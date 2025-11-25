เพจดังเผย “กัมพูชา” ถอนตัวจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศไทย อ้างเรื่องศักดิ์ศรี-ความปลอดภัย

มีรายงานออกมาว่า กัมพูชา ตัดสินใจไม่ส่งนักกีฬาลงทำการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย และถอนตัวจากการแข่งขันแล้ว โดยอ้างเรื่องศักดิ์ศรี และความปลอดภัย
อย่างที่ทราบว่าจากกรณีข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทย กับ กัมพูชา ยังคงหาข้อสรุปมาได้ หลังจากที่ทั้งสองประเทศมีปัญหากันมาหลายเดือนติดต่อกัน
ล่าสุดวันนี้ (25 พฤศจิกายน) เพจเฟซบุ๊ก Mr.ลูกหนัง AEC ได้โพสต์ข้อความว่า “Sea Games 2025 No Khmer”
“กัมพูชา ตัดสินใจขอถอนตัวออกจากการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมปีนี้ โดยอ้างเรื่องศักดิ์ศรี และความปลอดภัย แม้ว่าเจ้าภาพอย่างไทยจะเน้นย้ำ และรับรองในด้านนี้มากเพียงใดก็ตาม”
อ้างอิง : Facebook Mr.ลูกหนัง AEC
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
ปิดตำนาน ‘จิมมี คลิฟฟ์’ ชัก-ปอดอักเสบ จากไปในวัย 81 ปี ผู้บุกเบิกเรกเก้
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
กราบหัวใจ สาวป่วยภาวะเอดส์ CD4 เหลือ 6 ผอมหนังติดกระดูด ฮึดสู้ 3 เดือนกลับมาแข็งเหมือนคนปกติ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เคสสุดเศร้า เด็กไอร์แลนด์วัย 8 ขวบเสียชีวิตกะทันหัน หลังอาการทรุดจาก “แขนหัก” ที่โรงเรียน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เมืองไหน? โค่นโตเกียว ขึ้นเบอร์ 1 นครใหญ่สุดโลก แต่เสี่ยงจมบาดาลปี 2050
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
คดีสยอง ศาลสั่งจำคุก 12 ปีครึ่ง เมียแร็ปเปอร์ฆ่าหั่นศพสามี ซ้ำเอานิ้วให้หนูกิน
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News
มาแล้ว น้องเพชรกล้า แจกเลขปิงปอง งวด 1 ธ.ค. 68 เลขเด็ดหวยสัญจร กำแพงเพชร
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
เชลซี พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
พยานปากเอก แฉ “หมอเกศ” ใช้เวลา 2 ปี เลื่อนขั้น ศาสตราจารย์ ชี้ทั้งโลกไม่มีใครทำได้
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ทนดูไม่ได้! วิน วิลเลี่ยม ควักเงินล้าน ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ หลังเห็น ‘เปิ้ล นาคร’ ร่ำไห้
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
นาโปลี พบ คาราบัก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ประวัติ แอน จักรพงษ์ อดีตเจ้าของเวที MU กับมรสุมชีวิตปัจจุบันพลิกบทบาท เจ้าแม่ภารตะคืนสู่สามัญ
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
มาร์กเซย พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เจาะลึกวิกฤตอุทกภัยอาเซียน เที่ยวได้ไหมในวันที่ “เวียดนาม-ไทย-มาเลเซีย” จมบาดาล?
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ข่าวถอนตัวไม่จริง “กัมพูชา” ยืนยันส่งนักกีฬา 333 ชีวิตแข่งขันซีเกมส์ 2025 ที่ไทย
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
โบโด กลิมท์ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ดอร์ทมุนด์ พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
แมนซิตี้ พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 25 พ.ย. 68
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
เพจดังเผย “กัมพูชา” ถอนตัวจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศไทย อ้างเรื่องศักดิ์ศรี-ความปลอดภัย
6 ชั่วโมง ที่แล้ว