ตำรวจแห่งชาติ เผย ยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ อย่างน้อย 100 ศพ
ตำรวจแห่งชาติ เผย ยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ อย่างน้อย 100 ศพ และ 20 ศพ ต้องพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ก่อนส่งร่างให้ญาติ
เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความระบุเปิดยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า “ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 เผยพบร่างผู้เสียชีวิต น้ำท่วมหาดใหญ่ กว่า 100 ราย มีกว่า 20 ราย ต้องพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล “ผบ.ตร.” สั่งระดมทีมนิติเวช พฐ. ตำรวจ พร้อมห้องเย็นลงพื้นที่แล้ว ณ 18.00 น. 27 พ.ย.68”
ก่อนจะโพสต์อีกว่า “สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล พื้นที่หาดใหญ่ ระดมทีมแพทย์นิติเวช พิสูจน์หลักฐาน จากส่วนกลาง ผบ.ตร.มอบหมาย พล.ต.อ.สำราญฯ กำกับ”
ขณะที่ พล.ต.ต.ภาณุ พิทยาเวชวิวัฒน์ ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ให้ข้อมูลยืนยันว่า ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยถูกส่งเข้ามาที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างน้อย 100 คน โดยต้องพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคล ก่อนส่งกลับให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
