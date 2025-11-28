ข่าว

ภารดร โพสต์รูปนี้ หลังคนแห่ผิดหวัง ปิดไมค์-ลุกหนี ปมถูกถาม รัฐฯ ผิดพลาด

ภารดร โพสต์รูปนี้ หลังคนแห่ผิดหวัง ปิดไมค์-ลุกหนี ปมถูกถาม รัฐฯ ผิดพลาด

จากกรณี นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำส่วนหน้า (ศป.กฉ.) ปิดไมโครโฟน เดินออกจากวงแถลงข่าวทันที หลังจากถูกผู้สื่อข่าวจี้ถามว่าถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้องยอมรับแล้วหรือไม่ว่าประเมินสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ผิดพลาด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ระหว่างการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คาดว่าสาเหตุที่ปิดไมค์และเดินออก เนื่องผู้สื่อข่าวถามตรงๆ ว่ารัฐบาลประเมินสถานการณ์ผิดพลาดหรือไม่ ซึ่งเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก นายภราดรไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว แต่กล่าวขอบคุณและปิดไมค์เดินออกไปด้วยสีหน้าเคร่งเครียดทันที

หลังคลิปเผยแพร่ออกไป ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์ว่าเป็นการไม่ให้เกียรติคำถามของสื่อมวลชนและประชาชนในช่วงเวลาที่กำลังประสบวิกฤตน้ำท่วม

ล่าสุดในวันเดียวกันนั้น นายภารดรได้โพสต์รูปภาพในเฟซบุ๊กส่วนตัว ไม่มีแคปชั่น เป็นรูปขณะกำลังเอามือกุมประสานยกขึ้นแนบริมฝีปาก สีหน้าสงบ คล้ายกำลังสวดภาวนา โดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เช่น

“จริงๆชอบ พี่ภาราดร มากเลยนะค่ะ ไม่ว่าคำพูด การตัดสินใจการวางตัว หรือใดๆ ทั้งสิ้น พี่โอเคมาก แต่ที่ไม่โอเค คือ พี่อยู่กับ…😖🥹🙏 แต่ก็ยังเป็นกำลังใจให้อยู่นะค๊ะ✌️🤍 หนูว่า พี่หาจุดยืนของตัวเอง เพราะพี่มีความสามารถ เป็นที่หนึ่งได้ เพราะความสามารถพี่โอเคเลย แค่ตอนนี้พี่อยู่ผิดที่เท่านั้นเอง”

“ชอบและชื่นชม ท่านมาตลอด แต่ไม่ชอบที่ลุกหนีนักข่าววันนี้เลยค่ะ เข้าใจว่ากดดันแต่ท่านอย่าลืมว่า หัวเรือใหญ่ของท่านภาพลักษณ์ไม่ดีมาตั้งแต่สมัยโควิดแล้ว พอมีวิกฤติเกิดขึ้นคนก็จับตามองความมีภาวะผู้นำและการจัดการ การรับมือที่เป็นระบบและมืออาชีพ ทีมงานที่มาจัดการหรือรับหน้าก็ต้องมีความมืออาชีพไปด้วย

ให้กำลังใจท่านรมต.นะคะ ขอให้กลับมาเป็นตัวเอง เป็นคนดี คนที่ปชช.ชื่นชมเหมือนเดิมไวๆค่ะ”

“ท่านครับ ถ้าเรายอมรับ เราสามารถเอาเรื่องผิดไปแก้ไขในอนาคตได้ แต่ถ้าเรายังไม่ยอมรับ อนาคตเราก็แก้ปัญหาแบบเดิม”

“เข้าใจถึงแรงกดดัน”

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

