อัปเดตล่าสุด เคสลุงร่ำไห้ ตัดใจทิ้งหมาเพราะน้ำท่วมสูง ลูกสาวเผยพวกเขาได้เจอกันแล้ว

อัปเดตล่าสุด เคสคุณลุงร่ำไห้ ตัดใจทิ้งหมาไว้บ้านเพราะน้ำท่วมสูง ลูกสาวเผยภาพนาที พ่อได้เจอกับลูก ๆ 4 ขาอีกครั้ง
เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ คงจะได้เห็นคลิปบีบหัวใจคนรักสัตว์กันแล้วอย่างแน่นอน กับภาพของ คุณลุงท่านหนึ่งร้องไห้แทบขาดใจที่ต้องตัดใจทิ้งหมาสุดรัก 2 ตัวเอาไว้ที่บ้าน แล้วเอาตัวเองขึ้นเรือกู้ภัยออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยเพียงคนเดียว เนื่องจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถช่วยออกมาพร้อมกันได้
คลิปดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับทั้งเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือในวันนั้น รวมถึงชาวเน็ตที่ได้เห็นน้ำตาของคนรักสัตว์มาก ๆ คนหนึ่ง และต่างก็เอาใจช่วยให้คุณลุงได้เจอกับหมาสุดรักทั้ง 2 ตัวโดยเร็ว
ล่าสุดผู้ใช้ติ๊กต็อกบัญชี @babyfa2911 ซึ่งเป็นลูกสาวของคุณลุง ได้โพสต์ภาพอัปเดตให้ทุกคนที่รอคอยฟังข่าวแล้วว่า คุณลุงกับน้องหมาทั้ง 2 ตัวได้เจอกันแล้ว ทั้งคนและหมาปลอดภัยดีทั้งหมด “ตอนนี้พ่อเจอหมาครบทั้ง 2 ตัวแล้วนะคะ น้องปลอดภัยดีค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ทั้งพ่อและหมาค่ะ” ท่ามกลางคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมาย ซึ่งทุกคนเข้าใจหัวอกของคุณลุงเป็นอย่างดี
