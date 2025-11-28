นายอำเภอหาดใหญ่ โต้ ไม่เคยทิ้งประชาชน หลังถูกสั่งออกจากราชการ
นายอำเภอหาดใหญ่ โพสต์เฟซบุ๊กโต้ ไม่เคยทิ้งประชาชน ประสบภัยน้ำท่วม หลังถูกสั่งออกจากราชการ ยืนยันอยู่ช่วยเหลือประชาชนตลอด 3 วัน
เอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ ได้ข้อความเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา ที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 100 ศพ จนเป็นเหตุให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการบริหารจัดการ ซึ่ง กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งให้ นายอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ออกจากราชการไว้ก่อน พร้อมกับเผยสาเหตุย้าย-ให้ออกจากราชการว่า น้ำท่วมไม่อยู่พื้นที่ ติดต่อไม่ได้ ดังที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
โดย นายอำเภอหาดใหญ่ ยืนยันว่าตลอด 3 วันอยู่ในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนตลอด พร้อมข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว อยู่ในพื้นที่ทุกวัน ปัญหาคือน้ำท่วมหนักกว่า 3 เมตร ไม่มีไฟ ไม่มีสัญญาณ ไม่มีเน็ต โทรไม่ได้ ออกไม่ได้ แต่ไม่เคยทิ้งประชาชน และช่วยเท่าที่ทำได้”
ก่อนจะโพสต์ต่อว่า “23 พย คณะสงฆ์วัดหาดใหญ่ใน วัดสันติวรคุณ นายอำเภอหาดใหญ่ เปิดครัวหน้าบ้านพักนายอำเภอหาดใหญ่ ช่วยกันหุงข้าวด้วยแก๊ส ทอดไข่ แจกชาวบ้าน คนหาดใหญ่ใน ยามค่ำคืน ที่น้ำท่วม ไร้ไฟ ไร้อาหาร”
และปิดท้ายอีกโพสต์ว่า “ไม่มีใจ ทำไม่ได้ เรามีกันอยู่แค่นี้ เสี่ยงเป็น เสี่ยงตาย เพื่อให้ประชาชนได้ประทังชีวิต
หุงข้าว ต้มไข่ ใส่ถุง ปีนบนสาย เพื่อหาทางไปส่ง พลาดคือตาย พวกเรารักประชาชนไม่น้อยกว่าใคร”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตำรวจแห่งชาติ เผย ยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหาดใหญ่ อย่างน้อย 100 ศพ
- ด่วน ตามหา ‘น้องแพดเม่’ ลูกครึ่ง 4 ขวบ เรือคว่ำหลุดจากมือแม่ น้ำท่วมหาดใหญ่
- สั่งเด้ง นายอำเภอหาดใหญ่ พ้นพื้นที่ ช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: