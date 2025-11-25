ข่าวกีฬาซีเกมส์

เพจดังเผย “กัมพูชา” ถอนตัวจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศไทย อ้างเรื่องศักดิ์ศรี-ความปลอดภัย

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 16:08 น.
128

มีรายงานออกมาว่า กัมพูชา ตัดสินใจไม่ส่งนักกีฬาลงทำการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย และถอนตัวจากการแข่งขันแล้ว โดยอ้างเรื่องศักดิ์ศรี และความปลอดภัย

อย่างที่ทราบว่าจากกรณีข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทย กับ กัมพูชา ยังคงหาข้อสรุปมาได้ หลังจากที่ทั้งสองประเทศมีปัญหากันมาหลายเดือนติดต่อกัน

ล่าสุดวันนี้ (25 พฤศจิกายน) เพจเฟซบุ๊ก Mr.ลูกหนัง AEC ได้โพสต์ข้อความว่า “Sea Games 2025 No Khmer”

“กัมพูชา ตัดสินใจขอถอนตัวออกจากการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมปีนี้ โดยอ้างเรื่องศักดิ์ศรี และความปลอดภัย แม้ว่าเจ้าภาพอย่างไทยจะเน้นย้ำ และรับรองในด้านนี้มากเพียงใดก็ตาม”

