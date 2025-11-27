สั่งเด้ง นายอำเภอหาดใหญ่ พ้นพื้นที่ ช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง
ด่วน! อธิบดีกรมการปกครอง สั่งย้าย ‘เอก ยังอภัย ณ สงขลา’ นายอำเภอหาดใหญ่พ้นพื้นที่รับผิดชอบ ไปช่วยราชการวิทยาลัยการปกครอง มีผลทันที 26 พ.ย. 68
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 กรมการปกครองมีคำสั่งให้ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา ตำแหน่งนายอำเภอ/ผู้อำนวยการสูง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เอกสารชี้แจงฉบับเต็ม ระบุความว่า “คําสั่งกรมการปกครอง ที่ 3033 /2568 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 จึงให้ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา ตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการสูง) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เป็นการประจํา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง”
สำหรับ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา เป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่รับราชการและดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่อง เมื่อปี 2561 เขาเคยนั่งเก้าอี้นายอำเภอหนองจิก ก่อนที่จะย้ายไปเป็นนายอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ในช่วงปี 2564-2567 ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นยุคที่เมืองเบตงสร้างและเปิดท่าอากาศยานเบตง โดยมีนายประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เมื่อ 14 มีนาคม 2565
จากนั้นย้ายเข้าดำรงตำแหน่งนายอำเภอหาดใหญ่ เมื่อเดือนมกราคม 2567 ได้สร้างชื่อจากการนำทีมบุกทลายโกดังน้ำกระท่อมรายใหญ่ในพื้นที่
