2 ราศี ดวงดีที่สุด รุ่งโรจน์ส่งท้ายเดือน พลิกจากร้ายกลายเป็นดี

เผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 16:41 น.
ดูดวงวันนี้ 29 11 68

หมอดูเปิดดวง 2 ราศี (พฤษภ, ตุลย์) ที่เคยเหนื่อยหนักมาตลอด กำลังจะพ้นเคราะห์ ดวงดาวส่งผลดีให้การเงิน การงาน กลับมาปังส่งท้ายเดือน

ในขณะที่หลายคนอาจรู้สึกเหนื่อยล้ากับปัญหาที่ผ่านมาตลอดทั้งเดือน แต่การเคลื่อนย้ายของดวงดาวในช่วงปลายเดือนนี้ กำลังจะส่งผลดีอย่างชัดเจน และนำมาซึ่งการ “พลิกฟื้น” ครั้งใหญ่

หมอดูได้เจาะดวงชะตา พบ 2 ราศี ที่ดวงชะตากำลังจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี ปัญหาที่เคยหนักหน่วงจะคลี่คลาย อุปสรรคจะหมดไป ถือเป็นช่วงเวลาที่กลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งอย่างแท้จริง

สำหรับ 2 ราศี ที่ดวงดีที่สุดในช่วงส่งท้ายเดือนนี้ ได้แก่

1. ราศีพฤษภ

ที่ผ่านมา ชาวราศีพฤษภต้องเผชิญกับความตึงเครียด ทั้งเรื่องการเงินที่ติดขัด หรือการแบกรับภาระหนักๆ ของคนรอบข้าง รู้สึกเหมือนต้องอดทนและรอคอยมานาน แต่บัดนี้ดวงชะตาได้เปิดทางแล้ว อิทธิพลของดาวร้ายได้ผ่านพ้นไป

ช่วงส่งท้ายเดือนนี้ ปัญหาการเงินที่เคยกังวลจะเริ่มคลี่คลาย มีช่องทางรายได้ใหม่ๆ หรือได้เงินก้อนที่รอคอย ความสัมพันธ์ที่เคยตึงเครียดจะกลับมาดีขึ้น ผู้ใหญ่จะมองเห็นความตั้งใจและให้การสนับสนุน ถือเป็นช่วงที่กลับมายิ้มได้อีกครั้ง

2. ราศีตุลย์

ชาวราศีตุลย์ต้องเจอกับความวุ่นวายเรื่องคน หรือการตัดสินใจที่ยากลำบาก ทำให้รู้สึกเหนื่อยใจและสับสนมาสักระยะหนึ่ง หลายอย่างดูไม่เป็นใจ ทำอะไรก็ติดขัด

ในช่วงปลายเดือนนี้ ถือเป็นเวลาที่ฟ้าเปิด ปัญหาความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งต่างๆ จะถูกสะสาง คนที่เคยเข้าใจผิดจะกลับมาเข้าใจกัน คุณจะรู้สึกปลอดโปร่งมากขึ้น การงานที่เคยติดขัดจะกลับมาเดินหน้าต่อได้ มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ การเงินคล่องตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับทั้ง 2 ราศีนี้ นี่คือช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากความอดทนที่ผ่านมา ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ หรือเร่งปิดดีลสำคัญที่ค้างไว้ ความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

