เตือนภัยระดับสูงสุด! ยอดตายไฟไหม้ฮ่องกงพุ่ง 12 ศพ ยังมีประชาชนตกค้าง
ทางการปรับระดับเตือนภัยไฟไหม้ระดับสูงสุด หลังเกิดเหตุไฟไหม้อพาร์ตเมนต์สูง 35 ชั้น ยอดตายไฟไหม้ฮ่องกงพุ่ง 12 ศพ
จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ตึกอพาร์ตเมนต์สูง 35 ชั้น ในย่านไท่โปว ในฮ่องกง ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานั้น ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว SCMP รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตขยับเพิ่มเป็น 12 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 16 ราย ในจำนวนผู้เสียชีวิตมีนักดับเพลิงรวมอยู่ด้วย ขณะนี้ยังมีรายงานประชาชนที่ติดในอาคาร และมีสัตว์เลี้ยงนับร้อยตัวติดอยู่ด้วย
โดยเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานเพลิงไหม้ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา ก่อนจะยกระดับเป็นระดับ 4 ในช่วงเวลาประมาณ 15.34 น. และปรับขึ้นเป็นระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในเวลา 18.22 น.
เบื้องต้นมีรายงานว่า เปลวเพลิงได้โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงลามไปตามนั่งร้านไม้ไผ่ที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารพักอาศัย จนเป็นเหตุสูญเสียในที่สุด
