แฟนกีฬาห้ามพลาด เปิดลงทะเบียนจองบัตรเข้าชม “ซีเกมส์ 2025” ติดขอบสนาม บ่าย 2 วันนี้

ฝ่ายจัดการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน จองบัตรเข้าชมการแข่งขันแบบติดขอบสนาม วันนี้ 26 พ.ย. 68 เวลาบ่าย 2 โมงตรง
วันนี้ (26 พฤศจิกายน) เพจเฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025 ได้โพสต์ถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อจองบัตรล่วงหน้าสำหรับเข้าชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รวมไปถึงพิธีเปิด โดยจะเริ่มลงทะเบียนในวันนี้ เวลา 14.00 น. (บ่าย 2 โมงตรง)
แฟนกีฬาสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.seagames2025.org/ โดยจะเปิดการลงทะเบียนในส่วนการเข้าชมพิธีเปิดการแข่งขัน และ การเข้าชมแข่งขันในวันที่ 3 ก่อน ส่วนวันอื่นๆจะทยอยทำการอัปเดทให้ลงทะเบียนในภายหลัง
สำหรับขั้นตอนการจองบัตรเข้าชม ซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ 2025
เตรียมตัวร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมหกรรมกีฬาครั้งยิ่งใหญ่ของอาเซียน! ปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพทั้ง ซีเกมส์ (9–20 ธ.ค. 2025) และ อาเซียนพาราเกมส์ (20–26 ม.ค. 2025) ซึ่งเปิดให้แฟนกีฬาได้เข้าชมแบบใกล้ชิด โดยสามารถจองบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ง่าย ๆ ด้วยไม่กี่ขั้นตอน
1. เพิ่มเพื่อน LINE @SEAGAMES และลงทะเบียน
เริ่มต้นด้วยการเพิ่มเพื่อนในไลน์ @SEAGAMES จากนั้นทำการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจองบัตรเข้าชมในรายการที่ต้องการ
2. เลือกรายการแข่งขันที่ต้องการ
เลือกวันที่อยากเข้าชม พร้อมเลือกประเภทกีฬา รายการแข่งขัน และสนามแข่งขัน ระบบจะโชว์ตัวเลือกทั้งหมดให้เลือกอย่างครบถ้วน
3. เลือกโซนที่นั่ง
เมื่อเลือกประเภทการแข่งขันได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือเลือกโซนที่นั่งบนแผนผังสนาม จากนั้นกดยืนยันเพื่อจองตำแหน่งที่ต้องการ
4. กรอกข้อมูลส่วนตัว
กรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อ–นามสกุล เบอร์ติดต่อ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบบต้องการ ก่อนกดยืนยันเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย
5. จองสำเร็จ พร้อมรับ QR Code
เมื่อการจองเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงหน้าจอ “จองสำเร็จ” และออก QR Code สำหรับใช้เป็นบัตรเข้าชม สามารถเปิดดูได้ทันที หรือบันทึกไว้ใช้ในวันแข่งขัน
แล้วพบกันที่สนามนะครับ ไปเชียร์ซีเกมส์ด้วยกันนะครับ
