข้องมากเป็นพิเศษ ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว การรักษาสมดุลเป็นสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึง
การงาน ต้องใช้ทักษะในการเจรจาโน้มน้าวใจคนอื่น การเซ็นสัญญา หรือข้อตกลงทางธุรกิจจะราบรื่น หากมีคดีความ หรือข้อพิพาท มีแนวโน้มที่จะจบลงด้วยดี
หมุนเงินคล่องมือ มีรายรับเข้ามาเรื่อยๆ แต่อาจหมดไปกับการซื้อของสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ หรือการเข้าสังคม
ความรัก คนโสด มีโอกาสพบคนถูกใจที่มีไลฟ์สไตล์ตรงกัน เข้ากันได้ดี คนมีคู่ ความรักหวานชื่น มีการวางแผนท่องเที่ยวร่วมกัน หรือทำกิจกรรมที่ชอบเหมือนกัน
สุขภาพ ระวังโรคเกี่ยวกับไต กระเพาะปัสสาวะ หรือระบบสืบพันธุ์ ควรดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ
ราศีพิจิก
ชาวราศีพิจิกจะมีเซนส์ที่แม่นยำ ลางสังหรณ์เชื่อถือได้ คุณจะค้นพบความจริงบางอย่างที่ถูกปิดบังไว้ เป็นเดือนแห่งการเรียนรู้และเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง
การงาน งานวิจัย งานสืบสวน หรือการแก้ปัญหาซับซ้อนจะทำได้ดีมาก คุณจะมองเห็นจุดบกพร่องที่คนอื่นมองข้าม แต่ระวังความขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลในที่ทำงาน
มีโชคลาภจากการเสี่ยงดวง หรือได้รับเงินตกเบิก เงินคืนภาษี การเงินคล่องตัวดี แต่ไม่ควรให้ใครยืมเงินเด็ดขาด
ความรัก คนโสด มีเสน่ห์ลึกลับดึงดูดเพศตรงข้าม แต่อาจเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องปกปิด หรือยังเปิดเผยไม่ได้ คนมีคู่ ความรักเข้มข้น หึงหวงแรง ต้องการความเป็นเจ้าของสูง ควรลดทิฐิลงบ้าง
สุขภาพ ระวังโรคเกี่ยวกับอวัยวะเพศ ระบบขับถ่าย หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ราศีธนู
ชาวราศีธนูจะรู้สึกเป็นอิสระ อยากออกเดินทางท่องเที่ยว หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มองโลกในแง่ดี มีพลังบวกที่ส่งต่อให้คนรอบข้างได้
งานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ การศึกษา หรือการขนส่ง จะโดดเด่นมาก มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง หรือไปดูงานต่างถิ่น
ใช้เงินเก่ง หมดไปกับการเดินทางท่องเที่ยว การศึกษาหาความรู้ หรือการทำบุญ แต่ก็สามารถหาเงินได้เก่งเช่นกัน
ความรัก คนโสด มีโอกาสพบรักกับชาวต่างชาติ หรือคนต่างถิ่น คนมีคู่ ความรักอิสระ ต่างคนต่างให้พื้นที่ส่วนตัวกัน ทำให้ความสัมพันธ์ยั่งยืน
สุขภาพ ระวังปัญหาเกี่ยวกับตับ สะโพก หรือต้นขา ควรลดการดื่มแอลกอฮอล์
ราศีมังกร
ชาวราศีมังกรจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงในการทำงาน มีความรับผิดชอบมาก แบกรับภาระไว้คนเดียวเยอะ แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่ากับความเหนื่อยยาก
งานหนัก งานยาก คือของถนัดของคุณ คุณจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้ทำงานสำคัญ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานชัดเจนมาก
การเงินมั่นคง รู้จักเก็บออม มีเกณฑ์ซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินชิ้นใหญ่เพื่อความมั่นคงในอนาคต
ความรัก คนโสด มักมองหาคนที่ช่วยส่งเสริมเรื่องงาน หรือฐานะมั่นคง ไม่ค่อยสนใจเรื่องความโรแมนติก คนมีคู่ ความรักจืดชืดไปบ้าง เพราะมัวแต่บ้างาน ควรหาเวลาเติมความหวานให้กันบ้าง
สุขภาพ ระวังโรคกระดูก ข้อต่อ ปวดหลัง ปวดเข่า หรือโรคผิวหนังเรื้อรัง
ราศีกุมภ์
ชาวราศีกุมภ์จะมีไอเดียสร้างสรรค์แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร เพื่อนฝูงสังคมจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมาก เป็นเดือนที่สนุกสนานและไม่น่าเบื่อ
การงาน งานด้านไอที เทคโนโลยี หรือวงการบันเทิง จะรุ่งเรืองมาก การนำเสนอไอเดียใหม่ๆ จะได้รับการยอมรับ
มีรายได้เข้ามาจากงานพิเศษ หรือโปรเจกต์ระยะสั้น การเงินหมุนเวียนดี มีโชคลาภจากเพื่อนฝูง
ความรัก คนโสด มีโอกาสพบรักในกลุ่มเพื่อน หรือจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคม คนมีคู่ ความสัมพันธ์เหมือนเพื่อนคู่คิด ปรึกษาหารือกันได้ทุกเรื่อง
สุขภาพ ระวังระบบไหลเวียนโลหิต เส้นเลือดขอด หรือเป็นตะคริวบ่อยๆ
ราศีมีน
ชาวราศีมีนจะมีอารมณ์อ่อนไหว จินตนาการสูง สนใจเรื่องธรรมะ หรือศาสตร์ลึกลับ ควรหาเวลาปฏิบัติธรรม หรือทำสมาธิ เพื่อจิตใจที่สงบ
การงาน งานด้านศิลปะ บันเทิง หรือการช่วยเหลือสังคม จะทำได้ดี ระวังถูกหลอกใช้งาน หรือถูกเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมงาน
การเงิน รายจ่ายค่อนข้างเยอะ หมดไปกับการช่วยเหลือคนอื่น หรือการบริจาคทำบุญ ควรบริหารจัดการเงินให้ดี
ความรัก คนโสด แอบรักเขาข้างเดียว หรือตกอยู่ในสถานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก คนมีคู่ น้อยใจเก่ง ขี้น้อยใจ ต้องการการเอาใจใส่จากคนรักมากเป็นพิเศษ
สุขภาพ ระวังโรคเกี่ยวกับเท้า ระบบน้ำเหลือง หรืออาการบวมน้ำ
