ข่าว

สั่งเด้ง นายอำเภอหาดใหญ่ พ้นพื้นที่ ช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 09:28 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 09:28 น.
106
กรมการปกครองสั่งย้าย นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่

ด่วน! อธิบดีกรมการปกครอง สั่งย้าย ‘เอก ยังอภัย ณ สงขลา’ นายอำเภอหาดใหญ่พ้นพื้นที่รับผิดชอบ ไปช่วยราชการวิทยาลัยการปกครอง มีผลทันที 26 พ.ย. 68

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 กรมการปกครองมีคำสั่งให้ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา ตำแหน่งนายอำเภอ/ผู้อำนวยการสูง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เอกสารชี้แจงฉบับเต็ม ระบุความว่า “คําสั่งกรมการปกครอง ที่ 3033 /2568 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 จึงให้ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา ตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เป็นการประจํา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง”

สำหรับ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา เป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่รับราชการและดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่อง เมื่อปี 2561 เขาเคยนั่งเก้าอี้นายอำเภอหนองจิก ก่อนที่จะย้ายไปเป็นนายอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ในช่วงปี 2564-2567 ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นยุคที่เมืองเบตงสร้างและเปิดท่าอากาศยานเบตง โดยมีนายประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เมื่อ 14 มีนาคม 2565

จากนั้นย้ายเข้าดำรงตำแหน่งนายอำเภอหาดใหญ่ เมื่อเดือนมกราคม 2567 ได้สร้างชื่อจากการนำทีมบุกทลายโกดังน้ำกระท่อมรายใหญ่ในพื้นที่

สั่งย้ายด่วนนายอำเภอหาดใหญ่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เทรดไปด้วยกัน เรียนรู้กลยุทธ์จากโปรทั่วโลกด้วย Copy Trading &amp; Social Trading บน FP Markets เศรษฐกิจ

เทรดไปด้วยกัน เรียนรู้กลยุทธ์จากโปรทั่วโลกด้วย Copy Trading & Social Trading บน FP Markets

2 นาที ที่แล้ว
ด่วน! อัยการสั่งสอบ ราอูล โรชา ประธาน MUO พัวพันค้ายา-ขโมยน้ำมัน-ค้าอาวุธ ข่าวต่างประเทศ

อัยการเม็กซิโก สั่งสอบ ราอูล โรชา ประธาน MUO พัวพันค้ายา-ขโมยน้ำมัน-ค้าอาวุธ

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุกอาจ คนร้ายกราดยิงใกล้ทำเนียบขาว ทำทหารกำลังพิทักษ์มาตุภูมิดับ 2 ราย

9 นาที ที่แล้ว
อ๋อม สกาวใจ โพสต์เดือด จี้รัฐบาลเลิกผัดข้าว หันมาแก้ปัญหา บันเทิง

อ๋อม สกาวใจ ซัดรัฐบาล อาสาช่วยกันจนมีเวลาผัดข้าว ถามแรง เรามีเขาไว้ทำอะไร?

12 นาที ที่แล้ว
หาดใหญ่เขต 8 คือตรงไหน ข่าว

อย่าทิ้งหาดใหญ่ “เขต 8 ” เสียงคนในพื้นที่ขออย่าเหมารวม เหตุยิงจนท.กับคนทั้งย่าน

14 นาที ที่แล้ว
เส้นทาง พายุไต้ฝุ่น &#039;โคโตะ&#039; กรมอุตุยัน ไม่เข้าไทย แต่หนาวฉับพลัน อีสานอุณหภูมิลด 7 องศา ข่าว

เส้นทาง พายุไต้ฝุ่น ‘โคโตะ’ กรมอุตุยัน ไม่เข้าไทย แต่หนาวฉับพลัน อีสานอุณหภูมิลด 7 องศา

33 นาที ที่แล้ว
เผยแพร่คำสั่ง ยกเลิกการห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อดัง ปลอดภัยรังสี UVC ข่าว

โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สัญชัย รุ่งศรีทอง พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์

35 นาที ที่แล้ว
สหรัฐฯ สั่งยกเลิกสถานะคุ้มครองชาวเมียนมา อ้างประเทศปลอดภัยกลับบ้านได้แล้ว ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ยกเลิกสถานะคุ้มครองชาวเมียนมา อ้างประเทศปลอดภัยกลับบ้านได้แล้ว

55 นาที ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร เผยนาทีช็อก เห็น5 ร่างลอยในบ้าน หลังลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมใต้ ข่าว

เปิ้ล นาคร เห็นภาพติดตา 5 ร่างลอยในบ้าน-ขาโผล่หลังคา สะเทือนใจ เกินกำลังช่วยได้

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เช็กชื่อผู้อพยพ “ศูนย์พักพิง ม.อ.” แชร์ให้ผู้ตามหาญาติ-คนใกล้ชิดทราบด่วน !

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา รู้แล้วสาเหตุ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โกรธแค้น-ไม่พอใจทีมกู้ภัย ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา รู้แล้วสาเหตุ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โกรธแค้น-ไม่พอใจทีมกู้ภัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รอดตายแล้ว! ทีมกู้ภัยฯ ฝ่าน้ำท่วม ช่วยชาวหาดใหญ่ ส่งอาหารหลังติดค้างหลายวัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ข่าว

ร้อยโทหญิง วราลักษณ์ ร้อยตรีหญิง ปิยากร ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์และเหรียญราชรุจิ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชุดกู้ภัยทางอากาศมาแล้ว! ส่ง 161 นาย ลุยหาดใหญ่ เน้นพื้นที่เข้าถึงยาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน 6 จังหวัดภาคใต้ ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก ข่าว

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน 6 จังหวัดภาคใต้ ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มท.สั่งระดมกำลัง เร่งฟื้นฟูเมือง เยียวยาผู้ประสบภัย หลังน้ำท่วมหาดใหญ่ ลดลงแล้ว ข่าว

มท.สั่งระดมกำลัง เร่งฟื้นฟูเมือง เยียวยาผู้ประสบภัย หลังน้ำท่วมหาดใหญ่ ลดลงแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร เกือบเอาชีวิตไม่รอด ขณะช่วย นายกฯ เมืองปากพูน กลางแม่น้ำเชี่ยว ข่าว

เปิดคลิป เปิ้ล นาคร ช่วย นายกเทศมนตรี เรือคว่ำกลางน้ำเชี่ยว เกือบเอาชีวิตไม่รอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศจิตอาสาทุกภาคส่วน ข่าว

ประกาศด่วน! รวมจิตอาสาทุกภาคส่วน วางแผนช่วยหาดใหญ่ “ศบภ.4 ส่วนหน้า”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดประวัติ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล นักรบสมรภูมิเขาค้อ ราชองครักษ์ ผู้พิทักษ์สถาบัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ตฤณห์ เตือนภัย วิกฤตน้ำท่วมใต้ คนหิวจัดเสี่ยงหลอน จนทำร้ายกัน แนะส่งของหวานช่วย ข่าว

อ.ตฤณห์ เตือนภัย น้ำท่วมใต้ คนหิวจัดเสี่ยงหลอน จนทำร้ายกัน แนะส่งของหวานช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่วยซีลช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ เมื่อคืน ข่าว

หน่วยซีล ปูพรม “ช่วยหาดใหญ่” 77,000 ชีวิต รอกลางน้ำท่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 78 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมการปกครองสั่งย้าย นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ ข่าว

สั่งเด้ง นายอำเภอหาดใหญ่ พ้นพื้นที่ ช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาสากู้ภัย ยกเลิกภารกิจแจกข้าว จุดสะพานคลอง ร.1 ชั่วคราว หลังถูกไล่ยิงกว่า 20 นัด ข่าว

อาสากู้ภัย ยกเลิกภารกิจ จุดสะพานคลอง ร.1 ชั่วคราว หลังถูกไล่ยิงกว่า 20 นัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลฟุตบอล ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 5

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 09:28 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 09:28 น.
106
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เทรดไปด้วยกัน เรียนรู้กลยุทธ์จากโปรทั่วโลกด้วย Copy Trading &amp; Social Trading บน FP Markets

เทรดไปด้วยกัน เรียนรู้กลยุทธ์จากโปรทั่วโลกด้วย Copy Trading & Social Trading บน FP Markets

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
ด่วน! อัยการสั่งสอบ ราอูล โรชา ประธาน MUO พัวพันค้ายา-ขโมยน้ำมัน-ค้าอาวุธ

อัยการเม็กซิโก สั่งสอบ ราอูล โรชา ประธาน MUO พัวพันค้ายา-ขโมยน้ำมัน-ค้าอาวุธ

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568

อุกอาจ คนร้ายกราดยิงใกล้ทำเนียบขาว ทำทหารกำลังพิทักษ์มาตุภูมิดับ 2 ราย

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
อ๋อม สกาวใจ โพสต์เดือด จี้รัฐบาลเลิกผัดข้าว หันมาแก้ปัญหา

อ๋อม สกาวใจ ซัดรัฐบาล อาสาช่วยกันจนมีเวลาผัดข้าว ถามแรง เรามีเขาไว้ทำอะไร?

เผยแพร่: 27 พฤศจิกายน 2568
Back to top button