น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ มัลโม ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 27 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 10:26 น.
59

27 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ มัลโม ที่สนาม ซิตี้ กราวน์ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูโรป้า ลีก ฟอเรสต์ VS มัลโม ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
  • แมตช์การแข่งขัน : น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ มัลโม
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
  • สนาม : ซิตี้ กราวน์
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
Credit : Nottingham Forest

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเจ้าป่า ของกุนซือ ฌอน ไดช์ จะยังไม่มีชื่อของ โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้, โอลา ไอน่า และ ดั๊กลาส หลุยซ์ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แมตซ์ เซลส์ พร้อมกองหลัง 4 คน นิโคโล่ ซาโวน่า, นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่, เนโก วิลเลี่ยมส์ แดนกลางเป็น อิบราฮิม ซันกาเร่, เอลเลียต แอนเดอร์สัน แนวรุกนำทัพมาโดย แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, นิโคลัส โดมิงเกซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ เชซุส

Credit : Nottingham Forest

มัลโม

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ อาเนส มราวัก จะไม่มีชื่อของ โยฮัน ดาห์ลิน, เอริค โบเธียม และ เกนเตียน ลายกี ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ดาเนี่ยล กุ๊ดยอร์นเซ่น ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น เมลเกอร์ เอลล์บอร์ก พร้อมกองหลัง 4 คน เยนส์ สไตรเกอร์, พอนตุส แยนส์สัน, อันเดรย์ ยูริช, บูซาเนลโล่ แดนกลางเป็น อ็อตโต้ โรเซนเกรน, เคนาน บูซูลัดซิช, อาเดรียน สค็อกม่าร์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอ็มมานูเอล อีก็อง, เซอัด ฮัคซาบาโนวิช, ฮิวโก้ โบลิน

Credit : Malmö FF

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฟอเรสต์ – มัลโม

ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

  • 22/11/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 ชนะ ลีดส์ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/11/25 เสมอ สตวร์ม กราซ 0-0 (ยูโรป้า ลีก)
  • 01/11/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/10/25 แพ้ บอร์นมัธ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)

มัลโม

  • 09/11/25 ชนะ จีเอไอเอส 2-1 (อัลล์สเวนสคาน)
  • 06/11/25 แพ้ พานาธิไนกอส 0-1 (ยูโรป้า ลีก)
  • 01/11/25 เสมอ ฮักเคน 1-1 (อัลล์สเวนสคาน)
  • 27/10/25 แพ้ ฮัมมาร์บี้ 1-3 (อัลล์สเวนสคาน)
  • 23/10/25 เสมอ ดินาโม ซาเกร็บ 1-1 (ยูโรป้า ลีก)
Credit : Nottingham Forest

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แอสตัน วิลล่า (4-4-2) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (GK) – แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ – จอห์น แม็คกินน์, บูบาการ์ กามาร่า, ยูริ ตีเลอมันส์, เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย – มอร์แกน โรเจอร์ส, โอลลี่ วัตกิ้นส์

ยัง บอยส์ (4-2-3-1) : มาร์วิน เคลเลอร์ (GK) – ไซดี้ ยานโก้, ต็องกีย์ ซูครู, ซานโดร เลาเปร์, ยาอูอ็อง ฮาฌาม – รายาน ราเวโลสัน, โดมินิค เพช – คริสเตียน ฟาสส์นาชต์, อัลวีน ซานเชส, อลัน วีร์กินิอุส – เซร์กิโอ้ กอร์โดบา

Credit : Malmö FF

Thaiger ทายผลบอล น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-0 มัลโม

 

