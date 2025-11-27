กัมพูชา ถอนอีก ยกเลิกส่งทีมวอลเลย์บอล ร่วมสู้ศึก ซีเกมส์ 2025 แม้เคยคว้ารองแชมป์
กัมพูชา ถอนทีม “วอลเลย์บอลชาย” รองแชมป์เก่า ออกจากซีเกมส์ 2025 ที่ไทย รวมถอนแล้ว 9 กีฬา เหลือส่งแข่งแค่ 12 ชนิด
27 พฤศจิกายน 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยมีวาระสำคัญคือการเตรียมความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568
จากความเคลื่อนไหวล่าสุดของทัพนักกีฬาจากประเทศกัมพูชา หลังจากที่ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชาได้ส่งจดหมายด่วนแจ้งขอถอนตัวจากการแข่งขันไปแล้ว 8 ชนิดกีฬา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกีฬาประเภททีม อาทิ ยูโด คาราเต้ ปัญจักสีลัต เปตอง มวยปล้ำ วูซู ฟุตบอล และเซปักตะกร้อ โดยให้เหตุผลเรื่องความกังวลด้านความปลอดภัย
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เผยว่า กัมพูชาได้แจ้งขอถอนตัวทีมวอลเลย์บอลเพิ่มอีก 1 ชนิดกีฬา ทำให้ปัจจุบันกัมพูชาจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพียง 12 ชนิดกีฬาเท่านั้น จากเดิมที่วางแผนไว้ 21 ชนิดกีฬา แม้ว่าทีมวอลเลย์บอลชายกัมพูชาถือเป็นทีมที่มีศักยภาพและเคยคว้ารองแชมป์ซีเกมส์ 2023 มาแล้ว
สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายในซีเกมส์ครั้งนี้ เดิมทีทีมกัมพูชาถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่มบี ร่วมกับเจ้าของเหรียญทองอย่าง อินโดนีเซีย เมียนมา และฟิลิปปินส์ และมีกำหนดจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่ 13 ธันวาคมนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ข่าวถอนตัวไม่จริง “กัมพูชา” ยืนยันส่งนักกีฬา 333 ชีวิตแข่งขันซีเกมส์ 2025 ที่ไทย
- เพจดังเผย “กัมพูชา” ถอนตัวจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศไทย อ้างเรื่องศักดิ์ศรี-ความปลอดภัย
- แฟนกีฬาห้ามพลาด เปิดลงทะเบียนจองบัตรเข้าชม “ซีเกมส์ 2025” ติดขอบสนาม บ่าย 2 วันนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: