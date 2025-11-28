หัวใจสลาย นักดับเพลิงฮ่องกงถูกไฟคลอกดับ ก่อนแต่งงานเดือนหน้า ปิดฉากรัก 10 ปี
ช็อก วีรบุรุษนักดับเพลิงฮ่องกงถูกไฟคลอก เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่กู้ภัย ทั้งที่กำลังจะเข้าพิธีวิวาห์เดือนหน้า หลังคบกันมา 10 ปี ว่าที่เจ้าสาวโพสต์เศร้า ‘ฮีโร่ทำภารกิจเสร็จสิ้น’
สะเทือนใจชาวฮ่องกง กรณี โฮ ไว โฮ วัย 37 ปี เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ทำงานมานาน 9 ปี เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในอาคารสูง 31 ชั้น Wang Fuk Court ในเขตไทโป ทางตอนเหนือของฮ่องกง ทั้งที่เขากำลังจะเข้าพิธีวิวาห์กับแฟนสาวที่คบหากันมานานกว่า 10 ปี ในเดือนหน้า
นายโฮไปถึงที่เกิดเหตุหลังเพลิงไหม้ปะทุไม่นาน และกำลังค้นหาภายในอาคารใต้ดิน แต่ขาดการติดต่อกับเพื่อนร่วมงานเมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. ประมาณ 30 นาทีต่อมา เพื่อนร่วมงานพบเขาล้มลงในบริเวณนอกอาคาร ใบหน้ามีบาดแผลถูกไฟคลอกอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่ นายโฮ ถูกประกาศว่าเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 16.45 น.
สิ่งที่ทำให้เรื่องราวนี้ยิ่งน่าเศร้า คือ โฮ ไว โฮ มีกำหนดจะเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวที่คบกันมานานกว่า 10 ปี ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ ตลอดชีวิต นายโฮแสดงความรักต่อแฟนสาวอย่างเปิดเผย โดนโพสต์ภาพในอินสตาแกรมขณะที่เขาสวมกอดและยิ้มอย่างสดใสกับคู่รัก หรือภาพที่ทั้งคู่เดินทางท่องเที่ยวด้วยกัน
แฟนสาวของนายโฮได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งผ่าน Thread ในวันเดียวกัน ระบุว่า “ซูเปอร์ฮีโร่ของฉันได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นและได้ไปยังดาวคริปตันแล้ว คุณคือความภาคภูมิใจของฉัน” เธอกล่าวต่อด้วยความรู้สึกที่รับไม่ได้ว่า “ฉันไม่สามารถยอมรับได้ ฉันหวังว่าจะได้กุมมือคุณอีกครั้ง”
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กรมบริการดับเพลิงฮ่องกง (Hong Kong Fire Services Department) ได้เปลี่ยนเว็บไซต์เป็นสีขาวดำ เพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ขณะที่เพื่อน ๆ ของวีรบุรุษนักดับเพลิงแชร์ภาพถ่ายที่เคยถ่ายร่วมกันในโซเชียลมีเดีย พร้อมข้อความว่า “เราจะไม่ลืมคุณ หลับให้สบายนะ”
ทั้งนี้ มีรายงานว่า เหตุเพลิงไหม้ที่ Wang Fuk Court อาจกลายเป็นหนึ่งในเหตุเพลิงไหม้ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ฮ่องกง เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตแล้ว 55 ราย และสูญหายอีก 279 ราย คาดว่านั่งร้านไม้ไผ่และตาข่ายนิรภัยที่ใช้ในการปรับปรุงอาคารซึ่งติดตั้งมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ทำหน้าที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว
อาคารดังกล่าวเป็นตึกเก่าแก่ 31 ชั้น สร้างขึ้นในปี 1983 โดยมีผู้อาศัยประมาณ 4,600 คน ซึ่ง 40% เป็นผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
ข้อมูลจาก : chosun
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกง ยอดตายพุ่งเกือบ 100 ศพ เร่งค้นหาผู้สูญหาย
- ดับพุ่ง 44 ศพ ไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกง สูญหายเกือบ 300 ตร.จับ 3 ผู้รับเหมา ใช้วัสดุไวไฟ
- เตือนภัยระดับสูงสุด! ยอดตายไฟไหม้ฮ่องกงพุ่ง 12 ศพ ยังมีประชาชนตกค้าง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: