ข่าวกีฬาซีเกมส์

แฟนกีฬาห้ามพลาด เปิดลงทะเบียนจองบัตรเข้าชม “ซีเกมส์ 2025” ติดขอบสนาม บ่าย 2 วันนี้

Photo of Bas Basเผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 13:22 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 13:22 น.
177

ฝ่ายจัดการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน จองบัตรเข้าชมการแข่งขันแบบติดขอบสนาม วันนี้ 26 พ.ย. 68 เวลาบ่าย 2 โมงตรง

วันนี้ (26 พฤศจิกายน) เพจเฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025 ได้โพสต์ถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อจองบัตรล่วงหน้าสำหรับเข้าชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รวมไปถึงพิธีเปิด โดยจะเริ่มลงทะเบียนในวันนี้ เวลา 14.00 น. (บ่าย 2 โมงตรง)

Credit : SEA GAMES Thailand 2025

แฟนกีฬาสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.seagames2025.org/ โดยจะเปิดการลงทะเบียนในส่วนการเข้าชมพิธีเปิดการแข่งขัน และ การเข้าชมแข่งขันในวันที่ 3 ก่อน ส่วนวันอื่นๆจะทยอยทำการอัปเดทให้ลงทะเบียนในภายหลัง

สำหรับขั้นตอนการจองบัตรเข้าชม ซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ 2025

เตรียมตัวร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมหกรรมกีฬาครั้งยิ่งใหญ่ของอาเซียน! ปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพทั้ง ซีเกมส์ (9–20 ธ.ค. 2025) และ อาเซียนพาราเกมส์ (20–26 ม.ค. 2025) ซึ่งเปิดให้แฟนกีฬาได้เข้าชมแบบใกล้ชิด โดยสามารถจองบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ง่าย ๆ ด้วยไม่กี่ขั้นตอน

1. เพิ่มเพื่อน LINE @SEAGAMES และลงทะเบียน

เริ่มต้นด้วยการเพิ่มเพื่อนในไลน์ @SEAGAMES จากนั้นทำการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจองบัตรเข้าชมในรายการที่ต้องการ

2. เลือกรายการแข่งขันที่ต้องการ

เลือกวันที่อยากเข้าชม พร้อมเลือกประเภทกีฬา รายการแข่งขัน และสนามแข่งขัน ระบบจะโชว์ตัวเลือกทั้งหมดให้เลือกอย่างครบถ้วน

3. เลือกโซนที่นั่ง

เมื่อเลือกประเภทการแข่งขันได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือเลือกโซนที่นั่งบนแผนผังสนาม จากนั้นกดยืนยันเพื่อจองตำแหน่งที่ต้องการ

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว

กรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อ–นามสกุล เบอร์ติดต่อ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบบต้องการ ก่อนกดยืนยันเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย

5. จองสำเร็จ พร้อมรับ QR Code

เมื่อการจองเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงหน้าจอ “จองสำเร็จ” และออก QR Code สำหรับใช้เป็นบัตรเข้าชม สามารถเปิดดูได้ทันที หรือบันทึกไว้ใช้ในวันแข่งขัน

แล้วพบกันที่สนามนะครับ ไปเชียร์ซีเกมส์ด้วยกันนะครับ

อ้างอิง : Facebook SEA GAMES Thailand 2025

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ความในใจ อาสากู้ภัย ถูกตะโกนด่าตลอดการลงพื้นที่ วอนชาวหาดใหญ่ใจดีกับเจ้าหน้าที่บ้าง ข่าว

ความในใจ อาสากู้ภัย ถูกตะโกนด่าตลอดการลงพื้นที่ วอนชาวหาดใหญ่ใจดีกับเจ้าหน้าที่บ้าง

6 วินาที ที่แล้ว
นายกหาดใหญ่อยู่ไหน ข่าว

นายกเทศบาลหาดใหญ่ อยู่ไหน ? ย้อนคลิปสื่อสารพลาดจริงไหม เมื่อ 5 วันก่อน

4 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ช่วย 11 ชีวิตติดบนหลังคาที่หาดใหญ่ ข่าว

ฮีโร่ตัวจริง ‘กัน จอมพลัง’ ฝ่าน้ำเชี่ยวช่วย 11 ชีวิต ติดบนหลังคา อดข้าวนานหลายวัน

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

วิศวกรชลประทาน คาด 27-29 พ.ย. สถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้น จำนวนฝนลด

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ช่อง 7HD ร่วมมือ “จุฬาฯ” เปิด War Room เกาะติดรายงาน น้ำท่วมภาคใต้

27 นาที ที่แล้ว
สิริพงศ์ ยัน รัฐบาลไม่ได้ช้า-ผิดพลาด ลั่นสั่งอพยพแล้ว แต่ประชาชนไม่สนใจ ข่าว

สิริพงศ์ ยัน รัฐบาลไม่ได้ช้า-ผิดพลาด ลั่นสั่งอพยพแล้ว แต่ประชาชนไม่สนใจ

27 นาที ที่แล้ว
บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ บันเทิง

บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ

42 นาที ที่แล้ว
กระเป๋านักท่องเที่ยวเกาะเต่า ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าไกลถึงเมืองนอก คลิปกระเป๋านทท.เกาะเต่า-ลอยเกลื่อน แฉซ้ำจัดเก็บสุดชุ่ย!

52 นาที ที่แล้ว
น้ำท่วมเมาเลย์ ข่าวต่างประเทศ

น้ำท่วมมาเลเซีย รัฐบาลระดมเจ้าหน้าที่ 1 แสนนาย รีบอพยพประชาชนทันที

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

น้ำท่วมหาดใหญ่ทำพิษ สองหนุ่มมาเลฯ โป๊ะแตก แอบนอกใจเมียตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมท ภีรนีย์ โพสต์ซัด ผู้นำ-ผู้มีอำนาจ น้ำท่วมหนักแต่ปล่อยให้ช่วยกันเอง บันเทิง

แมท ภีรนีย์ ซัด ‘ผู้นำ’ มัวแต่ผัดข้าว-ขึ้นเรือ ถามกลับ ชาวบ้านช่วยกันเองถึงเมื่อไหร่?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สงขลา เอฟซี โพสต์ขอความช่วยเหลือ 17 นักเตะติดค้างในหอพัก อาหาร-น้ำไม่เหลือแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช เฉลยแล้ว เหตุภัยพิบัติรุนแรง เกิดจากสิ่งนี้ ทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปเลย ข่าว

ทนายธรรมราช เฉลยแล้ว เหตุภัยพิบัติรุนแรง เกิดจากสิ่งนี้ ทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปเลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมย์ วาสนา ตอบชัด ได้เงินคืนจาก ดิว อริสรา หรือยัง? หลังเซ็นสัญญาผ่อนจ่าย 1 ปี บันเทิง

เมย์ วาสนา ตอบชัด ได้เงินคืนจาก ดิว อริสรา หรือยัง? หลังเซ็นสัญญาผ่อนจ่าย 1 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ช่วยคนติดในรถบัสน้ำท่วมที่หาดใหญ่ ข่าว

กัน จอมพลัง ช่วยคนติดรถบัส น้ำท่วมเกือบมิดคัน ยอมเสียเงิน-อดนอน ขอให้ชาวบ้านรอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดรนจับความร้อน ผู้ประสบภัยหาดใหญ่ ข่าว

โดรนจับความร้อน พบคนติดน้ำท่วมหาดอีกมาก ต้องทุบหลังคาหนี !

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนกีฬาห้ามพลาด เปิดลงทะเบียนจองบัตรเข้าชม “ซีเกมส์ 2025” ติดขอบสนาม บ่าย 2 วันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พยาบาล รพ.หาดใหญ่ โพสต์ไม่มีข้าวให้ผู้ป่วย-บุคลากรแล้ว ขาดแคลนหนักมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กกท. เผยผังสนามแข่งขัน F1 ในประเทศไทย จัดแข่งช่วงปี 71-75

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงขลา ติดอันดับ 4 ได้งบบริหารจัดการน้ำมากสุด ปี 2568 กว่า 2.3 พันล้านบาท เศรษฐกิจ

สงขลา ติดอันดับ 4 ได้งบจัดการน้ำมากสุด ปี 2568 กว่า 2.3 พันล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดบทเรียน เนเธอร์แลนด์ “น้ำท่วมทั้งประเทศ” สู้ยังไง จนรอดภัยพิบัติ เศรษฐกิจ

ถอดบทเรียน เนเธอร์แลนด์ “น้ำท่วมทั้งประเทศ” สู้ยังไง จนรอดภัยพิบัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดลิสต์ 10 ไอเทม &quot;ถุงยังชีพ&quot; รับมือภัยพิบัติฉบับญี่ปุ่น มีติดตัวไว้รอดแน่นอน ข่าว

เปิดลิสต์ 10 ไอเทม “ถุงยังชีพ” รับมือภัยพิบัติฉบับญี่ปุ่น มีติดตัวไว้รอดแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยันไม่มี เฮลิคอปเตอร์ตกหาดใหญ่ เข้าใจผิด บินต่ำเพราะลมแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต่าบิน แจกฟรีเครื่องดื่มทุกเมนู ไม่จำกัดครั้ง ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่-สงขลา ข่าว

เต่าบิน แจกโค้ดเครื่องดื่มฟรีทุกเมนู ไม่จำกัดครั้ง ในพื้นที่สงขลา-หาดใหญ่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปู มัณฑนา รอดนอนคุก! คดีฉ้อโกง-หลอกลงทุน ศาลให้ประกัน วงเงิน 3 แสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 13:22 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 13:22 น.
177
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ความในใจ อาสากู้ภัย ถูกตะโกนด่าตลอดการลงพื้นที่ วอนชาวหาดใหญ่ใจดีกับเจ้าหน้าที่บ้าง

ความในใจ อาสากู้ภัย ถูกตะโกนด่าตลอดการลงพื้นที่ วอนชาวหาดใหญ่ใจดีกับเจ้าหน้าที่บ้าง

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
นายกหาดใหญ่อยู่ไหน

นายกเทศบาลหาดใหญ่ อยู่ไหน ? ย้อนคลิปสื่อสารพลาดจริงไหม เมื่อ 5 วันก่อน

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
กัน จอมพลัง ช่วย 11 ชีวิตติดบนหลังคาที่หาดใหญ่

ฮีโร่ตัวจริง ‘กัน จอมพลัง’ ฝ่าน้ำเชี่ยวช่วย 11 ชีวิต ติดบนหลังคา อดข้าวนานหลายวัน

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568

วิศวกรชลประทาน คาด 27-29 พ.ย. สถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้น จำนวนฝนลด

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
Back to top button