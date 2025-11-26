ข่าวต่างประเทศ

เตือนภัยระดับสูงสุด! ยอดตายไฟไหม้ฮ่องกงพุ่ง 12 ศพ ยังมีประชาชนตกค้าง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 19:16 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 19:16 น.
249
ขอบคุณภาพจาก SCMP

ทางการปรับระดับเตือนภัยไฟไหม้ระดับสูงสุด หลังเกิดเหตุไฟไหม้อพาร์ตเมนต์สูง 35 ชั้น ยอดตายไฟไหม้ฮ่องกงพุ่ง 12 ศพ

จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ตึกอพาร์ตเมนต์สูง 35 ชั้น ในย่านไท่โปว ในฮ่องกง ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานั้น ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดสำนักข่าว SCMP รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตขยับเพิ่มเป็น 12 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 16 ราย ในจำนวนผู้เสียชีวิตมีนักดับเพลิงรวมอยู่ด้วย ขณะนี้ยังมีรายงานประชาชนที่ติดในอาคาร และมีสัตว์เลี้ยงนับร้อยตัวติดอยู่ด้วย

โดยเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานเพลิงไหม้ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา ก่อนจะยกระดับเป็นระดับ 4 ในช่วงเวลาประมาณ 15.34 น. และปรับขึ้นเป็นระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในเวลา 18.22 น.

เบื้องต้นมีรายงานว่า เปลวเพลิงได้โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงลามไปตามนั่งร้านไม้ไผ่ที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารพักอาศัย จนเป็นเหตุสูญเสียในที่สุด

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

